Caixabank planteja l'ERO més important de la història de la banca espanyola. Vol reduir la seva plantilla en 8.291 treballadors, el que suposa el 18% del seu personal fruit de la fusió amb Bankia. Així ho ha comunicat la direcció de l’entitat als sindicats en una reunió que també ha servit per traslladar la intenció de tancar pràcticament una quarta part de les oficines, 1.534 en total. L’entitat amb seu a València, disposa actualment de 5.639 oficines a Espanya.

L'entitat ha comunicat als representants dels treballadors que l' objectiu és que les sortides siguin voluntàries , però si no s'arriba a la xifra de 8.300 treballadors s’aplicarà el criteri de meritocràcia. La intenció és que els majors de 50 anys no ocupin més del 50% de l'Expedient de Regulació d'Empresa. El compromís del banc és el de posar en marxa un pla de recol·locació que permeti trobar feina a totes les persones que surtin del banc.

Els sindicats qualifiquen el pla de "barbaritat"

Els sindicats de CaixaBank esperen que hi hagi marge per negociar els prop de 8.300 acomiadaments anunciats per la direcció de l’entitat aquest dimarts. Entrevistat al Cafè d’Idees de Ràdio 4 i La 2, el secretari general de CCOO a CaixaBank, Ricard Ruiz, ha definit la reducció de plantilla previst, la més important de la història de la banca espanyola, com “una barbaritat”. Ruiz adverteix, a més, que el que se'ls ha plantejat farà difícil les sortides voluntàries.

04.50 min Ruiz: "Dificilment les 8.300 sortides de Caixabank seran voluntàries"

Els sindicats consideren que les condicions econòmiques que s’ofereixen no són bones i es pretén que la meitat de les baixes siguin de majors de 50 anys, que són els que estan més a prop de la jubilació. Des d'UGT a Catalunya, el secretari general, Camil Ros, ha demanat al govern espanyol que intervingui en l'ERO recordant que l'Estat és accionista de Caixabank.