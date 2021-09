Los enigmas en Las Meninas de Velázquez

(Música)

Fue hace 60 años, la primera vez que vi el cuadro.

Estaba estudiando en la universidad de Madrid.

No recuerdo exactamente el día, ni el mes en que entré en el Prado.

Una vez allí, caminé por sus salas,

lo cual era fácil, porque apenas había nadie.

Llegué a una sala especial,

una pequeña habitación junto a la sala principal,

donde estaban expuestas las obras de Velázquez.

Y en esa habitación estaban "Las Meninas".

Y, en frente del cuadro, había un espejo.

Había también una placa que decía: "Esta es la cima, la cumbre,

la obra culminante de la pintura universal".

Permitía una especie de... encuentro con el cuadro,

que hoy no es posible con las hordas de visitantes que hay delante,

pero en aquella época tenía la sensación de que...

el cuadro me pertenecía, casi en un sentido material.

Y me causó tal impresión,

que he dedicado los siguiente 60 años a pensar y escribir

sobre esta maravillosa obra de arte.

Recuerdo haber estado sola, pero sola,

con mis padres seguramente, en esa sala,

que era una sala pequeña, cerrada.

Aquel espejo, a un niño, o a una niña en mi caso,

era provocador.

No sabías dónde estaba el cuadro y dónde estaba el espejo

y dónde estabas tú.

Y además no había nadie,

no había turistas, no había público, no había nadie.

Yo creo que esa escenografía

se hizo creando como una especie de... escenario misterioso

para una representación misteriosa.

El cuadro de "Las Meninas" tú lo ves por primera vez,

y es un cuadro bastante sereno,

porque el cortejo que vemos claramente

es el de la infanta Margarita,

que protocolariamente está acompañado de las damas de su cuidado,

que son las famosas meninas,

dos jovencitas que la atienden más directamente,

la guardadamas, el guardadamas, los bufones,

el aposentador que vemos al fondo...

parece todo como muy obvio y empiezas a ver misterios.

Tú ves ahí muchísimas cosas...

porque es un cuadro que es constantemente

una... escenificación de la realidad en el que todo es fingido.

Hay un pintor.

Un grupo se congrega en el taller del pintor.

El pintor no está pintando ese grupo, porque el grupo le da la espalda.

¿Qué está pintando?

No lo sabemos porque el lienzo nos da la espalda a nosotros.

Entonces está pintando algo que está fuera del cuadro.

Vemos que sus ojos nos miran,

pidiendo algún tipo de interacción recíproca.

¿Por qué me dices esto?, le dices tu a Velázquez.

¿Qué me quieres decir?

¿Qué está pasando en el cuadro?

¿Qué está pasando en esa habitación?

¿Pero qué está pasando en la habitación?

Puedes inventar todo tipo de historias

como mucha gente ha hecho,

pero... en realidad no se sabe, ¿verdad?

¡Qué bien huele!, como un pub después de cerrar.

La labor detectivesca,

muchas veces el historiador del arte se identifica

con... con Miss Marple o Hercules Poirot,

y tiene que resolver un enigma intrincado,

el cual a través de algunas claves escondidas puede encontrar...

un Sherlock Holmes, ¿no?

Es un cuadro, no una historia.

Los cuadros no son películas, son cuadros.

La gente ve muchos misterios, pero yo creo que no saben mirar.

Y hoy en día, piensa lo que ha sucedido.

Las imágenes están en todas partes, ¿alguien las mira?

¡No!

Hacen una foto, la suben a internet y la envían a alguien,

pero nadie se detiene y mira.

Si encuentras algo que te haga parar y mirar, es bonito.

Y por lo tanto, los misterios, los supuestamente "misterios"...

yo discutiría contigo ese término.

Todo cuadro de Velázquez es complejo, es difícil... pero, ¿misterioso?

No, difícil.

Tienes que ver el cuadro real, la escala es muy importante.

Los personajes casi son de tamaño real.

