CanadÃ  frega els 50 ÂºC

La regió de l'oest del Canadà i del nord-oest dels Estats Units viu una onada de calor sense precedents. A Lytton, provincia de la Colúmbia Britànica del Canadà, ha trencat rècords de calor extrema durant tres dies consecutius. Cal recordar que en aquesta zona és molt poc normal assolir aquestes temperatures, ja que es troba a una latitud força elevada, semblant a la de Bèlgica.

Els estats de Washington o Oregón també han assolit els 46 graus. Unes altes temperatures que no es registraven des de 1946. Una situació molt perillosa que ja ha deixat moltes víctimes mortals.

El fenomen "cúpula de calor" n'és la causa

Les condicions meteorològiques causants d'aquesta onada de calor són diverses. Primer, la presència d'una massa d'aire càlid en les capes altes de l'atmosfera, entorn dels 0 ºC, quan lo normal serien entre 10 i 15 graus sota zero. I segon, les persistents altes pressions que hi ha a sobre provoquen que l'aire descendeixi i, per tant, es produeixi un efecte "tapadora". Aquest procés comporta que l'aire es comprimeixi i que la temperatura pugi considerablement en superfície.