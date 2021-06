(Sintonía)

(JULIO IGLESIAS) Agradezco a todos quienes en cualquier lugar del mundo

se molestaron en ir a una tienda, un concierto.

Mañana, seguramente, creeré que ha sido un sueño

porque, de hecho, es un sueño.

(ISABEL PREYSLER) No es agradable que te estén siguiendo

cada mañana, a mí me encantaría que me dejaran en paz.

(SUSANA URIBARRI) Es la matriarca de la familia, de los tres hermanos

es la que más une en el sentido de que le encanta hacer cenas,

comidas en casa... (ANA G. OBREGÓN) De ambos,

Enrique era supertímido y me llama y me dice que canta en España,

yo, de verdad, nunca me lo imaginaba.

-Era un señor muy mayor, pero aún siendo muy mayor

era muy simpático y cariñoso.

(JULIO JOSÉ) Sí, nos llevamos bien todos, que no es la típica familia

donde estamos todos juntos todo el día, también.

Iglesias-Preysler, una saga con lazos de sangre

y lazos de seducción.

Qué tiene mi padre, esa facilidad, para que las mujeres se enamoren

de él de verdad, era increíble.

-Isabel tiene un poder de seducción que hombre que conoce,

muesca que pone en su pistola.

-Tu madre está feliz, contenta, qué más vas a querer.

El encanto de una saga que ha llegado a lo más alto.

Un día cojo el teléfono digo: "Who's calling?" y dicen:

"The White House", y digo: "Madre mía, la Casa Blanca".

Julio e Isabel, sobre la sonada ruptura que fracturó la saga,

conoceremos detalles de primera mano.

Llévate mis maletas a tu casa

porque Isabel me dijo que no volviera.

Una familia que cambia de vida y se blinda para siempre

tras el secuestro de Papuchi.

Y al colegio nos recogían los escoltas.

-Previamente, intentaron secuestrar a Chábeli en Ibiza.

Un padre, un hijo y la competición por ser el número uno.

(SUSANA URIBARRI) Enrique no quiso recurrir

a su padre nunca para que le ayudara en nada

ni le diera ningún consejo. (ROSA VILLACASTÍN) En la relación

de Julio con Miranda, Enrique le declara la guerra a Miranda.

Mentira, se llevan bien, se hablan por teléfono, se ven

y se quieren mucho como padre e hijo.

Posibles desencuentros y atracciones sorprendentes.

Enrique ha dicho que yo era su mito erótico y digo: "Yo no sabía esto".

Un supuesto hijo que reclama formar parte del clan.

¿Cómo se puede negar de un hijo?

Es una pregunta que espero algún día, tener la respuesta.

Y la reina de corazones que busca su heredera.

A ver... con Tamara no sabes lo que te vas a encontrar.

Es una cachonda, perdón por la palabra.

(Risas)

Iglesias y Preysler, dos apellidos,

una saga en "Lazos de sangre".

(CANTA) #Me va, me va.

#soñar contigo y haber nacido para cantar.#

Si una saga se caracteriza por la pasión, el amor,

los desengaños, las situaciones inesperadas y la herencia

tanto artística como patrimonial

de los descendientes, la de los Iglesias-Preysler

también añade un nuevo factor: la casualidad.

Algo que convirtió a un joven futbolista

en una estrella de la canción y a una muchacha filipina

en la emperatriz del papel cuché.

Mi padre es, probablemente, de las personas más inteligentes

y más sabias de la vida que he conocido en mi vida.

Yo crecí viendo a mi padre como en un pedestal,

una cosa increíble, era algo maravilloso para mí.

Cuando sube al escenario todo el mundo le aplaude,

todos le quieren, es increíble.

(CANTA) #Soy de aquellos que sueñan con la libertad.#

La gente ve a mi madre como si fuese intocable

y con ella te ríes mucho, es muy simpática

y es una gran madre.

¿Qué es de lo que más orgullosa estoy?

Sería de mis hijos.

Son muy buenas personas y eso yo lo valoro muchísimo.

Dicen que me parezco mucho a mi padre en mi forma de ser,

la forma de expresarme.

(CANTA) #Ser bohemio, poeta y ser golfo me va.#

Luego, físicamente, dicen que me parezco a mi madre

en los rasgos filipinos.

