Pedro Sánchez diu que a finals d'any el preu de la llum s'haurà reduit el 50%

Pedro Sánchez es compromet a prendre mesures perquè a finals d'aquest any el preu de la llum no només no hagi continuat l'escalada començada fa una colla de mesos sinó que fins i tot baixi a nivells comparables als de 2018, quan el preu mitjà del megawatt hora va ser d'uns 57 euros (avui està per sobre dels 130 euros). Ho assegura en una entrevista al diari El País, sense concretar massa quines serien aquestes mesures. Les modificacions passarien per fer reformes estructurals que permetin absorbir en bona part les contínues oscil·lacions del preu majorista, i en aquest sentit considera essencial l'aposta decidida per les energies renovables i destinar més de mil milions d'euros a l'autoconsum. Segons el president espanyol, els futurs del mercat elèctric permeten augurar que, gràcies a la implantació de les renovables, Espanya tindrà el 2022 o el 2023 preus inferiors a França i Alemanya.

La intervenció del govern al mercat elèctric Pedro Sánchez nega que l'executiu hagi mantingut una actitud passiva en relació amb l'increment que ha viscut els darrers mesos el preu de l'electricitat. Recorda que ha estat el seu govern qui ha rebaixat l'IVA de la tarifa del 21 al 10%, cosa que beneficia 28 milions de consumidors, i en el marc de l'anomenat escut social contra la pandèmia s'han habilitat mesures per protegir els consumidors més vulnerables, que ja són més d'un milió de persones.