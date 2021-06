Cafè d'idees - Santi Vila: "El 'procés' s'ha acabat"

Santi Vila celebra la nova etapa a Catalunya amb el Govern de Pere Aragonès, i considera que l'etapa del 'Procés' independentista s'ha acabat. L'exconseller de Territori i Sostenibilitat, de Cultura i d’Empresa i Coneixement defensa la determinació del Govern en procurar resoldre el conflicte i defensa el pragmatisme davant la situació actual. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, creu que ara és el moment que els independentistes facin convergir relat i realitat.

L'exconseller català defensa que el que posicionament d' Esquerra i d' Oriol Junqueras sobre el camí cap a la independència és de "sentit comú", ja que "quan s'ha provat fer un gest unilateral, només ha portat dolor i sofriment". Considera que Catalunya no té la majoria reforçada i qualificada per iniciar un procés independentista de manera unilateral .

Retorn a la política?

L'exconseller descarta formar part de cap llista municipal i tampoc preveu tornar a la primera línia de la política. Creu que ara és moment de donar el pas a nous polítics, el que també pot ser la clau de l'èxit del Govern de Pere Aragonès. Defensa que hi ha altres maneres de participar en la política que des d'un càrrec públic. Ara diu que no vol no ser una generació recordada pel dolor causat.

En aquest sentit, també critica l'acció de govern de l'alcaldessa de Barcelona Ada Colau. Diu que veu amb "ràbia" la projecció internacional de ciutats com Madrid, Lió o Màlaga. I considera que Barcelona "mereix una alcaldia molt diferent, de la que ens sentíssim orgullosos".