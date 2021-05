Queden menys de sis setmanes perquè tingui lloc el Mobile World Congress, que se celebrarà del 28 de juny a l'1 de juliol a Fira de Barcelona. Després que l'any passat quedés suspès a causa de la pandèmia, enguany l'organització preveu un màxim de 50.000 visitants presencials i també molta audiència de manera telemàtica.

La resta de les entrades, les previstes amb anterioritat, també s'han abaratit per atreure més visitants. S'han retallat fins a un 27% el preu dels quatre tipus d'entrades d'aquest 2021, que oscil·len entre els 699 i els 4.195 euros, un tram que fa dos anys se situava entre els 799 i els 4.999 euros.

GSMA, impulsora de l'MWC, calcula que fins a 30.000 professionals locals dels onze sectors citats podrien adquirir aquestes entrades. Els qui ho facin comptaran, a més, amb un descompte del 50% per a les edicions de 2022, 2023 i 2024, segons ha explicat Hoffman.

En concret, seran eran per a professionals -està per definir si de nacionalitat espanyola o residents en aquest país- d'empreses tecnològiques dels sectors de l'automoció i el transport; mitjans i entreteniment; consultoria; serveis virtuals; educació; comerç electrònic; finances i banca; governança i reguladors; internet de les coses; manufactures i serveis d'informació.

Una afluència de públic que es vol aconseguir gràcies a un paquet d'entrades a preu reduït per atreure els professionals locals. Aniran des dels 21 euros, sense comptar el cost del test de Covid-19 (uns 15 euros). Així ho ha anunciat el conseller delegat de GSMA, John Hoffman, com una forma de potenciar la visita dels professionals locals .

Edició "històrica", però marcada per les absències

El d'aquest any serà un MWC atípic, amb destacades baixes presencials d'empreses, com Samsung, Cisco, Sony, Lenovo, Intel o LG, a causa de la pandèmia. No obstant això, John Hoffman s'ha mostrat "molt emocionat" pel fet que l'MWC torni a ser una realitat després d'haver-se hagut de suspendre l'any passat.

Hoffman ha mostrat la seva satisfacció amb la Fira i amb Barcelona, fins a tal punt que ha dit entre riures que "tant de bo" l'MWC pugui seguir celebrant-se a la capital catalana fins a 2045, responent a la pregunta d'una periodista que ha dit per error aquesta data, perquè volia fer referència a 2024.