Para que esos rasgos exóticos de parte de la saga

fueran posibles, primero, dos jóvenes de familias

muy distintas tenían que protagonizar

una boda que paralizó a la España de 1971.

Aquí vemos al popular cantante

del brazo de su madre y madrina camino de la iglesia.

(Canción "La vida sigue igual")

Isabel no conocía casi nada de Julio y luego,

al cabo de un tiempo

le dice: "Me enamoré de Isabel, me quiero casar".

La historia de amor entre Julio e Isabel

la recuerda el hombre que lanzó al estrellato a Julio,

Alfredo Fraile, su mánager y gran confidente.

"Me tienes que organizar una boda,

rápidamente, porque me quiero casar".

-"Pero cómo te vas a casar". -"Es la mujer de mi vida".

(NOTICIARIO NO-DO) Julio Iglesias ya se ha casado,

¿seguirá igual la vida para Julio Iglesias?

Tal vez el páter nos lo aclare.

(PÁTER) Y por lo tanto, la vida no sigue igual.

(JULIO IGLESIAS) A mi exmujer la conocí

en una fiesta

de Thomas Terry

en las afueras de Madrid

con un amigo íntimo que nos presentó

y llegué allí a la fiesta, me acuerdo,

y estaba allí mi mujer.

-Isabel Preysler vino a España por motivos bastantes desconocidos,

pero al final, nos enteramos que vino porque tenía un novio

inconveniente en Manila y los padres

decidieron enviarla a Madrid para alejarla de él.

Y la verdad es que fue una especie de amor a primera vista

y empezó a salir con ella.

Entonces, cuando... el primer recital que vieron

fue el recital de Juan Pardo y como Juan era guapete,

cantaba bien y entonces era tan famoso como Julio Iglesias,

incluso más, pues le dijo a ella

que se sentara de espaldas al escenario.

Sentarse de espaldas la obligaba a mirar a Julio de cara

tanto que cuando se quieren dar cuenta,

ella ya está embarazada.

Pero aún no están casados y hay que hacer algo rápido

porque estamos en la España de los 70.

Pues ella se queda embarazada, ella se lo dice y él,

inmediatamente, reacciona. -El doctor Iglesias Puga

le dice que se porte como un hombre y se case con ella,

Ella se casa un poco a la fuerza.

Ella no quería casarse, no se veía casada con un señor

al que conocía desde hacía tan poco tiempo.

-Era un cantante y en esa época pues mi madre venía

de una familia conservadora y lo de ser cantante

estaba como mal visto.

Tienen a Chabel y siete u ocho meses después.

-Cuando nació Chábeli explicaron que era sietemesina

y la tuvo fuera de España, en Cascais,

para que no hubieran averiguaciones

y explicaron que era sietemesina y como todos sabemos

los sietemesinos son muy pequeños que van a la incubadora,

bueno, pues se ocultó el peso de Chábeli

porque pesaba cuatro kilos y medio.

La saga crece y a Chábeli

se le unen dos hermanos, Enrique y Julio.

Nos criamos con la seño que fue quien nos crió

desde que éramos muy pequeños que, por cierto, aún tenemos

contacto con ella, vive en España, en Cuenca,

y con nuestra abuela, nuestra abuela paterna.

Los tres niños son tan famosos que la sociedad española

de la época reclama su presencia en actos sociales,

benéficos e, incluso, cantan.

(CANTA) #Chiquitita, dímelo tú,

#en mi hombro aquí llorando.#

-No te acerques tanto.

#Cuenta conmigo ya

#para así seguir andando.#

Yo no me puedo quejar de mi padre en el sentido

de que hemos tenido siempre lo que...

el amor de toda la gente que nos rodeó

y ha sido todo estupendo.

Y Julio es un gran padre, un gran ser humano.

Yo a mi padre había años que le veía cuatro veces al año,

cuatro días al año, pero esos momentos que pasaba

con mi padre, esos cuatro días,

eran especiales en el sentido de que nos decía las cosas,

nos decía cuatro cosas

y con eso ya nos decía todo para tres años.

-Isabel, ¿te gustó hacer lo que has hecho?

-A mí, sí. -¿Y vas a volver a repetirlo?

-Si es para UNICEF, sí.

Los Iglesias-Preysler ya eran una familia popular

aunque Julio había sido un chico como otro cualquiera

hasta finales de los años 60. ¿Cómo un joven de clase media

llegó a convertirse en el artista latino más internacional?