El cuadro tiene 10 pies de altura, 3 metros aproximadamente,

por lo que los personajes del cuadro son casi de tamaño natural.

Te atraen como si estuvieran allí, pero solo es un cuadro.

Por eso la gente se queda mirándolo fijamente y queda atrapada por él.

Lo que te desconcierta,

es la manera en que aparecen suspendidos en el tiempo.

Y lo que congela el tiempo es la fotografía.

Velázquez ha colocado allí a la princesa, a las meninas y...

ha hecho una foto.

Conocemos los nombres de casi todos los personajes

lo que es bastante inusual,

y lo sabemos gracias a lo que escribió sobre el cuadro

Antonio Palomino,

que fue pintor de la corte y teórico de las artes,

y que llegó a Madrid

unos pocos años después de la muerte de Velázquez,

así que tuvo la oportunidad de hablar

con algunas de las personas que aparecen en el cuadro.

De "Las Meninas" no sabemos demasiado.

Tenemos una narración que algunos historiadores nos la creemos,

y otros no terminan de creérsela.

Palomino cuenta mucho, pero no lo cuenta todo.

Vamos a pensar qué ocurre realmente.

Antes de nada, un rápido análisis.

¿Cuál es el eje central del cuadro?

El eje baja por el marco izquierdo de la puerta

y la infanta Margarita Teresa está justo en ese eje.

Así que no hay duda de que ella es el personaje principal.

Este es un cuadro sobre ella.

En "Las Meninas" vemos a la infanta prácticamente impasible, no se mueve.

Los únicos que se mueven son todos los que hay a su alrededor.

Es una niña que solo puede estar donde está,

no puede salir corriendo.

Y esa barrera de servidores

tiene mucho de almendra que la encorseta.

Una infanta que acaba siendo enviada a Viena,

y una infanta que muere con apenas 20 años,

a consecuencia del parto de su tercer o cuarto hijo.

La razón del cuadro es Margarita.

Es ella, es la niña.

Es la niña.

Un personaje triste que, me viene a la mente,

que si no hubiera sido por ese cuadro

esta princesita desaparece totalmente en la historia.

La salva el cuadro.

La infanta... es el foco central, pretende ser el foco central,

es el centro.

Pero la pregunta es:

¿Por qué sucede todo eso a su alrededor?

¿No hubiera bastado con pintar, como hizo un año después,

un simple retrato de la infanta Margarita?

Hay más en este cuadro además de ella.

El retrato es solo el subtexto de este cuadro.

Ha aprovechado la ocasión de pintar a la infanta Margarita,

para crear una narración, sugiriendo una historia,

una acción que se despliega ante nuestros ojos.

Como si fuese una película.

Pero si es una película, ¿cuál es el argumento de la película?

¿Cuál es el tema?

Ahí es donde no nos ponemos de acuerdo.

Poco antes de que se alce el telón, la infanta ha pedido un vaso de agua,

y justo en el momento en el que se le presenta el búcaro,

aparecen los reyes.

Entramos en la dimensión más enigmática del cuadro,

¿dónde están el rey y la reina?

Lo que está fuera del cuadro es proyectado dentro del cuadro

y entonces el espejo empieza a tener sentido.

El rey y la reina están allí, la actividad se ha interrumpido,

y todo el mundo reconoce su presencia.

Que aparezcan los reyes en el cuadro, por mucho que sea en un espejo,

y que esté el pintor pintando, eso ahora nos puede parecer normal.

En aquel momento es absolutamente incomprensible.

Un pintor no tiene categoría

como para estar en el mismo recinto que están los reyes,

para aparecer después eso en un cuadro.

Eso no se había visto nunca, ni en España, ni el resto del mundo.

Un permiso: "Majestad... me gustaría pintar a la niña y pintarme yo..."

No pega, ¿no?

Un encargo:

"Diego, quiero que me pintes a mi niña y también te pintas tú".

Qué extraño, ¿no?

