La Generalitat no avalarà cap proposta d¿ampliació de l¿aeroport del Prat que afecti la llacuna de la Ricarda

El Govern traslladat un missatge compartit i assegura que no donarà el vist-i-plau a cap proposta d'ampliació de l'aeroport del Prat que destrossi la llacuna de la Ricarda. "La protecció mediambiental és la línia vermella", ha assegurat la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, que ha remarcat que la reforma de l'aeroport s'haurà de fer en els termes i les condicions que es pactin en el pla director i des de Catalunya. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va exigir aquest divendres explicacions i la rectificació del projecte d'Aena per ampliar l'aeroport del Prat.

“El DORA d'Aena que s’ha fet públic avui no reflecteix el consens establert en el si del Govern: assegurar la inversió sense donar res per tancat i definir els propers passos amb un ampli acord de totes les administracions.“

El Govern s'ha reunit aquest dissabte a la Vall d’en Bas en una jornada de treball en la qual han pres part tots els membres de l'executiu i els secretaris generals. La portaveu de l'executiu ha explicat que és el pla director, que redacta també la Generalitat, el que ha de recollir com ha de ser la reforma de l'aeroport. "S'ha de decidir des de Catalunya", ha afegit.

El projecte per ampliar l'aeroportdel Prat que debatrà el Consell de Ministres abans que acabi el mes preveu envair l'espai natural de la Ricarda. Segons el Document d'Ordenació i Regulació Aeroportuària (DORA) 2022-2026. La intenció d'Aena és ampliar el camp de vol cap a la zona est "afectant zones de la Xarxa Natura 2000". Una disposició que, segons la Generalitat, no es correspon amb el que es va pactar a finals de juliol.

Preparant el diàleg amb l'Estat

El Govern anunciarà la setmana vinent el nom dels membres que formaran el grup de l'acord per l'amnistia i l'autodeterminació que no seran els mateixos que els representants catalans a la taula de diàleg amb l'Estat. Un dels qui hi participarà serà l'exdiputat de la CUP David Fernández. L'objectiu del grup és donar a l'executiu "l'energia necessària per tirar endavant la negociació més difícil que ha afrontat mai el Govern de Catalunya".