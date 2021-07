El president de Societat Civil Catalana, Fernando Sánchez Costa, critica que les elits de Madrid i Barcelona acabin pactant d'esquena a una part de la ciutadania de Catalunya. Sánchez Costa diu que Catalunya no són només els independentistes i que els constitucionalistes s'han sentit sols moltes vegades i reconeix un cert sentiment d'abandó per part de les institucions. Sánchez Costa explica que la problemàtica a Catalunya no se solucionarà acontentant només a una de les parts: "No es pot mantenir invisible a una de les parts i les nostres reivindicacions".

Reconeix el valor de la carta de Junqueras Fernando Sánchez Costa explica que li va agradar la carta d'Oriol Junqueras "és un pas" tot i que diu que segurament és un pas pactat pels indults. Sánchez Costa reconeix que Esquerra ha assumit que tenien una imatge de Catalunya equivocada: "És bo que el partit que governa la Generalitat reconegui que Catalunya és més diversa del que pensaven, però això s'ha de traduir en fets".



ERC ha assumit que tenien una imatge de Catalunya que no es corresponia amb la realitat".



"No ens ha contestat ni Pere Aragonès ni Laura Borràs" El president de Societat Civil Catalana​ diu que han demanat una reunió amb el president Pere Aragonès, però que no els ha contestat i ha recordat que la presidenta del Parlament, Laura Borràs ja ha rebut a l'ANC o a Òmnium: "No han rebut a la principal organització constitucionalista. Són cecs amb una part de Catalunya". Sánchez Costa també reclama un acord "de pacificació lingüística" entre el català i el castellà a Catalunya.



"Són cecs amb una part de Catalunya".



"El castellà és la llengua de la majoria de catalans"