Es algo muy extraño.

Este era un hombre extraño, sí.

Es lo que nos preguntamos constantemente.

Más que por el cadáver, nos preguntamos por el asesino,

¿quién es?

Menos los padres, que están ahí tapados, recluidos,

seguramente sufriendo por sus niños.

Los niños, que no se enteran de nada, obviamente.

Solo quedan dos posibles malvados:

uno, el señor del fondo y otro, el propio Velázquez.

¿Era malvado Velázquez?, es muy difícil de saber.

Sabemos muy pocas cosas de Velázquez.

Fue secreto, fue un hombre secreto.

Hay que pensar que este hombre,

seguramente le daba mucha más importancia a su cargo en la corte,

que era el de aposentador.

La alfombra ahí.

¡Vamos, vamos!

El Tiziano... allí.

El aposentador era el que ponía

los muebles, los tapices, las alfombras,

para las grandes reuniones.

Porque desde el punto de vista de una mente normal de esos tiempos,

la pintura era una cosa muy poco importante,

muy poco importante.

Ya le digo,

el barbero real tenía un carácter feudal muy superior al pintor.

El verdadero orgullo de Velázquez era ser aposentador.

El aposentador, sí,

era un hombre que hacía cosas concretas, funcionales

y... de cierta importancia,

porque en esos espacios iba a tener lugar la acción real.

El rey tenía una cualidad mágica,

y cuanto más cerca estabas de él, más participabas de esa cualidad.

En cierto modo "Las Meninas" es la reclamación de Velázquez

de alcanzar la nobleza para él y para su arte.

Velázquez lo consiguió,

se convirtió en noble al final de su vida,

y también sabemos que ganó mucho dinero, con lo que hizo.

Velázquez se pinta en "Las Meninas"

con los dos símbolos que definen su estatus:

la llave de aposentador real, y la Cruz de Santiago,

que le hacía noble.

Pero realmente la solución está en que el rey se lo permita.

Que Velázquez va al rey y le dice: "pido licencia para hacer un cuadro".

Y el rey diría: "¿y qué cuadro?"

"Pues un cuadro donde aparezco pintando,

y al mismo tiempo aparecen sus majestades".

Pero inventó el ponerlos en el espejo.

Y entonces están bendiciendo, por decir así,

la labor de Velázquez como pintor.

Por cierto es interesante

que el espejo refleje solo la imagen del rey y la reina,

no vemos nada más.

Y cuando el espectador entra,

puede ver que el espejo le incluye y le excluye.

Si nos situamos donde está el rey,

deberíamos salir reflejados en el espejo,

pero, por supuesto, están los reyes.

¿Nos ha elevado o nos ha excluido?

¿Somos el espectador que no ha sido invitado?

Esa consciencia de que realmente hay que incluir el espacio

delante del cuadro, que no solamente es el espacio

sino también el tiempo futuro del cuadro.

Está Felipe IV, pero están también contenido

todos los reyes que le iban a suceder.

Y está contenida también

toda la gente que se iba a asomar a esa realidad.

Si te fijas, todo el que interpreta "Las Meninas"

lo hace a partir de una determinada reconstrucción

del espacio que representa.

Desentrañar el espacio prometía que nos contaría cosas

sobre la historia que allí está representada.

Se nos abre aquí una posibilidad.

Gracias a la perspectiva, podemos entrar en el cuadro.

Nosotros podemos avanzar por ese pasaje, subir los escalones,

y llegar al punto en el que está José Nieto.

Su cometido es ir abriendo las puertas

conforme va pasando la reina,

de manera que permite que la luz entre en la habitación,

incida en la imagen de los reyes, y de esa manera,

les podamos ver reflejados en el espejo que está al fondo.

Pero hay un problema:

si analizamos el punto de fuga de la perspectiva,

no está en el espejo ese punto de fuga,

está en la puerta, está en el codo de José Nieto,

que es donde están mirando los reyes entonces,

y donde estamos mirando nosotros como espectadores.

