Ouigo inaugura el seu primer servei entre Madrid i Barcelona

Ouigo ha inaugurat aquest divendres el seu primer servei d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona amb la promesa de contribuir a la recuperació econòmica d'Espanya i amb l'objectiu de multiplicar el nombre de viatgers que utilitzen el tren: el mitjà de transport més sostenible amb el medi ambient i la infraestructura del qual està àmpliament infrautilitzada a Espanya.

"Avui per fi estem celebrant l'inici dels nostres trens. Estem compromesos amb la recuperació de l'economia i volem popularitzar l'alta velocitat, volem ser el mitjà de transport per a tota la família, adults, nens i mascotes, i volem ser l'opció preferida pels espanyols", ha assenyalat.

65.000 milions d'euros invertits

Es tracta del primer tren que circularà per les vies espanyoles després de la liberalització, un procés que ha suposat l'entrada de la competència amb la finalitat de donar un major ús a la infraestructura, en la qual s'ha invertit 65.000 milions d'euros en els últims 30 anys, sent la més extensa d'Europa i la segona del món però, al mateix temps, una de les menys utilitzades.



Com a resposta, aquesta entrada de la competència, segons ha explicat el secretari d'Estat de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Pedro Saura, en l'acte d'inauguració, permetrà aprofitar la inversió que tots els espanyols han realitzat i que més gent usi el tren a partir d'ara.



Per Saura: "tots guanyen", començant pels consumidors, que veuran com els preus baixen; la societat, en amortitzar aquesta inversió; el conjunt del sector, que viurà en competència i dispararà la seva innovació, i, sobretot, el medi ambient, ja que a mesura que més gent usi el tren i menys l'avió o la carretera, menys tones de diòxid de carboni s'emetran a l'atmosfera.