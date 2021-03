El Govern central crearà un consorci públic-privat, amb Seat-Volkswagen i Iberdrola, obert a altres socis, per a fer tirar endavant la primera fàbrica de bateries elèctriques a Espanya. Ho ha anunciat aquest dijous la ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto.

Un consorci que formarà part del primer projecte estratègic de recuperació econòmica i que té com a objectiu la transició cap al vehicle elèctric. Malgrat que hi ha secretisme sobre la ubicació de la fàbrica de bateries, segons la ministra d'Indústria estarà "a prop de Seat", que es troba en ple procés de transformació de la planta de Martorell cap al vehicle endollat.

Visita del Rei i Sánchez a SEAT L'anunci arriba només unes hores abans de la visita a Seat del Rei Felip VI i del president del Govern, Pedro Sánchez. Una convocatòria que es va ajornar al desembre per la quarantena del cap de l'executiu. De forma oficial, la visita és pel 70è aniversari del fabricant espanyol, però es podria anunciar la fabricació a Martorell del nou elèctric de Volkswagen i l'electrificació de la planta amb fons europeus. Cap membre del govern de la Generalitat hi participarà en aquest acte, com a protesta per la presència del Rei.

En la seva intervenció en el 28 Congrés Federal UGT-FICA, Maroto ha avançat que aquest consoci formarà part del primer dels Projectes Estratègics per a la Recuperació i Transformació Econòmica (PERTE) que té com a objectiu la transició cap al vehicle elèctric i connectat". Així, el projecte "permetrà desenvolupar un conjunt d'actuacions que garanteixin que existeixin a Espanya les infraestructures, instal·lacions i mecanismes necessaris per a fabricar de manera autònoma i competitiva un vehicle elèctric connectat complet.



Maroto ha indicat que, amb aquest projecte, Espanya reafirma "el seu compromís de ser líder" en el vehicle elèctric i que permetrà la integració de tota la cadena de valor, permetent a la planta de Seat a Martorell comptar amb una fàbrica de bateries a prop.

El comitè de Seat adverteix que el cotxe 100% elèctric "no està lligat" El president del comitè d'empresa de Seat, Matías Carnero (UGT), veu "positiu" l'anunci, però ha rebut al mateix temps amb cautela la notícia. Carnero adverteix que la seva informació és que la ubicació encara "no està decidida", que el grup Volkswagen ho decidirà al novembre i, tot i que es "va en la bona línia, encara no està lligat".