Por lo tanto, y esto ya lo dijo Palomino,

lo que se ve reflejado en el espejo no son los reyes.

Con facilidad se encuentra que el espejo de los reyes

está reflejando el lienzo, el lienzo oculto.

Ni más ni menos.

Y entonces el espacio se cierra.

Es maravilloso, el espacio no es infinito.

Lo que está pintando es a los reyes,

y el reflejo de esa pintura está en el espejo.

Pero uno empieza a indagar,

y de alguna manera ve que ese cuadro de esas dimensiones

y con ese asunto, los reyes juntos, no existe.

¿Está pintando?

No, no está pintando,

porque la imagen es imposible que sea un cuadro.

Las figuras son excesivamente agigantadas, están mal compuestas,

no se ha hablado nunca de una pintura de la pareja real,

no se solía pintar la pareja real...

Sí, pero como se ve en el reflejo del espejo, hay un cortinaje.

Entonces, con cortinaje, ya podría ser un retrato doble.

Y te dicen: "nunca Velázquez pintó un retrato doble de los reyes,

nunca hay documento sobre ello".

Ya, si es que no es la realidad,

es lo que Velázquez está inventando ahora.

Entonces puede inventar

que va a pintar un retrato doble de los reyes,

que cabría en el caballete,

Pero como nunca podremos dar la vuelta al caballete,

pues en cierto modo es inútil que demos más vueltas a eso.

Me pregunto... "hay muchas ideas sobre cómo se hizo el cuadro",

pero supongo que habría un espejo enorme,

y pintaba mirándose en el espejo, ¿verdad?

Hay quien ha visto que ha tenido que utilizar espejos para pintarlo.

Muy bien, espejos... yo diría espejismos.

Es buscar complicaciones...

es que hay que buscar unas complicaciones...

¡qué sigan buscándolas!, que quiere que te diga.

La idea es históricamente inverosímil

porque no había una producción de espejos de cuerpo entero.

Y hubieran costado toda esa combinación de espejos gigantescos

una cantidad de dinero que no podemos ni imaginar.

Cada uno de ellos prácticamente costaba más que "Las Meninas".

Porque no es una fotografía, es un cuadro.

Es un cuadro a partir de una composición

que imita la realidad como tal,

pero que combina elementos que, a lo mejor,

nunca estuvieron exactamente juntos como nos ha engañado desde 1656,

como algo que hubiera ocurrido una tarde de invierno

en el Alcázar de Madrid.

Cuando vi el cuadro... me sorprendió lo cinematográfico que era.

Parece una instantánea o el fotograma de una película.

Están en medio de una acción, van y vienen,

llegan a ese instante y luego continúan.

Ninguno pudo aguantar su pose mucho tiempo.

El pelo de la infanta... parece que tiene una oscilación,

provenga de algo que se ha movido, que ha originado un movimiento,

un pequeño roce, un pequeño movimiento,

de a penas el movimiento del sonido del aire.

A mí lo que siempre me ha impresionado es...

que la infanta Margarita parece que está flotando.

No tiene pies, tiene la sombra así... y siempre es algo como...

que parece que está flotando. -Etéreo, etéreo.

Es una cosa muy especial.

Una cosa que me fascina

es el espacio vacío encima de las figuras,

porque... no creo que haya muchos que activen el vacío

como lo hace Velázquez.

Miras arriba, hacia esa... monumental cavernosa sala,

y casi puedes sentir el polvo suspendido en el aire.

Ese peso, pero claro, es un peso de sombra.

Es como la palpitación del pase de una película.

Hay algo que está palpitando,

pero para que palpite tiene que haber sombras.

Yo creo que es el, el...

mejor teatro de sombras que se ha hecho jamás.

Se puede hacer igual,

pero no creo que se pueda mejorar en absoluto.

Cuando me pongo delante de la pintura de Velázquez,

ni siquiera pienso en quién aparece.