Bueno, la familia de Julio Iglesias era de clase media-alta.

Ellos vivían en una zona cerca del hotel Mindanao,

en una zona buena en Madrid,

el padre era un famoso ginecólogo y la madre era la típica ama de casa.

Julio quería ser portero y jugó cuatro años

en la cantera del Real Madrid.

Llegó, incluso, a debutar

en el primer equipo del club merengue.

Conocí a Julio Iglesias una vez que firmé en el Real Madrid

donde luego estuve como jugador y entrenador.

Se le palpaba que entrenaba bien

porque era un chico muy espigado, muy delgadito,

pero ágil, rápido de reflejos, tenía muy buenas condiciones

y quería triunfar en el fútbol.

Su sueño en convertirse en un futbolista de éxito

derrapa en una curva cuando volvía de celebrar,

con unos amigos, si vigésimo cumpleaños.

Uno de sus amigos fallece en el accidente.

Mi padre tuvo un accidente de coche siendo muy joven

y eso le causó muchos problemas de espalda

y muchos problemas de salud.

Pensaban que no volvería a andar y ahí su padre se empeñó

en que volvería a andar

y él mismo tuvo una fuerza de voluntad tremenda.

Como casi todo en la vida de Julio Iglesias, la música

le llegó de donde menos lo esperaba.

Su enfermero y desde entonces amigo,

Eladio Magdaleno, le regala su antigua guitarra

de la tuna para que ejercite los dedos,

algo que marcaría su destino.

Su primera canción fue "La vida sigue igual",

ganó 150 000 pesetas que entonces era una fortuna.

La casualidad se cruzó, de nuevo, en el camino de Julio.

Antes de presentar la canción en el festival,

llevó la composición a una discográfica,

la aceptaron y eligieron al cantante

Manolo Pelayo para interpretarla en Benidorm, pero sufrió

un contratiempo y Julio cantó su tema en directo.

(CANTA) #Siempre hay por qué vivir,

#por qué luchar.

#Siempre hay por quien sufrir

#y a quien amar.#

Julio se clavaba como un poste delante del escenario

y usaba la única herramienta que dominaba, la de la voz.

Hasta el punto de que la canción de Benidorm, "La vida sigue igual",

la ganó con las manos en los bolsillos.

O sea, ni siquiera hizo un gesto con las manos.

(CANTAN) #Pocos amigos que son de verdad

#cuántos te alaban si triunfando estás.#

Ana Obregón era como una Iglesias más gracias a la relación

que su padre mantenía tanto con Julio como con Papuchi.

Por ello fue una testigo privilegiada de muchos momentos

cruciales en la vida de la saga.

A mí me enseñó mucho, me enseñó que en esta profesión,

que yo apenas empezaba, si quieres llegar a algún lado,

nadie te regalará nada, tienes que machacarlo,

tienes que dejarte la piel y lo vi a él en primera persona.

o sea, tuve la oportunidad de ver lo que lo es la leyenda

más grande de cantantes latinos de la historia, cómo trabajaba.

Con el éxito llega la rivalidad y Julio Iglesias

amenaza en ventas, en conciertos

y popularidad a otro gran artista, Raphael,

que en una mítica entrevista al dominical de ABC,

llegó a decir que Julio Iglesias le llevaba las maletas.

17 años más tarde, en 1990, hicieron las paces en el homenaje

de otra grande, Lola Flores.

Raphael y Julio convergen en una misma cosa,

en que viven 100% para su profesión

y en la ambición por ser el número uno.

A mi derecha, vestido de riguroso luto,

el gran astro de la canción, ¡Raphael!

A mi izquierda, con traje recién sacado del tinte,

con su ya clásica tontería, ¡Julio Iglesias!

(Aplausos)

(CANTA) #Y qué mosqueo

#y me mosquea

#amigo Julio, me entran sudores, de corazón.

#Le mosqueo, se mosquea,

#de los cantores que hay en España

#soy el mejor.#

Es 1970 y a Julio Iglesias le proponen representar

a España en Eurovisión con su tema "Gwendolyne",

compuesto en recuerdo

a un amor de juventud, Gwendolyne Bollore,

la hija de una de las familias más ricas de Francia.

(CANTA) #Te he buscado en mi alma

#queriéndote hallar.#

En 1978 la saga protagoniza otro gran hito, en este caso

no es una canción, es una separación.

