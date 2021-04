El Banc d'Espanya ha observat que durant l'últim trimestre de l'any s'ha produït un lleuger enduriment de les condicions per accedir a una hipoteca pel sobreendeutament de les famílies a causa dels efectes econòmics de la pandèmia. Tant els usuaris com el sector immobiliari esperen un augment encara més gran de les dificultats per obtenir un préstec per a comprar a un habitatge, tot i que seran més barats.