Pienso... "¡Guau!, mira cómo se mueve el pincel,

cómo deja un pequeño trazo allá, estas pinceladas aquí..."

Me muevo constantemente, me pongo lejos, cerca,

lejos, cerca...

Es una relación muy dinámica con el cuadro,

porque... estás viendo un vestido con determinado volumen,

el juego de la luz sobre las sedas, los detalles,

todo lo cual sugiere

la riqueza de las telas y de los accesorios del vestido.

Dices... "¡Es increíble!"

Te acercas... "¡Ya no está! ¡Son solo pinceladas!”

Cómo coloca las formas,

cómo las formas van hasta donde tienen que ir.

Se mueven en el espacio con una libertad enorme.

No hay nada que las contenga.

Van hasta donde tienen que ir.

Por eso a veces hay un trozo del cuadro que se sale,

de la figura que se sale un poco.

La figura va... las cosas van creciendo como un árbol.

Van surgiendo de su cabeza, unidas a todo lo que está viendo.

Todo eso va teniendo una vida propia maravillosa.

A mí me gustó mucho ver "Las Meninas" cuando lo restauraron,

cuando Pérez Sánchez estaba en la dirección.

Estaba sin marco sobre el suelo.

Y te podías acercar

como si fuera un cuadro que estabas haciendo allí tu.

Me impresionó cómo lo había contado con la pintura.

Cómo estaba pintado todo el fragmento de la cabeza.

Cómo había corregido el perfil... hasta dar...

¿sabes?, todos los pasos de los diferentes poses,

de los diferentes días de trabajo sobre la cabeza.

Pero hay mucho trabajo siempre en Velázquez,

aun las cosas que parece que están hechas

de una forma aparentemente ligera, hay mucho trabajo.

Cuando te acercas a la pintura lo ves.

¿Tú veías cada pincelada? -Sí.

Veías las últimas, las penúltimas, las que iban hacia abajo...

veías todo.

Veías muy bien todo el proceso.

"Las Meninas" da sensación de que está hecha sin esfuerzo.

Esa seguridad absoluta que tiene Velázquez

en que la obra le va a salir, eso lo tiene poca gente.

La gente pelea mucho, lucha mucho, se equivoca mucho,

y lleva una vida difícil en su trabajo.

Entonces Velázquez es como una persona

que tiene una fuerza superior a la fuerza normal.

Eso le permite unas aventuras mucho más poderosas

que las de otras personas, hechas que no lo parecen.

Probablemente estés en lo cierto, nadie volverá a pintar así.

Porque no es la técnica, ni la habilidad,

es... el proceso que tenía lugar en su mente, su ojo y la mano,

que era excepcional.

Ojalá que todo historiador del arte antes de escribir una línea,

vaciase tubos de pintura en sus manos,

y dijera: "piensa en esto".

No hablamos de un escritor,

sino de alguien que eligió trabajar con materiales

que puedes comprar en cualquier tienda.

Es increíblemente sencillo.

Sientes que aún hay esperanza para la humanidad,

porque la idea de algo tan simple como hacer una marca,

por la razón que sea, para mostrar que estabas allí,

o para explicar el mundo que te rodea,

y que puedas llevarlo hasta esas cotas

que el ser humano en ocasiones es capaz de alcanzar,

es... creo que... da sentido a la vida.

Un artista, y más en ese período y ahora también,

lo que hace cuando hace una composición, es inventar,

y poner delante de nosotros la escena del crimen.

Es decir, no es una realidad.

Toda la familia y Velázquez

no estuvieron allí con el cuadro pintando aquella escena.

Eso es todo una invención absoluta

para representar de la forma mejor posible ese crimen,

que es la pequeña infanta Margarita como protagonista,

en un momento que no tenía que serlo, de aquella enorme composición.

De una forma inesperada,

tuve que pasar por delante de lo que era entonces

el gabinete técnico del museo,

y tenían puesta una radiografía de "Las Meninas" que habían hecho.