(CANTA) #Lo mejor de tu vida

#me lo he llevado yo.

#Lo mejor de tu vida

#lo he disfrutado yo.#

La ruptura de Julio e Isabel no solo hizo que el cantante

adoptara un tono más lastimero en su interpretación

tanto que Concha Piquer lo bautizó como "el muerto que canta".

(CANTA) #Me la he bebido yo,

#me la he bebido yo.#

También convirtió a la ya expareja en pionera, ya que fueron

los primeros en publicar un comunicado de prensa

para anunciar que todo había terminado.

(CANTA) #Fuiste mía, solo mía, mía, mía.#

-Isabel conoce que Julio

no es lo que se dice un hombre fiel en el matrimonio.

Isabel le dijo a Julio: "Tú me dijiste muchas veces

que querías casarte conmigo

y yo hoy te voy a decir, solamente, una vez

que me voy a divorciar de ti".

Julio le pidió perdón, se puso de rodillas

en el aeropuerto, le hizo ver

que se desesperó porque la quería mucho.

Le dijo que esto se acaba, vamos.

Y cuando estaba sacando las maletas vino Julio a verme y me dijo:

"Oye, llévate mis maletas a tu casa porque Isabel

me dijo que no volviera a casa".

Digo: "Pero...". -"No, está cansada,

que es la última vez y me parece que esta vez,

de verdad, es la definitiva".

(CANTA) #Hey, no vayas presumiendo por ahí,

#diciendo que no puedo estar sin ti,

#tú, qué sabes de mí.#

-Se va hecho polvo porque no se lo esperaba,

pensaba que ella... esto colaría una vez más.

El divorcio de nuestros padres no fue un trauma para nosotros.

Yo estoy loco no porque mis padres se divorciaran.

(RÍE)

La sensación de fracaso familiar

es una sensación de fracaso que perdura en mi alma.

Ha quedado un recuerdo respetuosísimo de mi vida anterior, casado

y la certeza de que mis hijos

han nacido de una buena mamá.

Julio y yo somos buenísimos amigos.

Le cuento cantidad de cosas, casi todo.

Y él me cuenta también mucho, creo.

Y le tengo muchísimo cariño.

(CANTA) #Ya ves.#

#Tú nunca me has querido. Ya lo ves.#

#Que nunca he sido tuyo, ya lo sé.#

#Fue solo por orgullo ese querer.#

Yo esto lo he hablado con mi hermana

y con mi hermano Enrique.

La verdad es que nosotros no nos podemos quejar de nada.

Que no tuvimos una infancia como puede tener otra familia normal,

en el sentido de que los padres están juntos

y viven en el mismo país, eso sí.

Pero, al mismo tiempo, nunca nos faltó de nada

y tuvimos una infancia maravillosa.

Yo creo, sinceramente, que Julio toda la vida

ha estado enamorado de Isabel y que sigue enamorado

y que morirá enamorado de Isabel.

(CANTA) #¿De qué te vale ahora presumir?#

#Ahora que no estoy ya junto a ti,

#¿qué les dirás de mí?#

Una nueva situación inesperada agita la estabilidad de la saga.

El doctor Iglesias Puga es secuestrado por ETA.

Para Julio, Papuchi era el muro de carga emocional

que le llevaba a su infancia,

su confidente y su amigo. Lo era todo.

Mi padre es casi todo en mi vida,

casi todo en mi vida.

-Hablas muy poco de tu madre.

Porque es todo en mi vida.

Bueno, pues fíjate. Ese momento me acuerdo

de estar yo de viaje con mi hermana y con mi hermano.

Estábamos de viaje con mi madre

y, de repente, nos enteramos de lo que había pasado.

Y tengo una llamada de mi cuñado José María García

donde me dice: "Oye, vete a ver a Julio

porque resulta que han secuestrado a su padre".

Agarro el coche y me voy a ver a Julio.

Lo despierto y le digo lo que está pasando.

Y fue un trauma grande para la familia.

Dice: "Lo han hecho porque yo soy Julio Iglesias

y lo que quieren es mi dinero. Yo les doy lo que quieran.

Maldigo ser Julio Iglesias.

Lo que quiero, es que me devuelvan a mi padre vivo".

Finalmente, sin pagar ningún rescate,

los GEO liberan a Papuchi

de una vivienda en Trasmoz, Zaragoza.

La pesadilla había terminado.

