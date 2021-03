Seat espera fabricar mig milió de cotxes elèctrics a Martorell

Seat ha anunciat la intenció de poder produir prop de mig milió de cotxes elèctrics a la planta de Martorell en el termini de 4 anys. Serà un vehicle urbà que costarà entre 20 i 25 mil euros dirigit al públic generalista.

El president de la marca, Wayne Griffiths, ha explicat, això si, que el pla està condicionat al suport institucional, bàsicament a l’arribada de fons públics procedents d’Europa. Entre els deures que ha posat al Govern espanyol hi ha la de incentivar la compra d’elèctrics, de manera que la quota de mercat passi de l’actual 4% a per sobre del 10%. A més, també ha destacat la necessitat de triplicar els punts de recarrega, dels 8 mil actuals a més de 28 mil a tota Espanya.

En relació a les bateries, Griffith ha destacat que tenen un pla i “els socis més adequats”. Afegeix que el grup Volkswagen esta “preparat per començar a invertir però necessita el suport del Govern perquè es pugui prendre la decisió definitiva”.

“Només quan aquests propòsits siguin realitat estarem preparats per localitzar tota la cadena de valor del cotxe elèctric , començant per la fàbrica de bateries”. Espanya en necessita “almenys una” ha destacat el primer executiu de Seat.

194 milions de perdues per la pandèmia

Els altres plans de futur de la marca passen pel nou Cupra Tavascan, que també serà elèctric, en aquest cas, dins de la marca esportiva de Seat i que esperen que sigui una realitat al 2024. A banda, també es preveu la renovació de l’Ibiza i l’Arona. Tot plegat per retornar aquest mateix any als beneficis, ja que l’any passat Seat va registrar 194 milions en pèrdues per l’impacte de la pandèmia.