(Música dramática)

(Pasos)

(Puerta)

Miráis la pared como si fuera una pintura.

Esta celda no es una cárcel.

Puedo verlo todo hasta el horizonte.

Fui hasta Santa María de la Grazie.

¿Visteis el fresco?

Sí.

¿Os hizo sentir algo?

Sí, me cautivó.

Sentí que estaba sentado a la mesa de Cristo.

Fue glorioso.

Es un truco, una ilusión.

La perspectiva es geometría.

Una serie de líneas que irradian desde un punto de fuga.

Leonardo...

Lo extraño del punto de fuga es que...

No tiene dimensiones, no puede medirse.

Así que es invisible. Leonardo, quiero la verdad.

Perseguís un punto invisible, una verdad latente.

Os ahorcarán.

Necesito que me deis algo, lo que sea.

(Música dramática)

"Estaba buscando la verdad,

pero por el camino equivocado.

Me cegaba la ambición.

Estaba dispuesto a sacrificar todo,

a quien se interpusiera en mi camino.

Un camino que me llevó a la oscuridad".

¿Miráis esa imagen en la pared y veis la gloria?

Yo veo el vacío.

Y esa es la razón por la que volví a Florencia.

¿Queréis saber la verdad?

Que entré en un mundo aún más oscuro.

¿Y qué pasó?

¿Qué era esa oscuridad que os llevó de vuelta a Caterina?

Me alegra volver a Florencia.

No recordaba que hubiera tanta gente.

Nos hemos trasladado desde el sur.

He comprado una villa en la campiña. Ah.

Muy espaciosa.

¿Y deseáis encargar un retrato?

Está vacía.

No hay muchos muebles

y estaría bien tener una imagen de mi bella esposa.

Ah...

Disculpadme, señor, pero...

ahora no estoy haciendo retratos.

Claro. Sois un hombre ocupado, un gran artista.

Lo entiendo. Pensé que sería posible...

persuadiros.

Señora, por favor, sentaos un momento.

(Música dramática)

Debo empezar por hacer unos bocetos.

Sí, claro, por supuesto.

Cuando a vos os parezca.

Pasado mañana. Gracias.

¿Ahora no estoy haciendo retratos?

Es una modelo interesante.

Llegas tarde.

La reunión con el gonfaloniero.

¡Oh, sí, sí, sí! Gracias.

Gracias.

Todo el mundo en Florencia lo comenta.

Se habla de ello en todos los salones.

Me siento halagado.

Es cierto.

Dicen que "La última cena" de Leonardo

es una obra de arte incomparable.

Y me complace que el gran artista esté en casa.

Es el momento de haceros un encargo.

Creadnos una...

obra de arte público que compita con aquella.

Había pensado en una escultura que presida la plaza de la ciudad.

Imaginadlo.

¿Qué me decís?

(Música dramática)

Dediqué mi vida a "La última cena"

y me dejó vacío.

Por favor, comprended que ahora

no puedo entregarme a otra gran obra.

Y además acaban de encargarme otro retrato.

Lo siento.

Mi señora, veo que guardáis luto.

Sí, por mi hija Lucrecia.

Nos dejó cuando solo tenía seis meses de vida.

Cuánto lo siento.

La echo en falta a diario.

Era una niña tan dulce, tan llena de vida.

Os brillan los ojos al hablar de ella.

¿Hay algún problema, maestro?

Lo siento, mi señora, no sé si podré pintaros.

No os entiendo.

Para pintaros debo ver

más allá de vuestra apariencia externa,

debo ver...

quién sois.

Ver vuestra alma.

Dudo que eso sea tan difícil.

Dios se lleva a vuestra hija...

y aun así sonreís.

Agradezco el tiempo que pasé con ella.

Estoy tan agradecida por los recuerdos...

¿Sabéis? Sufrir nos acerca a Dios.

Yo intenté acercarme a la verdad de Dios

a través de la belleza.

Si es la verdad lo que buscáis,

tal vez buscáis en el lugar equivocado.

Solo hay una verdad

que los mortales aspiramos a conocer

y es el amor.

-No ha ido muy bien.

Una pena.

40 florines. ¿No te inspira eso, aunque sea un poco?

Me falta algo.

Algo falla.

Yo sé lo que es.

