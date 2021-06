La T2 de l'Aeroport de Barcelona recupera l'activitat amb vistes a l'estiu

Torna l’activitat a la Terminal 2 de l'Aeroport de Barcelona-El Prat després de 196 dies tancada. Aquest dimarts han tornat a operar les companyies que habitualment utilitzaven les instal·lacions com EasyJet o Rynair, que durant els darrers mesos s’han hagut de traslladar a la T1.

De moment la terminal ha obert les zones A pe les arribades no Shengen i B per les nacionals i totes les sortides. La T2C, on tradicionalment operava EasyJet, romandrà inoperativa. Tot plegat amb la mirada posada amb la recuperació del turisme aquest mateix estiu.

“�� La T2 de l'Aeroport de Barcelona reobre aquest dimarts després de prop de 200 dies tancada | @Ana_Cordoba1 @RTVECatalunya pic.twitter.com/dfcdljlSYN“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) June 15, 2021

Només 60 vols el primer dia Durant aquest dimarts estan programats només 60 vols, en prou feines una quarta part dels que eren habituals. Amb la reobertura de la terminal, també es torna a posar el servei gratuït de bus llançadora entre terminals i Aena ha assegurat que les instal·lacions comptaran amb totes les mesures de seguretat. La reobertura es fa amb la intenció de poder garantir les mesures de seguretat contra el coronavirus davant el previsible increment de turistes a l'estiu. Ja pots descarregar el teu passaport covid per viatjar aquest estiu I és que l’avenç de les vacunacions entre la població i la implantació del carnet de vacunació per poder viatjar amb seguretat dins les fronteres comunitàries esperona l’esperança del retorn del turisme internacional. Barcelona confia a recuperar el turisme internacional al juliol