Norwegian tanca la seva base de Barcelona

Norwegian ha anunciat la intenció d'iniciar en els propers dies un procediment d'acomiadament col·lectiu de 1.191 persones a Espanya, el 85% dels tripulants amb els què compta en l'actualitat. D'aquests, 607 són de la base de l'aeroport del Prat, la gran majoria -tres quarts parts- de la base de llarg radi. Aquest procediment, segons el sindicat USO, es traduirà en el cessament definitiu de l'activitat de llarg radi a Barcelona i de les tripulacions a la base del Prat per als vols de curt radi.

De fet, també desapareixeran les de Gran Canària i Tenerife Sud i es mantindran les bases operacionals de Màlaga i Alacant, tot i que només amb un sol avió aquest any. Les negociacions amb els sindicats començaran aquest dimarts.

La companyia ha explicat en un comunicat que es troba en un procés de "reestructuració" i que ha portat a cada un dels mercats on la companyia ja tenia operacions: els països nòrdics, el Regne Units, els Estats Units, Itàlia i França. Fonts de Norwegian confirmen que és conseqüència del cessament de les operacions de llarga distància i el redimensionament de les seves operacions. A principis d'any, ja van comunicar que els trajectes superarien amb una cinquantena d'avions de passadís únic i ampliar fins a uns 70 aparells a partir de l'any que ve. Norwegian va tancar l'any, 2019, abans de la pandèmia, amb una flota de 156 avions, dels quals 37 eren de llarga distància (Boeing 787 Dreamliner) i 119 de curts distància o de passadís únic.

Complicada situació financera

De cara al 2022 i partint de l'escenari que Norwegian tindrà tres avions a Alacant i dos més a Màlaga, la companyia calcula que podria necessitar 215 efectius, entre pilots i tripulants de cabina. L'aerolínia no descarta que puguin ser més i diu que dependrà dels acords que arribin els sindicats i l'empresa sobre els tipus de contracte i reduccions de jornada, entre d'altres. Les negociacions amb els sindicats començaran aquesta mateixa setmana i s'allargaran un mes.

Tant USO com el sindicat de pilots Sepla han anunciat que afrontaran les negociacions de l'expedient amb l'objectiu de mantenir el màxim nombre de llocs de treball. Norwegian travessa per una complicada situació financera que s'ha agreujat amb la pandèmia i que l'ha dut a replegar la seva activitat a Noruega i a reduir la seva flota. Fins l'any passat, l'aerolínia va tenir el seu hub de llarg radi al sud d'Europa a l'Aeroport del Prat.



Fa prop d'un mes, el Tribunal del Comtat d'Oslo va aprovar el pla de reconstrucció de Norwegian al país escandinau, fet que permetrà a l'aerolínia emprendre una nova ampliació de capital. D'aquesta manera, els tribunals van donar llum verda als plans de reconstrucció tant a Noruega com Irlanda.