Hasta el undécimo programa de MasterChef 9 vimos el lado más guerrero de Arnau. Con su característico peinado vikingo, el aspirante logró sobreponerse a las pruebas de eliminación en multitud de ocasiones. También sabíamos de su pasión por la cocina de proximidad, e incluso conocíamos sus planes presentes y futuros, como las jornadas gastronómicas que está organizando. Pero tras la visita de su novia Cristina, Arnau sacó su lado más humano y sensible.

“La experiencia MasterChef es muy dura y poder tener a Cris a mi lado es un refuerzo super positivo y que me va a dar un chute de energía para salir a comerme la cocina”. Así se confesó Arnau tras fundirse en un precioso y prolongado abrazo con su novia Cristina. Con los ojos llenos de lágrimas, tanto Arnau como Cristina intercambiaron unas emotivas palabras que no pasaron desapercibidas para Samantha Vallejo-Nágera. “Estás muy enamorada de él. Se nota”, le dijo Samy a Cristina. Y la respuesta no se hizo esperar: “Sí. Y, además, estoy super orgullosa de él”.

Durante el cocinado, Cristina descubrió el giro que había sufrido la cocina de Arnau y su manera de trabajar, todo mucho más profesional de lo que ella recodaba. Tras presentar el plato, llegó el momento de la despedida. Y aunque se echan mucho de menos, tanto Arnau como Cristina lo tenían claro: “De aquí a la final”. Un nuevo beso apasionado puso fin a la visita, no sin que antes Arnau se imaginara recorriendo su casa junto a Cristina, pero con la chaquetilla de MasterChef puesta.