Ya hemos ido a todas sus direcciones.

Por eso no puedes pintar a esa mujer.

Te recuerda demasiado a Caterina.

Te lo dije.

Si está aquí en la ciudad, acabaremos encontrándola.

Soy Piero Soderini, gonfaloniero de Florencia.

Excelencia. Teniente Ramiro.

Conocemos vuestras conquistas.

La mitad de la Romagna está bajo su...

¿protección? ¿Es la palabra?

Mi señor, César Borgia, tiene una noble misión.

Unir a las facciones que guerrean en esta tierra.

¿Imponiéndose como su gobernante?

Un gesto realmente noble.

Mi señor solo busca la paz.

¿Y está dispuesto a... quemar y saquear ciudades

y a ahorcar inocentes para lograrla?

Cada ciudad que se acoja a su protección

deberá pagarle la cantidad de 30 000 florines.

¿Por la protección?

No hay otra alternativa.

¿César Borgia preguntó por mi persona?

Tiene planes para vos en la corte de Imola.

Y creo que deberíais dejar los pinceles por un tiempo

y servirle como ingeniero de la corte.

Ya he vivido esa vida.

Al servicio de un rico mecenas

y ya os dije que he aceptado otro encargo.

Aprovechad la oportunidad, Leonardo.

Solo vos haréis realidad su ambición.

Florencia desea la paz con César.

Y podríais ser el arquitecto de esa paz.

Renunciará al tributo de 30 000 florines

si decidís uniros a su corte.

Y demostraréis al mundo que no solo sois un gran artista,

sino también un gran ingeniero.

Nos han ofrecido un trabajo.

Pero lo he rechazado.

¿Qué?

Te dije que la encontraría.

(Música dramática)

¡Caterina, ven un momento a ver esto!

Suponía que era solo cuestión de tiempo.

Llevo meses buscándote.

Enhorabuena, me has encontrado.

Caterina, lo siento mucho.

Siento todo lo que pasó.

Tenías razón

al decir que la ambición sería mi fin.

Fui un idiota. Estaba ciego.

Te escribí tratando de explicártelo.

¿Qué haces aquí?

Estoy trabajando.

Lo mismo que todas estas mujeres.

Así es como vive la mayoría de la gente.

No miramos al cielo para vivir,

solo trabajamos. Bien.

Pero ya no te hace falta.

Tengo otro taller.

Déjame en paz, Leonardo.

Caterina, te necesito.

Seguro.

Ya nada es lo mismo.

No puedo pintar.

Así que por eso estás aquí.

No. Has venido porque me necesitas,

no ha sido porque te preocupe. Es muy diferente.

Quiero que todo sea como antes.

Vuelve conmigo.

Por favor.

Caterina, no te he dicho que pares. ¿Está claro?

Ya no puedo ser lo que quieres que sea.

Tengo que trabajar.

(Música dramática)

Vamos, espabila.

Maestro, ¿qué ocurre?

Haz el equipaje.

Nos vamos.

(Música dramática)

(Música dramática)

Si logramos llegar hasta aquí,

podremos dar un paso muy importante.

Excelencia.

Ah, aquí está.

El pintor del refectorio.

Bienvenido, amigo.

Excelencia.

Creí que no vendríais.

Pero os lo debía.

Salvasteis mi fresco.

El fuego y el acero no son las únicas armas

del arsenal de un soldado.

Necesito una mente como la vuestra.

A vuestras órdenes. Venid.

¿Veis?

El río Santerno fluye fuera de nuestras murallas.

Somos vulnerables a un asedio.

Si fuésemos atacados, no tendríamos agua.

Traed el agua hasta mí, Leonardo.

¿Esperáis que sea Dios,

que desvíe el río que creó?

Vuestro genio no conoce límites.

Os ofrezco la oportunidad de ponerlo a trabajar.

Os ofrezco...

el mayor lienzo que hayáis pintado jamás.

Colchón de plumas.

Me encanta.

¿Un poco de vino?

No.

¿Y cómo es el Valentino?

Está poseído por una gran ambición.

Dicen que apenas tiene edad para limpiarse el trasero

y, sin embargo, ha conquistado media Italia.

Tiene una cualidad muy poco común.

Es un visionario.

Con una tropa que le apoya.

Eso también ayuda.

