El coronavirus le ha convertido en uno de los investigadores más conocidos de nuestro país, y desde hace dieciocho meses vive contrarreloj trabajando en uno de los proyectos de vacuna más prometedores contra el SARS-Cov-2. Una vacuna de nuevo diseño de aplicación intranasal, de una sola dosis muy potente. En ‘A golpe de bit entrevistamos al director del laboratorio del Coronavirus del Centro de Biotecnología del CSIC, Luis Enjuanes.

Vacunas actualizadas cada año

Estos virus tienen una variabilidad enorme y se replican y amplifican a un velocidad increíble, "por ello no hay dos virus RNA iguales, y siempre hay uno que tiene una ventaja selectiva que es el que se impone". Por ello, explica Enjuanes, las vacunas va a ver que actualizarlas, como ocurre con la gripe, anualmente "con toda probabilidad". "Las compañías lo saben y todo el mundo está ya preparado para esas actualizaciones", asegura.

El virólogo español que ha descartado, al 99% que el coronavirus SARS-coV-2, causante de la pandemia, saliera del Instituto de Virología de la Ciudad china de Wuhan, defiende que se originó por una combinación accidental en un humano. "Tenemos mucha evidencia que el virus proviene de un medio natural y no de un laboratorio".

En cuanto a la administración de dos o tres dosis de la vacuna, Enjuanes señala que está científicamente ya está demostrado que tres dosis son mejor que dos, "porque estas vacunas de ahora no son perfectas y no dan una inmunidad suficientemente alta". Se ha mostrado partidario de poner tres dosis si fuera posible, pero matiza que hay que tener en cuenta que no es ético vacunar a poblaciones con tres dosis mientras hay poblaciones de paises como África, o parte de Asia o Sudamérica donde el porcentaje de gente inmunizada es inferior al 2%.

La OMS ya pidió no administrar la tercera dosis hasta que la vacuna no llegue a países vulnerables. "Eso es lo inteligente". Si ese virus continua corriendo por esos paises donde la gente no tiene ninguna inmunidad y se crean variantes nuevas, el peligro aumenta. "No es por ser muy generoso. Es lo inteligente. Tres dosis sí, desde ya, pero de momento solo para personas en riesgo", subraya el científico.