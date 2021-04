Totes les empreses estaran obligades des d'aquest dimecres a tenir un registre retributiu de tota la seva plantilla, inclòs el personal directiu i els alts càrrecs, a conseqüència de l'entrada en vigor del Reial decret d'igualtat retributiva entre dones i homes. També afectarà aquest registre al personal laboral al servei de les Administracions Públiques, però amb les peculiaritats establertes en la seva legislació específica.



La norma sobre igualtat salarial es va aprovar a l'octubre de l'any passat per a la seva entrada en vigor al cap de sis mesos, és a dir, aquest dimecres 14 d'abril. Té per objectiu impulsar la transparència salarial en les empreses per a garantir la igualtat retributiva entre homes i dones en treballs d'igual valor. Es tracta, en definitiva, de combatre l'anomenada bretxa salarial de gènere.

Què inclourà? El registre salarial al qual obliga la norma haurà d'incloure els valors mitjans dels salaris, els complements salarials i les percepcions extrasalarials de la plantilla desagregats per sexe. A aquest efecte, haurà de figurar la mitjana aritmètica i la mitjana del realment percebut per cadascun d'aquests conceptes en cada grup professional, categoria professional, nivell, lloc o qualsevol altre sistema de classificació aplicable.



Al seu torn, aquesta informació haurà d'estar desagregada en atenció a la naturalesa de la retribució, incloent-hi salari base, cadascun dels complements i cadascuna de les percepcions extrasalarials, especificant de manera diferenciada cada percepció.



El període temporal de referència del registre salarial serà amb caràcter general l'any natural, encara que podrà modificar-se. Els representants sindicals de l'empresa hauran de ser consultats, amb una antelació d'almenys 10 dies, abans de l'elaboració del registre. Així mateix, i amb la mateixa antelació, hauran de ser consultats quan el registre sigui modificat.

UGT alerta de l'obligatorietat del pla UGT de Catalunya ha alertat que només al voltant de 300 empreses han registrat el seu pla d'igualtat de manera voluntària fins a aquest dimarts, mentre que 8.440 estaran obligades a partir de 2022 per a corregir desigualtats retributives.



Ha lamentat que encara s'està "lluny" d'aconseguir la igualtat perquè l'obligació de realitzar una auditoria retributiva exigeix justificar les diferències de més d'un 25% en els salaris d'homes i dones.

Representació sindical En les empreses que comptin amb representació sindical, l'accés al registre es facilitarà als treballadors a través d'ella, tenint dret els treballadors a conèixer el contingut íntegre d'aquest.



En cas de no existir representants sindicals, la informació que facilitarà l'empresa no serà la de les dades fetes una mitjana de respecte a les quanties efectives de les retribucions que consten en el registre, sinó que es limitarà a les diferències percentuals que existeixin en les retribucions fetes una mitjana d'homes i dones.



Per a facilitar tot aquest procés a les empreses, el Govern ha consensuat amb els agents socials una eina fàcil de manejar, en la qual les empreses només hauran d'anar afegint les seves dades.