Pero la saga iba a ser víctima de la obsesión por la seguridad.

El padre estaba todavía muy impresionado

por la situación que había vivido.

Cuando le decíamos: "Tiene usted que estar tranquilo

y decir que lo han tratado bien".

"¿Voy a decir que me han tratado bien estos hijos de puta

que me han tenido en un zulo?"

Puede decir que comió bien.

"¿Voy a decir que he comido langostinos?"

Yo solamente creo que hace falta tener una fe enorme

para poder soportar, por muy bien

que te traten, 20 días de cautiverio.

Entonces, la seguridad de la familia es una obsesión.

Previamente, habían intentado secuestrar

a Chábeli en Ibiza donde estaba veraneando

con su padre, con Julio Iglesias.

Yo iba a fútbol con el escolta.

Y en el colegio nos recogían los escoltas.

A lo mejor, ahora lo puedo llegar a pensar más.

Imagínate. Éramos chavales de ocho o nueve años

y nos llevaban al colegio los escoltas.

Era como surreal.

Uno de los efectos del secuestro

obligó a parte de la saga a cambiar de residencia

y, con ello, de vida. La seguridad estaba

por delante de la felicidad.

Fue cuando volvimos a España y cuando decidieron mis padres

que viviríamos en EE.UU. por seguridad.

Sí. Eso no fue fácil para mi hermano y para mí.

Ir a vivir a Miami a los ocho años

cuando secuestraron a mi abuelo, fue muy difícil.

Dejar a mi madre atrás.

Mi madre se quedó en España y nosotros en otro país.

Obviamente, echábamos mucho de menos a nuestra madre,

que se quedó a vivir en España.

Pero, bueno, nos fuimos a vivir a EE.UU. con nuestro padre,

que en aquella época estaba viajando por el mundo entero.

Era la época en la que pasaba en casa un día al mes,

prácticamente. No le veíamos mucho.

(CANTA) #Eras niña de largos silencios.#

#Y ya me querías bien.#

Chábeli es la primogénita de la saga.

Y para Julio, su llegada fue algo muy especial.

Tanto que, en 1981, le dedica su álbum "De niña a mujer",

que se convierte en un éxito de ventas.

(CANTA) #Tantos años ganados al tiempo

#vestidos con otra piel.#

#Y mi vida, que nada esperaba,

#también te quería bien.#

Estuvo muy bien mi relación con mi padre.

Siempre fue muy estrecha.

La relación entre hija y padre es muy especial.

Y no cambió la relación nunca.

La niña se convierte en mujer y lo hace con la rebeldía propia

de su edad cuando llegan los 90.

Una rebeldía que se traduce en relación

con el hijo de un reconocido arquitecto.

Bueno, yo creo que con Ricardo Bofill

fue también un poco la rebeldía, ¿no?

Aparte, que Ricardo era un chico muy divertido,

un "bon vivant", como lo había sido su padre.

Y, bueno, a esta niña le hacía gracia.

Se enamoraron, se gustaron.

Lo de la boda sí va en serio con Ricardo.

-Sí va en serio. -Eso va en serio.

Es el hombre de tu vida. Al menos, hasta tu edad.

Nunca se puede decir que es el hombre para toda la vida.

Me caso con esa ilusión, para toda la vida.

Estamos contentos porque ella está contenta.

Están enamorados, que es lo importante.

Y pronto llegó el desencanto.

Ricardo Bofill era un cantamañanas que iba por ahí todo el día...

Aparte de otras cosas, ¿no?

Y, bueno, se separó.

Años más tarde, se vuelve a casar.

Esta vez, con el empresario Christian Altaba,

con quien ha tenido dos hijos.

Susana Uribarri conoce a la saga y a la hija mayor de Julio

tras siete años trabajando con el cantante.

Yo creo que es la matriarca de la familia.

De los tres hermanos, es la que más les une.

La que más les une en el sentido

de que le encanta organizar cenas, comidas en su casa.

(JULIO JOSÉ) No sale de casa.

Está metida en su casa con su marido, con sus niños.

Y para sacarla de ahí, de su casa, es imposible.

Es mamá.

Es completamente diferente a mi madre.

Fundamentalmente, ama de casa de lujo, entre comillas.

Cocina todos los días.

Está pendiente 100% de los niños.

Está todo el día con los niños. Es todo lo que hace.

