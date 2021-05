Uber ha posat en marxa aquest dimarts el seu servei de preu tancat –les tarifes T3- per a taxis de Barcelona després d'obtenir la validació de l'Institut Metropolità del Taxi (IMET). En un comunicat, la plataforma detalla que, a partir d'ara, els usuaris podran efectuar el pagament de cada trajecte a través de l'aplicació i rebre el rebut al seu correu electrònic.



El director d'Uber a l'Estat, Juan Galiardo, espera que la posada en marxa d'aquest servei permeti als taxistes de la plataforma "sortir a treballar sense por a represàlies".



Élite Taxi segueix en peu de guerra



Élite Taxi, però, ha avisat que es mobilitzarà i ho farà aquest 17 de maig a Barcelona per protestar contra el "descontrol" dels vehicles de lloguer amb conductor (VTC) d'empreses com Cabify. En una nota publicada aquest dilluns, insisteix que 'apps' com Uber desvirtuen "l'essència de servei públic" del taxi i afegeix que "queda molt per lluitar".



L'associació denuncia l'incompliment "sistemàtic" de la llei per part dels VTC, que han de ser contractats amb 15 minuts d'antelació prèvia, quedar-se aparcats mentre no presten servei i no poden captar clients al carrer. L'associació anuncia que les protestes aniran dirigides contra les administracions, les "responsables" de no fer complir la normativa. Els taxistes avisen que "no es pot abaixar la guàrdia" perquè els VTC que circulen per les ciutats ara són pocs per la situació de pandèmia, però "en poques setmanes se'n veuran milers pels carrers".



"Un cop més no ens queda més remei que denunciar com Cabify se'n riu de les nostres institucions, de la Guàrdia Urbana i dels Mossos d'Esquadra", remarca l'organització en un comunicat publicat aquest dimarts. A banda d'incomplir la precontractació mínima o l'obligatorietat d'aparcar mentre no presten servei, Élite Taxi també denuncia que "tots aquests vehicles" porten la ITV caducada i no han passat la inspecció que tocaria a partir del segon any. Aquest fet "posa en seriós perill la seguretat dels usuaris i de la resta de vehicles a la via pública", avisen.



L'associació lamenta haver de fer una crida a sortir al carrer a denunciar contínuament els incompliments d'empreses que "no paguen impostos aquí" i "exploten els treballadors". El sector del taxi es va mobilitzar recentment contra l'arribada d'Uber a la capital catalana, que va tornar a operar al març després de dos anys d'inactivitat.