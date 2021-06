Felip VI inaugura el Mobile acompanyat de Sánchez i Aragonès

El rei Felip VI, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el president de la Generalitat, Pere Aragonès, han coincidit aquest dilluns en la inauguració del Mobile World Congress (MWC). Tots ells han participat, juntament amb la resta de representants de les diferents administracions, en la posterior fotografia de família.

00.42 min Salutació entre Felip VI i Pere Aragonès al Mobile World Congress

Aragonès també ha evitat el recorregut inaugural pel recinte de la Fira a Gran Via i s'ha limitat a inaugurar l'stand de Catalunya amb el vicepresident Puigneró.

00.57 min Arrenca el MWC21 amb el recorregut inaugural encapçalat per Felip VI | Àlex Cabrera

A l’arribada del monarca al recinte firal no hi havia cap membre del govern català per rebre’l. Posteriorment, una vegada a l’interior, sí s’han saludat breument abans de participar en la rebuda de l’organització protagonitzada pel CEO de la GSMA, John Hoffman. Recordem que aquest dilluns Felip VI, Sánchez i Aragonès ja van compartir al mateixa taula en el sopar inaugural del Congrés.

02.43 min Comença el Mobile World Congress amb totes les administracions a taula

Inauguració amb totes les administracions A l'acte d'aquest dilluns ambé hi han assistit el conseller de Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat, Jordi Puigneró, el conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, i la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró. També hi havia l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, juntament amb la presidenta de la Diputació de Barcelona i alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Núria Marín, i la tinent d'alcalde d'Agenda 2030 de l'Ajuntament de Barcelona, Laia Bonet, entre d'altres. Nadia Calviño: "Confio que el Mobile continuarà a Barcelona més enllà de 2024" A més a més, la trobada ha comptat amb la presència de la vicepresidenta segona, Nadia Calviño, la ministra d'Indústria, Reyes Maroto, el ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, i la delegada del Govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, i el president del PSC al Parlament, Salvador Illa, entre d'altres.

El Mobile com a motor de la recuperació per Aragonès En parlament posterior, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha situat la celebració de la edició d’enguany del MWC “en el marc de la recuperació de la vida a mesura que s’aconsegueix vèncer la pandèmia.” Acompanyat del vicepresident Puigneró, ha insistit en "les possibilitats de creixement i dinamisme econòmic" que porten grans esdeveniments com el Mobile. Alhora ha destacat la voluntat que Catalunya es converteixi en “la capital mundial del 5G”. En aquest sentit Puigneró ha apuntat la capacitat de crear llocs de feina d’aquesta tecnologia i sobretot “d’alta qualitat”. 01.20 min Aragonès destaca la importància del retorn del MWC per la recuperació

MWC marcat per les mesures excepcionals L'edició del 2021 del Mobile World Congress s'ha estrenat amb mesures excepcionals per evitar els brots de covid-19 a l'interior del recinte de Fira de Gran Via. Els assistents han de passar una PCR o un test d'antígens cada 72 hores. L'organització ha habilitat fins a 70 cabines per fer les proves ràpides i les acreditacions són totalment digitals. 01.06 min El MWC s'estrena amb mesures excepcionals contra la covid-19 | Andreu Santos A l'interior agent covid vigilen que tothom utilitzi mascaretes FFP2 i es mantingui la distància de seguretat. A l'exterior hi ha desplegats 2.200 agents dels Mossos d'Esquadra, així com de la Guàrdia Urbana i la policia local de l'Hospitalet del Llobregat.