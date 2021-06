El MWC arrenca a Barcelona després d'any i mig en una edició adaptada a la pandèmia.

El 12 de febrer del 2020 el Mobile World Congress, cancel·lava la seva edició a causa de la pandèmia. Un any i mig després, la fira més important de telefonia mòbil torna a Barcelona en un format híbrid i amb expectatives discretes pel que fa als visitants.

Aquest diumenge han començat els actes previs al certamen amb el tradicional dinar a la Boqueria on el conseller delegat de GMSA, John Hoffman, ha destacat que aquest certamen suposa una "tornada a la feina" i ha confirmat que el MWC es tornarà a celebrar al febrer del 2022.

Un terç de participació

La fira se celebrarà del 28 de juny a l'1 de juliol. L'organització calcula que assistiran unes 30.000 persones, un terç de l'última edició del 2019. A més, no hi seran moltes de les grans marques del sector, ja que en els últims mesos s'han donat de baixa del certamen. En total hi haurà uns 1.000 expositors, el 70% de manera presencial com Huawei o Orange, i la resta participarà de manera telemàtica. En total el MWC omplirà 3 dels 8 pavellons del recinte de la Fira de Gran Via, amb uns 100.000 metres quadrats. El saló 4 years from now (4YFN) dedicada a les 'start-ups', també s'ubicarà al recinte en comptes de Fira Montjuïc.

El MWC s'ha adaptat a la pandèmia no només pel format híbrid sinó també per les mesures de seguretat. Tots els assistents han de presentar un test negatiu de coronavirus fet màxim 72 hores abans. Dins del recinte s'ha de portar mascareta FFP2 i omplir una declaració de salut responsable cada dia. També es controlarà la temperatura a l'entrada.