Tocino de cielo con cóctel de fruta de la pasión

14 yemas de huevo

1 huevo entero

550 gramos de azúcar

210 gramos de agua

100 cl de zumo de fruta de la pasión

Una ramita de albahaca

Cerveza de jengibre

Ginebra aromatizada

Preparamos un jarabe mezclando el agua y el azúcar mientras lo calentamos a fuego lento Cogemos las 14 yemas y el huevo entero y lo mezclamos con el jarabe Movemos no batimos porque si no rompemos la estructura Necesitamos un recipiente para cocinar al baño María, sin que toque el agua el recipiente Unimos todo en ese recipiente y estará cocinando a fuego medio unos 30 minutos. No hay que estar levantándolo prque se perderá la esencia Lo tocamos y vemos que ya está cuajado y lo guardamos en la nevera Preparamos nuestro cócktel de fruta d ela pasión con el zumo, la ramita de albahaca, la cerveza de jengibre y la ginebra aromatizada.