CaixaForum acull la seva temporada més extensa amb 40 propostes

40 mostres i 4.000 activitats componen la nova temporada dels centres culturals CaixaForum i CosmoCaixa. Sota el lema 'Creiem en la cultura. Creixem en la cultura', l'entitat s'ha marcat el repte de fer tornar el públic al museu, a més de demanar que l'aforament torni a ser del 100%.





La temporada, que començarà a l'octubre, inclou mostres arqueològiques digitals, art modern, contemporani, fotografia, música i moda, fins a mamuts mil·lenaris.



La programació s'articula en tres eixos principals que giren entorn d'una pregunta senzilla i transcendent: Qui som i com ens relacionem amb el món que ens envolta? La resposta a aquesta pregunta travessarà tota la programació en tres apartats: Som passat, Som segle XX i Som futur.



Aquesta serà una temporada molt potent, en la que no només CaixaForum Barcelona complirà 20 anys sinó també en la que s'obrirà, el juliol del 2022, el nou Centre CaixaForum València.

I a més a més, des de la vessant científica també es presentaran a CosmoCaixa exposicions com la dedicada al Sol "El sol. Vivint amb la nostra estrella" o als mamuts, on es podrà visitar la rèplica de les restes fòssils d'un mamut de 45 mil anys trobat a Sibèria, de 3 metres i mig d'alt i sis de llarg.

El primer dels eixos sorgeix del convenciment que portem en nosaltres la petjada del temps, de les dones i els homes que van viure abans que nosaltres, de les grans figures de l'art, de la ciència i del pensament. Es veuran exposicions com la reivindicació de la dimensió artística dels tatuatges, des d'una visió històrica i antropològica, amb "Tatto. Art sota la pell''. O "Mòmies de l'Antic Egipte", que ens descobrirà la vida amagada darrere de sis mòmies.

La programació de CaixaForum convidarà a redescobrir l'art de René Magritte, l'obra pionera de l'inventor Nikola Tesla, la dimensió cultural i social del còmic, i l'arribada de l'home a la Lluna, així com les relacions entre el cinema i la moda amb una exposició d'autor, de la mà del creador de moda Jean Paul Gaultier.

Aquest eix temàtic pretén aproximar als visitants a una època de canvis que ha superat les barreres entre les arts i les ciències, i que ha obert noves perspectives per a la humanitat. Podem entendre el nostre present sense mirar al passat més recent?

Es desglossaran temes d'actualitat com l'univers dels videojocs, en totes les seves dimensions. Destaca també el nou espai Micrarium, que permetrà, a través de l'experimentació, submergir-se en el món microscòpic.

Innovació, revolució tecnològica, creació contemporània o canvi climàtic : una invitació a saber, per opinar, experimentar i compartir. En aquest eix, se succeiran diferents propostes relacionades amb la tecnologia, l'art i pensament més contemporanis, i laboratoris creatius al servei de les idees i el progrés.

Plataforma digital

Una altra novetat d'aquest any també serà la presentació d'una nova plataforma digital: CaixaForum plus, "per acostar encara més públic als continguts de la xarxa de museus" i el 'Micràrium', primer en el món en l'observació de la vida microscòpica i que ens descobrirà "la importància i la bellesa oculta de l'invisible", segons Ignasi Miró, director corporatiu de l'Àrea de Cultura i Ciència de la Fundació "la Caixa''.