Y entonces, al pasar por allí, miré el cuadro,

porque tenía que hablar de él a la semana siguiente.

Y dije: "¡Ah!, pero...

¿Pero quién es este hombre que está mirando hacia el otro lado,

y no es Velázquez"?

Hay dos momentos del cuadro, dos escenas del crimen.

Se vio que donde está Velázquez, no estaba Velázquez.

Él había pintado una figura que está,

el cuerpo mira hacia la escena central,

mientras que la cabeza tuerce un poco así.

Todo tiene su sentido.

Si esas pinceladas están ahí es porque en origen había otra cosa.

Observaremos que hay una zona extraña,

porque parece que la paleta se encaja con el pelo,

se encaja al perímetro del pelo por la parte exterior,

y el brazo es un tanto extraño.

Bueno, porque el contenido del cuadro, sin duda había cambiado.

"Las Meninas" es el cuadro de una corte sin horizonte.

Hay un tema que está preocupando a todo el mundo,

y es que no acaba de haber príncipe heredero.

El rey había estado en El Escorial,

había bajado a las tumbas de sus antepasados,

y había salido con los ojos rojos de llorar,

porque veía que no tenía un heredero.

Y que al rey le pedían las cortes que nombrase a su hija mayor.

María Teresa estaba ya consignada, la quería Luis XIV

y Luis XIV había infligido una derrota decisiva,

estábamos en sus manos y había que complacerle.

No quería un trozo de España o del imperio español.

Quería todo.

Comerse la cabeza.

Engendrar reyes españoles, que fueran franceses.

Que fueran herederos suyos como así ocurrió.

Entonces claro, eso está presente en el cuadro.

El colapso de Felipe IV es porque ve que lo va a perder todo.

Pero el rey, ni la casa, ni la proclama heredera.

Y sin embargo, hace pintar a Velázquez

un cuadro en el cual Margarita es la heredera.

En que Margarita ya no está en esta posición,

sino que se acerca a coger un vasito

y coge un vasito y no acepta, que era el signo de aceptación,

lo que le traía la menina que está arrodillada a la izquierda,

que era, en mi opinión,

la banda de capitán general de los Ejércitos españoles.

Y el paje que está a la izquierda, en lugar de Velázquez,

se acercaba hacia la infanta con algo que todavía se ve,

y es el bastón de mando.

Los símbolos que se le ofrecían a ella

como heredera del trono de España,

que no podía tocar porque era una mujer.

Y toda su cabeza y toda su posición es la de un pino de oro regio.

Velázquez la presenta

como la que va a lograr mantener en el tiempo la monarquía.

Utilizar un cuadro para anunciar un cambio de dinastía, es impensable.

Pero esperaban el varón para jurarlo.

No jurar a Margarita,

eso no se le pasaba por la cabeza a nadie,

y no hay ningún documento que hable en ese sentido.

Quería esperar, a ver si por fin llegaba el varón.

Y llegó Felipe Próspero, de hecho.

Llegó Felipe Próspero.

La pena es que nació en 1657, y murió en 1661.

Por lo tanto, este cuadro ya no tiene ningún sentido.

El rey dice: "Esto ya no sirve, tiene que desaparecer".

¿Pero qué va a hacer Velázquez con él?

¿Abandonarlo?

Decide recuperar ese cuadro, y darle otro sentido.

Trabajó con muchísima libertad.

Es la impresión que tenemos, que yo tengo cuando veo su pintura.

Podía dejar el cuadro más acabado o menos acabado,

podía pintar como nadie pintaba.

Como nadie pintaba.

Nadie se permitía pintar de esa manera.

Él no tuvo temor,

yo creo que porque tuvo cerca una persona que le protegió.

Le protegía de verdad.

Estaba al servicio de un rey absolutamente extraordinario,

y fuera de todo lo común en las monarquías europeas,

que era este Felipe, que amaba la pintura.