(Ruido)

¿Qué es ese sonido?

(Llaman a la puerta)

Perdonad la intromisión, maestro Leonardo.

Soy el emisario de Florencia.

Nicolás Maquiavelo. Oh, sí.

Gracias por venir. Es un honor, mi señor Maquiavelo.

¿Tenéis todo lo que necesitáis?

Sí.

El Duque ha sido muy generoso.

Por favor, consideradme un amigo.

Lo que preciséis durante vuestra estancia

no dudéis en pedírmelo a mí primero.

Por supuesto.

A vuestro servicio.

(Música dramática)

Algo ha cambiado. Estás diferente desde que llegamos.

Hasta has sonreído esta mañana.

El agua...

tiene su propia personalidad.

Puede estar furiosa, inquieta...

Imprevisible.

Parece que estás hablando de una persona.

El agua tiene emociones como las personas.

No hay que luchar contra ella, sino usar

su energía para desviarla.

Haremos un canal que irá directamente

hasta las murallas de la ciudad.

Es difícil, pero no imposible.

Harían falta 40 días y 40 hombres.

Y... la idea consistiría en hacer un canal usando

las murallas bajo la compuerta de la esclusa.

Desviaríamos el agua por el canal con una presa aquí,

y volveríamos a conectarlo con el río por el lado de occidente.

Se enfurecerá como una bestia al intentar dominarlo

y se lanzará buscando libertad

hacia las entrañas de la fortaleza.

Tendréis el agua que necesitéis.

¿Qué os parece?

No me decepcionáis, Leonardo.

Es un honor haberos servido, excelencia.

Pero esto solo ha sido el comienzo.

Sentaos a mi lado.

Las murallas de la fortaleza son antiguas,

no resistirían un asedio.

No. Hay que rediseñarlas.

Fortalecer nuestras defensas.

¿Podéis hacerlo?

Sí, claro, pero...

Es una empresa inmensa. Llevaría muchos meses.

Quizá años.

¿Qué razón tenéis para volver a Florencia?

Trazad los planos. Haced un mapa de la ciudad.

¿Todo listo para mañana?

-Sí, así es. Las tropas están preparadas para partir, excelencia.

(Música dramática)

¿Puedo ayudaros?

Sí, verás...

Estoy buscando a Leonardo da Vinci.

No está aquí. -Disculpad.

Me gustaría ver al maestro.

Me temo que no se encuentra aquí.

Está en Imola con un encargo de César Borgia.

Gracias.

¿Le diréis que he venido a verle?

¿Sois vos?

Debería serlo.

Dijo que tenía problemas para captar mi imagen.

Tuvo el mismo problema conmigo.

Fui su modelo hace mucho.

Tiene una sensibilidad singular.

Él suele ver el sufrimiento en los rostros.

Debe de haber una verdad en vos.

El tormento que habéis soportado que no logra entender.

La verdad se interpone en su camino.

Supongo que sois su amiga.

Sí, en un tiempo lo fui.

Buena suerte.

(Música dramática)

No te acerques a ellos.

Reconozco ese sonido.

Así no puedo describir fielmente la ciudad. Mira.

Yo lo veo bien.

Faltan edificios. ¿Cómo puedes decir eso?

Están oscurecidos.

Un mapa no puede guardar secretos.

¿Por qué te enfadas tanto. Cálmate.

No, no voy a calmarme.

Si voy a hacer algo, voy a hacerlo bien.

Hay que dibujarla desde el aire.

Oh, claro.

Es fácil, en alas de un pájaro no hay problema.

Te estás volviendo loco por momentos.

¿A dónde vas?

Leonardo.

(Música dramática)

Si estás pegado a la tierra,

no puedes ver con los ojos de Dios.

Veamos.

Mira.

Ocho sectores.

Mediremos cada uno de ellos paso a paso,

hasta el último detalle. ¿Ves?

Muy bien.

¿Y cómo exactamente?

Te ha llevado tu tiempo, pero enhorabuena.

Has inventado una nueva carretilla.

Impresionará al Valentino.

Sabes cómo funciona, ¿no?

Según avanzamos, si la rueda gira,

las bolas caen, con lo que medimos distancias perfectas.

Muy bien.

¿Cuántas llevamos?

No me hables o perderé la cuenta.

