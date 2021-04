El 30% de les pimes industrials catalanes van reduir la seva plantilla al 2020

La pandèmia ha impactat amb força en les pimes industrials catalanes. Les vendes generals han caigut un 11 per cent al 2020. El 64 per cent de les empreses del sector han vist com reduïen facturació, i més del 40 per cent han disminuït les exportacions.

Tot plegat ha fet que quasi el 30 per cent hagi fet acomiadaments, i les que han mantingut plantilla, gairebé la meitat, ho han pogut fer gràcies als ertos. Una ocupació que també caurà aquest 2021 un 9 per cent, segons el baròmetre que Pimec ha fet entre els directius d'unes 400 petites o mitjanes empreses del sector industrial.

Amb tot, les perspectives de cara al 2021 són positives i 6 de cada 10 negocis preveuen augmentar l'activitat. L'enquesta de PIMEC també pregunta a les pimes industrials sobre els fons europeus de recuperació. Quasi un 40 per cent diu que no els coneix, i només un 30 per cent pensa presentar-hi projectes.