La amaba hasta construir

la mejor colección del mundo de pintura,

que es el actual Museo del Prado.

Felipe IV vivía en un mundo creado por él,

rodeado de magníficas pinturas.

El espectador...

él habría visto el cuadro en un ambiente,

que facilitaría su fascinación.

La intimidad del rey era como una especie de largo embudo

en el que cada vez entraba menos gente, al área personal,

hasta llegar a su habitación privada y a su despacho privado.

Y ahí, en ese lugar, es donde estaban "Las Meninas".

El propio rey le decía que no se quería ver en el espejo,

porque...

en su correspondencia privada, porque le producía espanto.

Entonces es curioso que, de repente,

claro, la limitación de la esperanza, de la ilusión,

el momento del canto a las ilusiones, que lo protagonice una niña,

luminosa, en medio de sombras.

¡Es un cuadro de fantasmas!

Es un cuadro de fantasmas, exactamente.

Es un cuadro de fantasmas.

Claro, ahora es muy fácil, cada día más.

Hay fotos que de cualquier persona de la familia

o cualquier acontecimiento familiar, ahora hay 800 000 fotos.

Ahora pensar que una persona salía de la familia real,

y nunca más la verías...

Pero entonces era solo el retrato, y nada más que el retrato.

No había más, nunca más verías a ese ser tan querido.

Era tenerla delante, perpetuamente, a Margarita.

Hasta que él se muriera la veía cada día, digamos así.

Lo esencial es esa reflexión sobre esa ilusión que es vivir.

Creo que no la podría haber pintado en otro momento sino en ese,

en el momento un poco del final de su vida,

en el momento también del final de la monarquía española,

final de la vida del rey también.

Es un diálogo en el que dos personas

que se habían tratado durante más de treinta años,

treinta y tantos años,

habían vivido todas las ilusiones de la juventud,

los desengaños del paso del tiempo, de la madurez, del envejecimiento...

Ahí está, en ese cuadro un poco esa agonía,

y el consuelo de una esperanza, de una ilusión.

Bueno, nosotros pasamos, pero el porvenir también es nuestro,

a través de los que nos suceden.

Un regalo.

No lo veo de otra manera.

A su vez, en ese regalo

está todo el corazón y todo el alma de Velázquez.

Es algo impresionante.

Conmovedor.

El rey decide que sí, que merece tener un premio,

y que el premio que él quiere es el del hábito de Santiago,

y por lo tanto hay una retribución por parte del monarca.

Pero eso es lo que él deseaba,

y eso es lo que el rey estaba dispuesto, realmente, a concederle.

Y el 28 de Noviembre del año 1659, entonces es cuando Velázquez

puede definitivamente vestir el hábito.

Su cruz y su posición finalmente, sí.

Quizá lo que había deseado toda la vida.

Y debió de disfrutar muy poco del hábito

porque en seguida se lo llevó la parca,

y se acabó la historia.

Unos meses, desde el 28 de Noviembre,

hasta el 6 de Agosto del año siguiente.

Es que es bien poco.

Así es la vida,

Sic transit gloria mundi, que dirían los clásicos.

Pero hay un problema.

Algo no encaja.

Tenemos un problema con las fechas.

Si Palomino dice que el cuadro se pinta en 1656,

él no consiguió esa cruz de Santiago

hasta tres años después de pintar "Las Meninas".

¿Qué hace Velázquez con la cruz pintada en el pecho en 1656?

No pudo haberlo pintado

antes de ser admitido en la Orden de Santiago.

Tuvo que haberlo terminado

antes de partir de Madrid con el rey a la Isla de los Faisanes,

al encuentro entre gobernantes de España y Francia.

Velázquez estaba encargado de organizar el séquito real.

Probablemente propició su muerte,

porque murió poco después de regresar de la frontera.

¿Entonces solo tuvo cuatro?

Cuatro o cinco meses para pintar el cuadro.

Pero de eso se trataba exactamente, podía.