43, 44...

67, 68, 69...

23 más 41...

13, 14, 15...

51, 52, 53...

20, 21...

Siete, ocho, nueve...

54 más 76, más...

45.

¿Dices que un mapa no puede guardar secretos?

¿Y? Mira estas personas.

Sus caras. Están asustados.

Aquí está ocurriendo algo que no sabemos.

¿Qué se siente al vivir en esta ciudad?

Eso es lo que de verdad falta en el mapa.

Ahí está.

Ese es el sonido que oímos antes. Sí.

¡Oh!

Es fascinante.

El Duque fue muy listo al atraeros.

¿Podemos hablar?

Claro.

A solas.

Sí, desde luego.

Qué belleza.

¿Cuánto tiempo pensáis quedaros, Leonardo?

Lo siento, no entiendo muy bien qué...

Imola.

¿Es ahora vuestro hogar?

Lo entiendo.

Es embriagador estar con el Valentino.

Y él, sin duda, está impresionado con vos.

Debe de ser irresistible.

Lo siento, ¿qué queréis decir?

¿De qué queríais que habláramos?

Florencia

me ha enviado aquí para que estudie al Valentino.

Quiero saber qué amenaza representa.

Quiero saber si contempla la idea de invadir nuestra ciudad.

Y os interponéis en mi camino.

Os enviaron aquí

para simplemente apaciguarlo,

no para que sea una amenaza aún mayor.

Yo... No, no, nunca fue mi intención.

Entiendo que os hayáis sentido halagado,

pero una vez le habéis dado un éxito, él esperará otro.

Y luego otro y otro.

Lo entiendo.

Claro...

En cuanto termine mi trabajo me iré.

No, no lo entendéis.

Sois demasiado valioso.

No os dejará marchar.

¿De qué estáis hablando?

Sois el juguete favorito de un niño.

Jamás querrá compartirlo.

Ese es el precio de volverse indispensable

para un hombre como César Borgia.

-Nuestros intereses no pueden verse perjudicados.

Excelencia.

Oh, Leonardo. Dejadme ver.

¿Esto es Imola desde el aire?

Así es.

Puedo ver la ciudad entera de un vistazo.

Nunca había visto nada parecido. ¿Cómo lo habéis logrado?

Construid estas defensas

y la ciudad será inexpugnable.

Hay verdadero poder en estos dibujos.

Mirad.

¿Qué?

¿Qué ocurre?

Excelencia.

El duque Guidobaldo de Montefeltro solicita una audiencia.

Dos ranas tratando de flotar sobre el mismo tronco.

Venid y veréis.

No veo mis 30 000 florines.

No os traigo nada.

Pero tampoco exijo nada.

Entonces estamos perdiendo el tiempo los dos.

Quiero que mi hijo tenga un futuro.

No quiero que crezca en una tierra desgarrada por la guerra.

Deponed las armas y crecerá en paz.

Si alguien levanta su espada contra mí,

debo responder de igual modo.

¿Y bien?

¿Qué estáis sugiriendo?

Vengo a proponer una tregua.

Nuestros hijos podrán crecer sin una espada en la garganta

si ambos deponemos las armas.

¿Nadie nota esa peste?

Un olor acre y repugnante.

Huele a algo que nunca he soportado.

La debilidad.

A eso apestáis.

Esa fetidez me enferma.

(Música de tensión)

Volved a vuestro valle y esperadme Guidobaldo,

porque voy a ir allí a por vos,

vuestro hijo y toda vuestra familia.

Las defensas aún no están construidas.

¿No sería mejor haber esperado antes de amenazarlo?

La audacia es un escudo, Nicolás.

Ven que no tengo miedo. El valor es más fuerte que las murallas.

Sí, pero excelencia yo... -¿Pero?

Me sorprende oíros esa palabra.

No sois tan atrevido como creía.

Ahí tenéis a Leonardo.

Construye poderosas fortificaciones.

Vos generáis grietas en ellas con vuestros cobardes "peros".

Un hombre así huye de su propia sombra.

Excelencia...

He pensado que ya no me necesitáis aquí.

Os sobran ingenieros para este trabajo.

¿Planeáis dejar mi corte para poneros bajo el patrocinio de otro?

No.

No, no, claro que no.

