L' Ajuntament de Barcelona aposta per una alternativa sostenible a l'ampliació del Prat

L'Ajuntament de Barcelona vol una solució sostenible per a l'ampliació de l'aeroport del Prat. En un informe sobre l'impacte de la futura infraestructura, han determinat que la millor solució és un model amb més presencia ferroviària d'alta velocitat i amb una millor connexió amb els aeroports de Girona i Reus.

01.00 min Barcelona proposa una alternativa sostenible per l'ampliació del Prat



El consistori assegura que l'impacte de la creació d'una tercera pista suposaria l'emissió de fins a 33 milions de tones més de CO₂. Una altra de les conseqüències seria l'alt impacte negatiu en la biodiversitat de la zona com a la llacuna La Ricarda on s'hauria d'instal·lar la nova infraestructura. La tinent d'alcalde d'Ecologia, Janet Sanz, assegura que "cal una taula de diàleg" i que no es pot començar el hub "per la teulada" sense tenir en compte l'impacte ambiental del projecte.

“AENA està constuint el Hub per la teulada i està actuant amb una opacitat impròpia d'una empresa pública pic.twitter.com/uVGiAM6E1z“ — Janet Sanz (@janetsanz) June 17, 2021