Y le encanta. Esa es su vida.

Hablo con ella un día sí y un día no.

Voy a casa a comer, a lo mejor,

una vez cada dos semanas.

Es entrar por la puerta y engordar tres kilos.

Pero está bien. No pasa nada.

(Canción "Do you Know?")

La saga Iglesias-Preysler encuentra al sucesor natural

en los escenarios de Julio Iglesias

en su hijo Enrique, que pronto se convierte

en el segundo artista latino más vendido en el mundo.

El primero sigue siendo su padre.

Pero Julio no siempre llevó bien la competencia de su hijo.

La rivalidad entre Julio y su hijo Enrique es absoluta,

total al 100% y creo que todavía nos quedamos cortos.

Yo tengo tres hijos grandes.

Uno me llama una vez cada seis meses.

Ya sabéis cuál es, Enrique.

(PILAR EYRE) Muchas veces dijo en las entrevistas

que Enrique tenía éxito únicamente por ser su hijo.

Tienes que pensar que Enrique es mucho más famoso

que Julio Iglesias en el mundo.

Te vas a cualquier país y te dicen: Enrique Iglesias.

No preguntes por la competencia con mi hijo,

que es lo que más quiero.

(CANTA) #Es casi una experiencia religiosa,

#sentir que resucito si me tocas.#

#Subir al firmamento prendido de tu cuerpo.#

#Es una experiencia religiosa.#

Enrique Iglesias dio los primeros pasos de su carrera

a escondidas de su familia y ocultando su apellido.

Empezó usando el nombre Enrique Martínez

y decía ser originario de Guatemala.

(CANTA) #Merece un aleluya.#

#Es una experiencia religiosa.#

Estando en un avión, no recuerdo hacia dónde íbamos,

a algún concierto en algún país, pero no recuerdo adónde,

pero estábamos en el avión cuando Julio recibió

una llamada diciendo que su hijo acababa de firmar

su primer contrato discográfico por valor de un millón de dólares.

Me dijo: "Mami, tienes que comprender

que si yo lo llego a decir, nunca me hubierais dejado.

Os hubierais opuesto". Y estoy segurísima que sí.

Le quedaba año y medio de universidad

y hubiéramos dicho: "Por favor, lo único que te pedimos,

es que termines la carrera".

Enrique era supertímido. Era muy tímido.

Y cuando un día me llama y me dice: "Voy a cantar en España",

claro, yo dejé de ver a un niño de 12 años

y vi un hombretón como es Enrique, o me lo podía creer.

Muchísima ilusión. Me encanta el éxito que tiene.

Me encanta. Se lo merece.

Es un número uno en América.

(CANTA "BAILAMOS" EN INGLÉS)

Enrique no quiso recurrir a su padre en ningún momento

para que le ayudara en nada ni le diera ningún consejo.

Profesionalmente, estamos muy separados.

Él está trabajando y yo estoy trabajando

y no nos hemos visto nada.

Cuando Enrique hace su primera grabación

y necesita un cierto dinero,

la seño se lo presta y se lo da.

Elvira Olivares, la seño, que conocía los deseos

que tenía el pequeño de los Iglesias,

le dio 500 dólares para que grabara la maqueta

con la que se daría a conocer en las discográficas.

En su primer álbum se lo agradeció.

Entonces, no era la tata, no era la asistenta

que podamos tener. No. Era su madre.

Era como su madre. Y se lo pide.

(ENRIQUE) Siempre lo entendí. Nunca he sido un chico

que reprochara a mi padre.

Yo era su fan número uno.

Siempre estaba orgulloso de sus éxitos

y cada vez que triunfaba, es como si yo triunfara.

Tienen los dos caracteres muy fuertes

y tienen, a lo mejor, sus cosas.

Pero llevarse mal, es mentira. Se llevan bien.

Se hablan por teléfono y se ven. Se quieren mucho como padre e hijo.

(CANTA "BAILAMOS" EN INGLÉS)

Pero cuando Enrique baja de los escenarios,

¿cómo es realmente? ¿O cómo era antes de subirse a ellos?

Yo estaba en Los Ángeles. Estaba trabajando.

Acababa de terminar una película americana, "Bolero",

con Bo Derek, y estaba haciendo "El equipo A", rodando.

Pues yo tuve la suerte de vivir unos años

en su casa en Los Ángeles, en Bel Air.

