El Consell de Ministres ha aprovat avui l'atorgament d'ajudes directes per a la compra de vehicles elèctrics o híbrids endollables i la instal·lació d'infraestructures de recàrrega. Ho ha fet en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que inclou el Programa d'Incentius a la Mobilitat Eficient i Sostenible (MOVES III).

El pressupost deI Pla compta amb una dotació mínima de 400 milions d'euros ampliables a, almenys, 800 milions. Dels 400 milions de partida, 65,6 milions són per a Catalunya, la segona CCAA a rebre més fons. La delegada del Govern a Catalunya, Teresa Cunillera, ha valorat positivament l'aposta del Govern pel medi ambient i la mobilitat sostenible.

De quant són les ajudes del Pla MOVES? El Pla, que durarà fins al 2023, reforça les convocatòries anteriors i augmenta les ajudes directes per a particulars i autònoms. Finançarà amb fins a 9.000 euros la compra de furgonetes, amb fins a 7.000 euros l'adquisició de turismes i amb fins a 1.300 euros la compra de motocicletes si l'usuari converteix en ferralla un vehicle de més de 7 anys d'antiguitat. En cas que no es faci, les ajudes podran aconseguir els 4.500 euros per als turismes.

Més diners per a les Pimes Les ajudes per a empreses atorgaran una major quantia a les Pimes i també fomentaran la conversió dels automòbils antincs en ferralla, arribant a repartir fins a 4.000 euros per la compra d'un turisme elèctric i fins a 5.000 per l'adquisició d'una furgoneta. La conversió en ferralla de vehicles antics no sols és important per a reduir emissions i millorar la seguretat viària, sinó també perquè permet reforçar cadenes de valor en sectors com l'alumini, l'acer o el coure, contribuint a l'economia circular.

Infraestructures de recàrrega MOVES III estableix l'obligació que les infraestructures de recàrrega d'accés públic garanteixin la seva operativitat durant almenys cinc anys i que permetin la recàrrega puntual als usuaris de vehicles elèctrics sense necessitat que mediï contracte amb l'operador del punt de recàrrega. També millora les ajudes a la instal·lació d'infraestructures de recàrrega per a particulars, comunitats de propietaris i petites i mitjanes empreses, així com per a punts de càrrega ràpida i ultraràpida.