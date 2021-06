Cafè d'idees - Quim Forn: "No em puc sentir agraït per l'indult"

Quim Forn, exconseller d'Interior amb el President Puigdemont, ha reconegut que no se sent agraït per la concessió de l'indult aprovat pel govern de Pedro Sánchez. S'ha reafirmat en què no ha comès cap delicte i que el seu judici va ser polític, no neutral, i que servia com a càstig i d'advertiment per futures iniciatives similars.

L'oportunisme de Pedro Sánchez L'exconseller d'Interior està convençut que l'aprovació dels indults ha estat una decisió oportunista de Pedro Sánchez per "salvar la cara al Tribunal Suprem i la justícia espanyola". Segons Forn, quan el Tribunal europeu dels Drets humans revisi les sentències, deixarà en evidència el sistema jurídic espanyol i amb els indults s'ha avançat a aquesta hipotètica desfeta. “��️ "Sánchez ha salvat la cara a la Justícia espanyola"



Unilateralitat i tornar-ho a fer, diferent L'exconseller Forn s'ha posicionat a favor de mantenir la via unilateral si després dels dos anys vinents no s'aconsegueix cap avenç important a la taula de diàleg amb l'Estat. Ha afirmat que han après moltes coses, com que la justícia espanyola no dubta quan ha de trepitjar els drets de les persones, i ha assegurat que "ho tornarem a fer" no vol dir fer-ho exactament igual. “☕ Què vol dir "ho tornarem a fer" per l'exconseller @quimforn?



Els resultats del diàleg entre ERC i el govern espanyol Quim Forn ha reconegut que la interlocució entre ERC i el govern espanyol és en part responsable de la seva posada en llibertat. També ha destacat que hi ha més diàleg entre els republicans i el govern de Sánchez que entre Junts i l'executiu de l'Estat, en part pel diferent paper que els dos partits catalans volen jugar a la política espanyola. “☕ @quimforn reconeix que el paper d'ERC ha fet possible el seu indult.



Cardenal Omella: dir una cosa i fer-ne una altra L'exconseller d'Interior, catòlic practicant, ha fet retrets al Cardenal Juan José Omella, de qui esperava que l'anés a veure a presó, com han fet altres bisbes. L'ha dolgut que es justifiqués dient que "no estàvem a la seva diòcesi", recordant que tenia una bona relació personal i va assistir quan el van nomenar cardenal. “��️ "M'hauria agradat sentir-me acompanyat. No pots predicar una cosa i fer-ne una altra"