Estaba demostrando que podía.

Y no solo eso, además muy rápido.

Casi como por arte de magia.

Está manipulando la historia

para que se adapte a sus propósitos.

Que tan extraordinaria pintura

pudo haber salido directamente de la imaginación del artista.

Pero al mismo tiempo rinde homenaje al rey,

al reconocer que solo quien entiende de verdad

de Arte y de Historia de la Pintura

puede comprender plenamente lo que Velázquez estaba haciendo.

Y decide autorretratarse.

Que además, ya puede pintarse sin ningún problema,

con la familia real, con la infanta, e incluso con los reyes,

porque él ya es noble.

Ya tiene concedida la Orden de Santiago.

Eso encaja con la ambigüedad y complejidad de la imagen.

El hecho de que él esté ahí dentro es perfecto, tiene sentido.

No se trata de decir:

"Ya tengo mi premio, me gustaría estar allí".

Es coherente, es coherente, con cómo imaginó el cuadro,

porque ya no es solo el pintor que pinta el cuadro,

también es el tipo que está allí.

Hace una especie de truco.

Se imagina el mundo con él dentro.

Él no crea ese mundo porque él ya está dentro.

Esa es su imaginación, esa es su genialidad.

Sí, yo creo que Velázquez se mete en su cuadro muy rápidamente.

Porque con los reyes no se juega,

yo creo que son los personajes más veleidosos de la historia.

Él le diría: "Pues señor, se puede poner aquí...

yo pintándoos... y haciendo este juego fantástico..."

Y el rey diría: "Sí, me gusta".

Y en ese mismo día, Velázquez se metió dentro del cuadro.

Está entrando en su cuadro para toda la eternidad.

Sí, bueno... lo que dure... la eternidad de la Tierra.

Tras emplear ríos de tinta escribiendo sobre el cuadro,

se convirtió en una especie de... referente en mi carrera,

y me hizo darme cuenta de que...

si el cuadro se interpreta al gusto de todos,

dejará de ser un cuadro.

Se convertirá en una especie de documento pseudohistórico.

Cuando empecé a escribir sobre ello, estaba decidido a llegar al fondo.

Ahora, 60 años después,

es el último sitio donde quiero estar.

Quiero estar con el cuadro, lejos del cuadro, en el cuadro,

fuera del cuadro, envuelto en el cuadro.

Quiero sumergirme en él y emerger luego.

Es como algo que no se acaba...

No se acaba.

No se acaba la... el descifrar ese enigma.

Y luego, no se acaba ese placer de mirarlo.

No se acaba, no se acaba... es inagotable.

Creo que si somos sinceros,

si nos dicen que el cuadro es misterioso,

intentaremos encontrar respuestas.

Si nos dicen que el cuadro no es para nada misterioso,

que es sencillamente la infanta Margarita,

sus meninas, Velázquez y el rey entrando.

Pero una vez nos dicen que es misterioso o problemático,

todos corremos a resolver el misterio.

Pero, ¿y si no hay misterio?

Cada generación, cada época, ve un cuadro diferente,

porque el cuadro es un espejo.

El espectador se mira en ese espejo, y se ve reflejado.

Se ve introducido dentro del cuadro.

Lo que vemos un poco también en "Las Meninas"

es que claro, efectivamente,

los cuadros te cuentan lo que pasó en un momento,

y todo lo que viene después, y lo que te va a pasar a ti.

Y lo que te va a pasar a ti.

En efecto, la melancolía del que adivina el cuadro,

de los protagonistas, hay una melancolía ahí...

pero es también la nuestra.

¿Por qué la tenemos?

Porque nosotros tenemos la melancolía de saber lo que pasó después,

que naturalmente nos remite inmediatamente

a saber qué nos pasará a nosotros en el futuro.

Están representando eternamente su escena.

Somos nosotros los que cambiamos.

Ellos siempre están ahí.

Nosotros somos solo sombras que pasamos por delante.

