El MWC omple menys de la meitat dels hotels en l'edició postpandèmia

L’edició del Mobile World Congress estarà lluny d’altres anys pel que fa a l’impacte econòmic. El Gremi d’Hotels de Barcelona estima que només s’han aconseguit ocupar el 45% de les places disponibles en els hotels de 4 i 5 estrelles. A més els preus de les habitacions estan a meitat de preu respecte a l’edició de 2019. Els millor parats son els hotels més propers al recinte firal de Gran Via, on se celebra el saló, i que segons el Gremi arriben al 90% d’ocupació.

L’organització espera uns 35 mil assistents L’organització del MWC espera per l’edició d’enguany uns 35 mil visitants, lluny dels més de 100 mil assolits als darrers anys. De fet, el conseller delegat de GSMA, John Hoffman, reconeix que no es preveu recuperar els nivells precovid fins “d’aquí a un parell d’anys”. El Mobile tornarà a Barcelona aquest any amb menys visitants i controls Covid

Aposta per l’ampliació del Prat Hoffman també s’ha referit a la possible ampliació de l’Aeroport del Prat advertint que “qualsevol millora pel que fa al transport a Barcelona seria molt positiva”. En una entrevista a EFE, el màxim responsable del MWC ha assenyalat que “el transport, dins i fora d’un esdeveniment internacional entre empreses és extremadament important”.

TMB reforça la L9 Sud del metro TMB reforçarà entre el 28 de juny i l'1 de juliol la L9 Sud, que enllaça el recinte firal Gran Via directament amb les terminals T1 i T2 de l’aeroport del Prat a l'hora punta del matí amb trens cada tres minuts amb motiu del Mobile World Congrés. A més, s'oferiran autobusos regulars de la línia H12, a través de la parada Plaça d’Europa. Addicionalment, l’organització del MWC ha contractat a TMB un servei especial d’autobusos que connectarà els dies 28, 29 i 30 de juny, de 8 a 20 h, el recinte firal de la Gran Via amb la plaça d’Espanya. Aquest servei s'acabarà a les 16h00 l'últim dia de fira, l'1 de juliol.

Entrades promocionals a partir de 21 euros Per intentar impulsar la presència de visitants a l'edició del MWC d'enguany, l'organització va llançar un paquet d'entrades a preu reduït des dels 21 euros per atreure els professionals locals. El cost del test de Covid-19 serà d'uns 15 euros). Els descomptes pretenen atreure professionals de sectors com l'automoció i el transport; mitjans i entreteniment; consultoria; serveis virtuals; educació; comerç electrònic; finances i banca; governança i reguladors; internet de les coses; manufactures i serveis d'informació. El Mobile espera fins a 50.000 assistents amb entrades promocionals a partir dels 21 euros Els qui adquireixin una entrada comptaran, a més, amb un descompte del 50% per a les edicions de 2022, 2023 i 2024. Fins a 300.000 euros del que es recapti mitjançant aquestes entrades es destinaran a la recuperació de la ciutat després de la crisi econòmica i sanitària. La resta de les entrades, les previstes amb anterioritat, també s'han abaratit per atreure més visitants. S'han retallat fins a un 27% el preu dels quatre tipus d'entrades d'aquest 2021, que oscil·len entre els 699 i els 4.195 euros, un tram que fa dos anys se situava entre els 799 i els 4.999 euros.

Edició "històrica", però marcada per les absències El d'aquest any serà un MWC atípic, amb destacades baixes presencials d'empreses, com Samsung, Cisco, Sony, Lenovo, Intel o LG, a causa de la pandèmia. No obstant això, John Hoffman s'ha mostrat "molt emocionat" pel fet que l'MWC torni a ser una realitat després d'haver-se hagut de suspendre l'any passat. Hoffman ha mostrat la seva satisfacció amb la Fira i amb Barcelona, fins a tal punt que ha dit entre riures que "tant de bo" l'MWC pugui seguir celebrant-se a la capital catalana fins a 2045, responent a la pregunta d'una periodista que ha dit per error aquesta data, perquè volia fer referència a 2024.