Guidobaldo os pagaría generosamente por vuestra ayuda.

Tengo pensado volver a Florencia, a mi taller.

Yo os construiré uno aquí.

Comunicad a los florentinos que ahora este es vuestro hogar.

¿Está listo mi caballo?

"Querido Leonardo:

Siento mucho que no separásemos así.

Siento haberte rechazado.

Hoy he conocido a Lisa Del Giocondo en tu taller.

Las dos habíamos ido a verte,

pero supimos que habías ido a Imola...

Por favor, no dejemos las cosas como están.

Pensé que jamás te querría...

No debí decir las cosas que dije.

Me equivoqué.

Todos nos equivocamos.

Estoy preocupada por ti.

Sé que no eres una mala persona.

¿Por qué decidiste dejar tu trabajo aquí?

¿De qué huyes esta vez? Por favor, vuelve.

Te echo de menos. Tuya, Caterina".

"Has venido porque me necesitas".

"No ha sido porque te preocupe. Es muy diferente".

(Llaman a la puerta)

(Llaman insistentemente)

¿Quién es?

¿Hola?

¿Hola? Vamos a la sala de audiencias.

Exige ver al Duque.

Silencio.

Necesito ver al Duque.

(Música de tensión)

Llámalo.

Vamos.

¡Excelencia!

Otra vez.

¡Excelencia!

¿Leonardo?

¿Qué ocurre?

¡Guardias!

Un hombre de Guidobaldo en mi propia casa.

Tiene que haber un traidor.

-Si lo hay, mi señor, lo encontraremos.

Tenéis mi palabra.

No dejaré piedra sin remover.

¿Veis el peligro que nos acecha?

Escondidos no ganaremos campañas. Debemos atacar.

Necesito armas.

Máquinas de muerte.

Vos sois mi ingeniero.

Creadme armas para destruir a mis enemigos.

No es esto lo que vine a hacer aquí.

Habéis desviado ríos de su curso.

Habéis diseñado ciudades para mí.

¿Qué hombre ha tenido esa oportunidad?

Os he convertido en un dios, no podéis abandonarme.

Deseo volver a mi hogar.

Vos y yo somos iguales.

No precisamos lo mismo que los demás.

No requerimos ser amados.

No cuando inspiramos admiración y miedo.

Estáis a 100 millas por la calzada romana.

Dadme un centenar de muertes.

¿Qué?

¿Deseáis volver a casa?

Diseñad un arma que acabe con un centenar de almas.

Es la única forma de que recuperéis la vuestra.

(Música de tensión)

¿Qué estás haciendo?

Me ha pedido armas.

Máquinas de guerra.

Nicolás tiene razón.

Te ha seducido con sus halagos.

Esto no puede ser tu legado.

Debo hacerlo, Giacomo.

Es el único modo de comprar nuestra libertad.

(Música dramática)

"Diseñad un arma que acabe con centenar de almas".

"Es la única forma de que recuperéis la vuestra".

Arriba. El Duque os reclama.

Bien.

No... no lo entiendo.

Es vuestro mejor soldado.

El más leal.

Todos verán que no he dudado en sacrificarlo.

Así todos sabrán que estoy dispuesto a hacer lo impensable.

Temblarán al oír mi nombre.

(Música de tensión)

La crueldad tiene su valor.

Os equivocáis,

no somos iguales.

¡Nicolás!

Lo ha matado. Ha matado a Ramiro.

Sí.

Todos lo saben y todos están aterrorizados como él pretendía.

Tenéis que sacarme de aquí.

Por favor... Os lo advertí.

¿O no? Os dije que no os hicierais muy valioso para él.

Me ha pedido que le haga armas. No puedo hacerlo.

No seré el responsable de la muerte de sus enemigos.

Os acercáis mucho a la luz y corréis el riesgo de quemaros.

Vos lo admiráis.

Admiráis lo que ha hecho.

Lo que admiro es la pureza de su espíritu.

¿Eso qué significa?

Sus pensamientos no se guían por la moralidad común.

Él cree en su derecho incontestable a rehacer el mundo.

Escuchadme.

Si me ayudáis a escapar de aquí,

nunca me cruzaré en vuestro camino.

"Mi querida Caterina:

Todo lo que dijiste de mí era cierto.