Enrique en muchas entrevistas que ha hecho en España,

incluso en EE.UU.,

ha dicho que yo era su mito erótico.

Yo no sabía esto.

Enrique es como su padre:

travieso, muy divertido.

Sí. Era muy gracioso porque tenía Julio en su casa

un jacuzzi gigante. Y, entonces, todo el día era:

"Venga. Vamos todos de la piscina al jacuzzi".

Nos metíamos en el jacuzzi.

Como había muchas burbujas, decían: "Quítalas".

Querían verme en traje de baño.

(CANTA "RHYTHM DIVINE")

Durante la grabación de un videoclip,

Enrique conoce a la extenista rusa Anna Kournikova.

El flechazo se convierte

en una relación que dura ya 17 años.

Es una chica encantadora. Es una persona que respeta mucho

lo que hago, respeta mi trabajo, lo entiende.

Y encontrar a alguien que entienda y que respete

lo que yo hago, no es nada fácil.

Es una gente tan discreta que ha conseguido

que nadie supiera del embarazo, más que la familia

y la gente del servicio.

Cuando me dijo Enrique que iba a ser padre,

me quedé un poquito sorprendido.

Enrique es completamente antimatrimonio.

No le gusta nada de esto. Me quedé sorprendido.

Pero ahora que lo veo,

está encantado con sus niños y está feliz.

Está encantado. Está verdaderamente encantado.

Son muy muy felices.

(CANTA) #Si pudiera ser tu héroe.#

#Si pudiera ser tu dios.#

Me dice: "Ahora ya no me apetece casi ni salir de casa.

Me quiero quedar en casa con los niños".

Me sorprendió mucho, pero está feliz. Está contentísimo.

Mi padre está feliz y mi madre, igual,

de que Enrique haya tenido "twins".

Mientras Enrique triunfa en el mundo de la música,

su hermano Julio lo intenta con desigual suerte.

Me hace mucha gracia porque mi padre siempre nos dijo

que quería que fuésemos uno abogado

y el otro, un doctor. Y fíjate lo que somos.

(CANTA "ONE MORE CHANCE")

Yo he hecho giras con mi padre. He cantado con mi padre.

Y la verdad es que es fabuloso. Es emocionante.

Fíjate que yo no soy vergonzoso,

porque nunca lo he sido. Soy un sinvergüenza.

Y ese día, me sentí por primera vez...

Me sentí un poquito...

No sabía si actuar.

No lo tenía todo muy claro.

Y cuando él decidió: "Mira, lo que quiero hacer,

es cantar", pero ya tenía un hermano cantando,

pensó que eso iba a ser una pega.

Es un chico muy simpático,

pero que se quedó un poco en el camino,

teniendo un padre tan famoso, una madre igualmente famosa.

Estoy feliz de poder tener un padre y una madre

como los que tengo y de poder viajar

y hacer lo que me gusta. Y que la gente esté orgullosa

de dónde vengo y de mi familia. Eso me encanta.

Julio Iglesias Jr. vive su faceta artística

a la sombra de los dos cantantes españoles más internacionales

de la historia. Pero a esa sombra también

le acompaña la de seductor,

aunque él niega ser un "latin lover".

No. Yo soy más tranquilo. Yo no soy un "latin lover".

Cuando me dicen eso de "latin lover",

en América, yo "latin lover" no. Olvídate del "latin lover".

He sido mujeriego. He sido mujeriego.

Me lo he pasado muy bien.

No vamos a engañarnos aquí.

Pero ahora estoy más tranquilo.

Bueno, ahí está, casado con una chica

que es un poco parecida a Miranda.

Yo llevo con Charisse...

La conocí hace ya 13 años. Llevamos casados cinco años.

Tras su separación del cantante, la matriarca buscó

una nueva oportunidad. Encuentra un hombro

en el que llorar: el marqués de Griñón.

Era un hombre un poco...

un perfil completamente distinto a Julio.

Y empiezan a salir y acaba en boda.

En un segundo matrimonio, yo creo que tienes

la facilidad de poder corregir todas las equivocaciones,

por lo menos, intentar corregirlas.

Me acuerdo de tío Carlos, Carlos Falcó.

Y me acuerdo que me encantaba la caza, la pesca,

porque los fines de semana me iba al campo.

Y era como mi pasión. Ir a cazar, a pescar.

