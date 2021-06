Sergio Dalma ens presenta '30... y tanto'

Gemma Nierga entrevista al Cafè d'idees al cantant Sergio Dalma, que ens presenta el seu darrer treball i la gira de 30… y tanto. L'artista ens parla de la seva tornada als escenaris després de l'ajornament per la pandèmia, del nou disc que ja té preparat i dels últims singles que ha publicat.

La represa de la gira després de mesos complicats

Explica que el retorn als escenaris ha estat molt emocionant. La pandèmia va aturar la gira de celebració dels 30 anys com a artista, després d'haver celebrat 11 concerts. Reconeix que els mesos pandèmics han estat molt durs, en part perquè no li agrada massa fer les coses en línia, sinó que prefereix veure la gent. "A la vegada vam començar a pensar en un nou treball i un nou disc. Això és el que et feia animar una mica", diu. Tot i això, reconeix que en alguns moments dels nous concerts de la gira ha tingut ganes de plorar, en retrobar-se amb el públic després de la cruesa d'aquest temps.

D'aquesta gira, Dalma avança diferents concerts que farà a Catalunya, entre els quals destaca el de Sabadell, a casa seva i en un lloc molt especial per a ell, i també el del Festival de Pedralbes, ja consolidat i en un espai bonic i emblemàtic.