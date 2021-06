Irene Montero: "Em sento satisfeta amb la feina feta amb la Llei Trans"

La ministra d'Igualtat, Irene Montero, ha reconegut que està molt satisfeta amb l'aprovació al Congrés de la Llei Trans i d'Igualtat LGTBI, que reconeix les persones trans a definir lliurement la seva identitat de gènere. La defineix com una llei que afavoreix els drets humans en sintonia amb el que està marcant Europa, i ha felicitat el seu equip i també al ministeri de Justícia.

Irene montero ha destacat que a partir de l'aprovació d'aquesta llei no serà necessari que les persones que vulguin canviar de gèneres'hormonin ni hagin de passar per un procés de dos anys amb un psiquiatre que diagnostiqui que pateixen disfòria de gènere . També ha remarcat que els menors d'edat podran decidir lliurement el seu gènere, quan fins ara havien d'esperar a la majoria d'edat.

L'alçada de l'Estat amb el conflicte català

La ministra d'Igualtat, referint-se als indults, els ha definit com "un pas valent i decidit" per retornar el conflicte amb Catalunya al terreny de la política. Ha reconegut estar orgullosa de l'actitud del govern de Sánchez, i ha recordat que anteriors governs no han estat a l'alçada que la situació demanava. Montero ha recordat les paraules de Junqueras on valorava positivament l'actitud de l'actual govern de l'Estat.