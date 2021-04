Sánchez avança el Pla de Recuperació de 70 mil milions en tres anys

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha avançat aquest dimarts les línies mestres del Pla de Recuperació per captar els 140 mil milions d'euros procedents de la Unió Europea. El pla, que s'ha de remetre abans del 30 d’abril, preveu destinar prop de 70 mil milions centrats en 20 eixos d'inversió principals. Els focus seran la transició ecològica (39% del total) i digital (29%), així com en l'educació i formació (10,5%), investigació i desenvolupament (7%).

01.22 min Sánchez presentarà dimecres el pla de recuperació al Congrés.

El Pla serà presentat al Congrés aquest mateix dimecres i a la Comissió Europea d'aquí a finals de més. Sánchez ha anunciat que preveu un total de 212 mesures, de les que 110 seran per inversions i 102 reformes, que tindran un “impacte immediat” a l’economia i permetran la seva transformació per fer-la “més competitiva” a llarg termini. En total, suposaran la mobilització de 70 mil milions en tres anys i la creació de fins a 800 mil llocs de feina. Algunes de les reformes compromeses, això sí, ja estan en marxa com la llei del canvi climàtic o el teletreball

En aquest sentit, el president del Govern ha destacat que es tracta del "pla més ambiciós i trascendental de la història econòmica recent d'Espanya". "És la major oportunitat des de l'entrada a la UE, fa 37 anys. Aquesta oportunitat Espanya no la deixarà passar", ha afegit durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres.

“El president @sanchezcastejon fixa la mobilitat i l'habitatge com a eixos del nou 'Pla de Recuperació'. Preveu crear fins a 800 mil llocs de treball en tres anys | @RTVECatalunya pic.twitter.com/ZPmRJ31f3R“ — L’informatiu | TVE Catalunya (@linformatiu_tve) April 13, 2021

20 eixos per 70 mil milions en inversions En l'apartat de les inversions, el president del Govern ha destacat que seran 20 els eixos principals d'inversió, entre els quals ha avançat: Una estratègia de mobilitat sostenible , segura i connectada: 13.200 milions. Consistirà en l'electrificació de les vies públiques, instal·lació de punts de recàrrega i, en general, la transició al vehicle elèctric.

, segura i connectada: 13.200 milions. Consistirà en l'electrificació de les vies públiques, instal·lació de punts de recàrrega i, en general, la transició al vehicle elèctric. La rehabilitació d'habitatge i regeneració urbana: 6.820 milions. Ajudes per a la instal·lació de panells solars o obres per a fer els habitatges més eficients energèticament.

i regeneració urbana: 6.820 milions. Ajudes per a la instal·lació de panells solars o obres per a fer els habitatges més eficients energèticament. La modernització de les administracions públiques: 4.315 milions. Inclourà la digitalització o el reforç de l'avaluació de les polítiques públiques, així com reduir la temporalitat. Sánchez ho ha definit com "una autèntica revolució" de la relació de la ciutadania amb l'Administració.

públiques: 4.315 milions. Inclourà la digitalització o el reforç de l'avaluació de les polítiques públiques, així com reduir la temporalitat. Sánchez ho ha definit com "una autèntica revolució" de la relació de la ciutadania amb l'Administració. Un pla de digitalització de pimes: 4.060 milions.

de pimes: 4.060 milions. Un full de ruta del 5G : 4.000 milions. Arribarà "a tots els racons del nostre país".

: 4.000 milions. Arribarà "a tots els racons del nostre país". Una nova política industrial Espanya 2030 i economia circular: 3.780 milions.

Espanya 2030 i economia circular: 3.780 milions. Un pla nacional de competències digitals : 3.590 milions.

: 3.590 milions. El sector turístic : 3.400 milions.

: 3.400 milions. El sistema nacional de ciència i innovació : 3.380 milions.

: 3.380 milions. La integració de les energies renovables en el sistema elèctric: 3.165 milions.

La fàbrica de Martorell com a exemple Entre les inversions anunciades, el mateix president espanyol ha destacat el PERTE impulsat a l'entorn de la fàbrica de Martorell per la producció de vehicles elèctrics. També hi ha previstes iniciatives de "col·laboració publico-privada" per modernitzar el turisme i impulsar sectors clau com el 5G. Una de les principals apostes es el pla d'inversions per convertir Espanya en "líder mundial de l'energia renovable". Un pla que inclouen la subhasta de 6.000 megawatts renovables, una dotació de 1.500 milions per projectes vinculats amb l'hidrogen o 150 mil punts de carrega ràpida per vehicles. També es planteja portar la banda ampla i el 5G "a tots els racons d'Espanya". D'altra banda, el president del govern també ha avançat la intenció de promoure la digitalització de 1,3 milions de pimes, i de 140 mil aules escolars. En aquest sentit, ha afegit la intenció de crear fins a 65 mil places de educació infantil. Així mateix, també es plantejaran mesures per modernitzar la justícia i la simplificació administrativa. El president Sánchez presentarà dimecres el pla de recuperació al Congrés