Jordi y Javier desvelan la estratégica blacklist de Arnau

Arnau lleva semanas hablando de su blacklist, pero hasta el undécimo programa de MasterChef 9 no hemos conocido todos los detalles. Ahora, después del trabajo de investigación de Jordi Cruz y Javier, aspirante de MasterChef Junior 8, hemos podido conocer todos los detalles del plan de Arnau. Eso sí, el aspirante catalán no lo puso fácil.

Después de un precioso reencuentro con su novia, Arnau quiso compartir con ella su blacklist física, el documento donde se detalla paso a paso cuál es la estrategia del aspirante para llegar a la final y coronarse como ganador de MasterChef 9. Y a pesar de que ambos trabajaron en la última fila de cocinas, a Jordi Cruz no se le pasó este detalle, y junto a Javier, fue a pedir explicaciones a Arnau. Pero antes de confesar, el aspirante decidió romper la blacklist. Lo que no esperaba es que el chef y jurado de MasterChef reconstruyera trozo a trozo el preciado documento.

Antes de dicha reconstrucción, Javier y Jordi le dieron un buen susto a Arnau: o confesaba el contenido del papel o le entregaban un delantal negro. En este punto, a Arnau no le quedó más remedio que confesar. Pero lo hizo a medias, con alguna mentira incluida. Lo que le costó finalmente colgarse el delantal negro. Javier, con su cara de pillo, disfrutaba viendo sufrir a Arnau.

La blacklist, al detalle

Obviamente, el susto fue una broma y terminaron quitándole el delantal negro a Arnau, pero lo que si consiguieron Jordi y Javier fue desvelar el contenido de la blacklist. El nombre de María venía acompañado por una calavera y la frase “mucho guiso y poca gelatina”. En cuanto a Meri, Arnau tiene claro que su novio le pedirá matrimonio y que abandonará MasterChef. Y para Fran: su punto débil es su estado de ánimo cuando pierde el Atlético de Madrid. Pero el concepto más claro de la blacklist es el de Ofelia: rodeada de calaveras.

03.06 min La lista negra de Arnau

Además, la blacklist mencionaba a Alex y a Toni. El que no tenía presencia en el documento era José. ¿Por qué? Arnau no dudó en asegurar que la reconstrucción tenía lagunas y que el cardiólogo también tenía protagonismo en la lista negra. El plan tan minucioso de Arnau llamó incluso la atención de Cristina, su novia.: “De estratega tienes un ratito”. A lo que el aspirante contestó: “Hay que saber hacia donde vas. De momento me funciona. Mira donde estoy”.

Después de muchos intentos por descubrir el secreto más protegido de Arnau, aspirantes y público ya conocemos todos los detalles de la blacklist. ¿Conseguirá esta estrategia colocar a Arnau en la final? Cada vez queda menos para descubrirlo.