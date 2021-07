Raphael: 60 anys de carrera

Connectem amb l'artista Raphael, ara que celebra els seus seixanta anys de trajectòria amb l'àlbum 6.0 i amb un tour especial sobre les sis dècades. En una entrevista amb Gemma Nierga en la secció de Víctor Amela, el cantant ens parla del seu darrer treball, la seva vitalitat i la seva relació amb el públic.

En aquest darrer treball, ha cantat conjuntament amb artistes de la nova fornada espanyola i llatinoamericana, diversos temes que feia temps que cantava, però que no havia enregistrat. "Si m'agrada, la canto. He tret d'un cop 14 cançons que desitjava fer des de feia anys", argumenta.

El binomi públic-Raphael Dins de la seva gira de celebració, actuarà al Festival de Cap Roig. Fa pocs dies, ha penjat el cartell de sold out, de tot venut. "Com has dit? No serà 'desolao'?", bromeja l'artista. Raphael ha assegurat que se sent molt bé i molt agraït al públic, que sempre el té present. "Corresponc fent les coses el millor que sé i que puc arribar a saber. El binomi públic-Raphael funciona molt bé".



"El binomi públic-Raphael funciona molt bé".



Com si tingués 23 anys L'artista reconeix que ja no té 23 anys i que això es nota, però assegura que és com si els tingués. Raphael diu que se sent igual que si fos jove, té les mateixes ganes, la mateixa il·lusió, de fer coses noves i no tan noves. "D'estar sempre amb el públic", ha dit, en definitiva. "No tinc 23 anys, però com si els tingués"



Raphael ens explica que segueix amb força i il·lusió de seguir fent coses.



Cuidar la veu Com s'ho fa Raphael perquè la seva veu segueixi intacta al cap de tants anys cantant? Com s'ho fa per no perdre qualitat? L'artista explica que la veu s'ha de cuidar molt, i no fer coses que la puguin perjudicar. "Jo mimo molt la veu".



"Jo 'mimo' la veu".