Hiciste bien en no confiar en mí.

Huí a Imola con la necia esperanza de escapar de mí mismo.

Odiaba al hombre que era en Milán.

Pero no importa lo lejos que huya,

ese hombre sigue aquí, dentro de mí.

He cometido un terrible error.

La guerra asoma por el horizonte.

Y yo me he atado a otro tirano ambicioso y sanguinario,

que no tiene intención de dejarme marchar".

Señor Da Vinci, soy amiga de Leonardo.

Debo hablar con vos. Por favor, es importante.

¿Por qué has venido aquí?

Leonardo está en peligro.

Se fue a Imola a la corte de César Borgia.

Sí, ya lo sé.

¿Y?

Se está fraguando una guerra

y Leonardo es prisionero de César.

Tenemos que traerlo de vuelta a casa.

¿Tenemos? Es vuestro hijo.

Ahora os necesita más que nunca.

Yo no tengo poder ni aliados políticos.

Conocéis a gente influyente.

Es vuestro primogénito. No podéis abandonarlo así.

Os lo ruego, no le falléis otra vez.

No lo hagáis.

¿Quién eres tú para venir a sermonear a mi marido?

Vete, por favor.

Gonfaloniero. Gonfaloniero, debo hablar con vos. No me toques.

Por favor, tengo que... ¡Márchate!

¡Leonardo da Vinci necesita vuestra ayuda!

¡Necesito hablar con vos! ¡Lleváosla!

¡Gonfaloniero, escuchadme, por favor!

¡Guardias!

¡Escuchadme un momento, por favor!

¡Soltadme! Vete, pordiosera.

Que no vuelva a verte por aquí.

Excelencia.

Mi parte del trato.

Es una ballesta.

De 82 pies de largo sobre seis ruedas.

Puede disparar fuego y bombas.

No solo causará grandes daños,

sino que infundirá el miedo y el pánico

en vuestros enemigos.

Esto es genial, Leonardo.

Un arma como el mundo jamás ha visto.

No parecéis muy complacido.

No, excelencia.

No me enorgullece esto.

¿Qué creéis, Nicolás?

¿Puedo permitirme dejarlo marchar?

Puede ser.

Es solo un diseño.

¿Y si no funcionara este pequeño juguete?

Os lo aseguro. No importa si funciona.

No necesitáis la ballesta,

si no la amenaza de que la uséis.

Enviad a Leonardo a Florencia.

Que hable a todos de su mortífera invención.

Nadie se atreverá a saltar vuestras murallas.

La reputación de Leonardo

es mucho más fuerte que cualquier defensa.

Marchaos.

(Música dramática)

¿Os sorprende que lo deje ir?

Tenía la esperanza.

Pero no confiabais en ello.

30 000 florines.

Han llegado de Florencia.

(RÍE)

"Y las tierras... todo lo cubre el cielo...

Era único el aspecto de la natura...2.

¿Quién es?

¿Puedo pasar?

Sí, pasa.

Así que has estado fuera.

Te diste cuenta.

Se me pasó por la cabeza alguna vez.

(Música dramática)

Estaba tan preocupada.

Tenía miedo de que no te liberaran nunca.

Ven conmigo.

Necesito tenerte a mi lado.

Leonardo,

hay tantísimas cosas que no sabes de mí.

Por encima de todo sé que te necesito conmigo.

La ambición puede destruir el alma de un hombre.

¿Os estáis refiriendo a mí?

He oído hablar a los guardias.

Dicen que vuestro ascenso depende de que me hagáis confesar.

No voy a torturaros,

si es eso lo que os preocupa.

¿Por qué no?

Con ello la gente nos dice lo que queremos oír.

Yo quiero la verdad.

¿Aunque vaya en contra de vuestro interés?

Dadme pluma y papel.

¿Para qué?

Quiero escribir mi confesión.

Dijisteis que las pruebas apuntan a mi culpabilidad.

Me ahorcarán diga lo que diga.

Yo no quiero una confesión, no así.

No tenéis elección.

¿Vais a darme pluma y papel o se lo pido a vuestro capitán?

(Ruido)

Mamá, ¿estás bien?

No importa. Ven aquí.

Francesco, escucha. Tienes que volver...

Lo siento.

(Música dramática)

(Música créditos)