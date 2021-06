Casquería: ¿sabes todo lo que puedes hacer con las vísceras?

Abraham Rivera ha entrevistado a Alexandre Serrano, el autor de A la menuda: La cocina de la casquería y de los despojos en Europa y nos cuenta que "es un recorrido por las plazas de abastos, banquetes medievales y el mejor fast food casquero que lo convierten en uno de los libros más disfrutables y extraños del universo culinario español. Su aproximación a la historia de esta cocina de despojos —en muchos casos estigmatizada— es de un entusiasmo y un dinamismo que no se suele dar".

"En la carnicería, todo lo que el cliente no quiere se lo come la familia”

Orejas ahumadas en un mercado ruso Alexandre Serrano

¿Están cambiando las cosas para casquería? “Hay un cambio de tendencia”, corrobora Serrano. No me cabe duda: en un capítulo de la famosísima Chef's Table, el legendario carnicero de 65 años, Dario Cecchini decía: "En la carnicería, todo lo que el cliente no quiere se lo come la familia”. Seguidamente, con un punto de nostalgia, comenzaba a enumerar muchos de esos oscuros manjares que conoció gracias a los guisos de su abuela: zampe (manitas), muso (morros), la coda (rabos), pancin (tripas), sangue (sangre), budella (asaduras)... La lista parecía interminable y mostraba a las claras la enorme tradición que un fenómeno como la casquería aún tenía.