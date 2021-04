El BBVA planteja 1.200 acomiadaments a Catalunya

Si fa dos dies va ser Caixabank, avui ha sigut el BBVA qui ha comunicat la sortida de 3.800 empleats, el 16 per cent del total, i el tancament de 530 oficines, una de cada cinc sucursals de l'entitat.

D'aquests 3.800 acomiadaments, 3.000 treballadors sortirien de la xarxa d'oficines, més d'un 21% de les persones que actualment treballen en ella, i les 800 restants dels serveis centrals del banc, el 5% del total actual, detalla CCOO en un comunicat. La direcció del banc i els sindicats s'han reunit aquest dijous per a negociar un acomiadament col·lectiu que el BBVA defensa per l'enorme competència en el sector, els baixos tipus d'interès, l'adopció accelerada dels canals digitals per part dels clients i l'entrada de nous actors digitals.

1.200 acomiadats a Catalunya Catalunya és la comunitat més afectada per l'ERO. Es preveuen quasi un terç dels acomiadaments, 1.200 en total, 800 només a Barcelona, i la desaparició de 200 oficines. Una contracció que s’explica entre d’altres per l’absorció durant la crisi financera d’entre d’altres les oficines de Catalunya Caixa. El pla també preveu 101 tancaments de la territorial "Centre", que corresponen a Madrid i Castella-la Manxa, o els 76 de la territorial "Sud" -Andalusia, Extremadura, Ceuta i Melilla-. La façana de la seu corporativa del BBVA a Madrid EFE/Emilio Naranjo

ERO escandalós segons el sindicats CCOO considera que es tracta d'unes xifres i un plantejament de sortida "insostenible i escandalós", que s'allunya de tot allò que el banc ha volgut fer creure a la plantilla. El sindicat recorda que darrere d'aquests números "hi ha persones i les seves famílies, que es quedaran sense font d'ingressos mentre l'alta direcció manté i incrementa uns sous milionaris", la qual cosa ja va denunciar públicament en l'última junta d'accionistes. "Aquest plantejament per part del BBVA ens porta al camí de la mobilització", avisa CCOO.