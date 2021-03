El govern espanyol aprova 11.000 milions d'euros per a empreses, pimes i autònoms

El govern espanyol ha aprovat un paquet d'ajudes d'11.000 milions d'euros per a empreses, pimes i autònoms afectats per la pandèmia de la Covid-19. 7.000 MEUR seran ajudes directes que gestionaran les Comunitats Autònomes i que se sumen als 16.000 MEUR que l'estat ha transferit a les comunitats entre el 2020 i el 2021. 3.000 milions seran per a reestructurar crèdits avalats per l'ICO i 1.000 més per a recapitalitzacions d'empreses mitjanes que es vehicularan a través de l'empresa estatal Cofides.

01.08 min El Consell de Ministres aprova 7 mil milions en ajuts directes | Climent Sabater - Ràdio 4

Les Illes Balears i les Canàries rebran 2.000 milions pel major pes que tenen en la seva economia els sectors més afectats per la pandèmia. La resta, 5.000 MEUR, seran per a la resta d'autonomies.

La ministra portaveu i titular d'Hisenda, María Jesús Montero, i la ministra d'Economia, Nadia Calviño

Prevenir problemes de solvència Per rebre aquestes ajudes s'haurà d'acreditar una caiguda de la facturació d'almenys el 30% respecte a abans de la pandèmia, i s'hauran de destinar a pagar lloguers o altres despeses fixes. La petita empresa i els autònoms, fins a 10 treballadors, hi poden concórrer acreditant pèrdues del 40% d'ingressos. La ministra d'Economia, Nadia Calviño, ha explicat que l'objectiu d'aquest pla és "avançar-se per prevenir possibles problemes de solvència i evitar un cost superior en el futur". Calviño ha remarcat que és una "bateria sense precedents per donar suport a empreses viables amb l'objectiu de mantenir l'activitat i l'ocupació". El paquet d'ajudes, anunciat pel president del govern espanyol, Pedro Sánchez, fa dues setmanes, s'havia d'aprovar dimarts, però finalment es va posposar a aquest divendres en un consell de ministres extraordinari. Diverses informacions atribuïen l'ajornament a tensions entre PSOE i Unides Podem que reclamava que fossin 8.000 milions en transferències directes. Tanmateix, La Moncloa ho va desmentir i ho va atribuir a qüestions tècniques.