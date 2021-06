John Harvey Kellogg creo junto a su hermano Will Keith Kellogg los Corn Flakes de forma bastante casual para los pacientes del sanatorio. Los hermanos empezaron a dar Corn Flakes a los enfermos con intención de hacer sus digestiones más sencillas y, para sorpresa del duo Kellogg, les encantaban. Tanto que, cuando dejaban el hospital, les pedían que les mandaran cajas por correo, y a partir de ahí se creo la marca millonaria que conocemos a día de hoy —pero eso es otro capítulo, centrémonos en el tema de los Corn Flakes y la masturbación.

Es totalmente cierto que John Harvey Kellogg tenía una cruzada contra la masturbación y contra el sexo en general: escribió mucho al respecto. Se dice que incluso siendo un hombre casado evitaba el sexo con su mujer. Kellogg pensaba también que cierto tipo de alimentos, como la carne, subían la líbido de la población; por eso abogaba por una dieta vegetariana. Según sus teorías, las comidas sosas como los cereales mantenían una líbido baja y evitaban que la gente anduviera por ahí con ganas de tocarse lo de abajo. ¿Quiere decir eso que Kellogg pensaba que los Corn Flakes harían que la gente se sacudiera menos la sardina? Absolutamente. ¿Es cierto que los Corn Flakes se anunciaban a nivel publicitario como “tu desayuno anti-masturbatorio”, como se dice en muchos memes y páginas de internet? No, eso es falso. Justo ahí es donde se dibuja la fina línea entre la historia y la leyenda internetera.

“Today's episode is brought to you by Kellogg's cereals. Kellogg: quit fapping you filthy fuck“