Ir a la finca. Nos íbamos a Casa de Vacas,

que era una finca que creo que sigue teniendo tío Carlos.

En 1981, la saga se amplia con un nuevo miembro: Tamara Falcó.

Siete años más tarde, durante una entrevista a su madre,

la niña hace su primera aparición en televisión.

Ven aquí, Tamara. Ven aquí conmigo.

Es que Tamara y yo tenemos una cierta amistad.

siéntate aquí conmigo, anda. Sabes, Isabel...

Esta es mi amiga Tamara. Siéntate aquí conmigo.

El matrimonio se desestabiliza

cuando Preysler se enamora de un amigo de la pareja

con quien compartían actos sociales, Miguel Boyer.

Pero el ministro también estaba casado.

El escándalo está servido.

Un escandalazo...

Pero un escandalazo porque él era socialista,

el superministro de Economía,

y ella era de la jet set, ¿no?

Se conocen en la primavera del 82 en un ágape

que era muy conocido en Madrid que se llama

La lenteja de Mona Jiménez.

Y en esa comida aparece Isabel Preysler acompañada

de su entonces marido Carlos Falcó.

Y el caso es que Boyer se queda maravillado de ella

ya a la primera.

Y a partir de ahí empiezan a tener relaciones

los dos matrimonios, Boyer y Elena Arnedo,

y Carlos Falcó e Isabel Preysler.

Y eso el marqués me lo dijo un día con resentimiento, ¿no?

"Venía a mi casa como invitado los domingos a comer al campo

y se llevó a mi mujer, y se llevó mi whisky

y se llevó mi matrimonio."

Y los encuentros se producían en el ático

del Ministerio de Economía de la Calle Alcalá.

Que se hizo un ático Miguel Boyer

precisamente para vivir allí. Y ahí se reunía con Isabel.

Él dejó... renunció a ser ministro por ella.

O sea, que era un amor de verdad.

Amor loco, "amour fou", que dirían en francés.

Después de un consejo de ministros se queda

y le cuenta a Felipe que está saliendo con Isabel Preysler.

Y Felipe dice: "Madre mía, qué tenemos aquí."

La fama de la pareja la aprovecha el archienemigo

de Miguel Boyer, Ruiz Mateos, para hacer pública su causa

por la expropiación de RUMASA de una forma tan tosca

que hasta Isabel es objetivo de un tartazo

por parte de la hija del empresario.

Pues él vio que por parte del gobierno socialista

Boyer ya no era nadie desde que se juntó

con la Preysler, a la cual dentro del gobierno socialista

el consejo de ministros le llamaban "La China".

¡Ladrón!

(Alboroto) ¡Eso, eso!

¡Sinvergüenza! ¡Agresor!

¡A la cárcel!

¡Que te pego, leche!

¡Que te pego!

(Alboroto)

Javier, por favor, que tú eres...

Por favor, hombre.

(Alboroto)

¡Mira cómo me conoce!

(Alboroto)

La relación entre dos personalidades tan dispares;

ella la emperatriz de la prensa rosa,

y él un flemático ministro de economía y hacienda;

se asienta, se consolida y se reafirma

a cada día que pasa.

¿Cuál fue el secreto?

Que hemos acertado, ¿eh? A la tercera...

va la vencida.

Y... y yo soy muy feliz.

Miguel, imagínate, con mi madre más de 20 años.

Una persona aunque parecía muy serio,

la gente lo veía una persona muy seria.

Miguel es el marido más conservador

que ha tenido mi madre.

Es muy gracioso, muy simpático,

y una persona que ha querido mucho a mi madre.

Y ha estado con mi madre muchísimos años.

Tienen una hija en común

que es mi hermana Ana, imagínate.

El nacimiento de Ana Boyer fue una gran alegría

para Miguel e Isabel.

Por ejemplo, a mí Isabel me contaba que a Miguel

se le caía la baba con su hija.

Y decía: "Los dos es que somos más abuelillos que padres,

porque todo lo que hace la niña nos hace gracia."

Es muy cariñoso. Y se lo agradezco.

Llevamos 25 años juntos.

Y sigue siendo, vamos,

igual de celoso que cuando empezamos.

En 2012 otro golpe inesperado sacude a la saga

cuando al despertarse en mitad de la noche

Isabel encuentra a su marido tendido en el suelo

del dormitorio semiinconsciente.

Ha sufrido un ictus.

Isabel Preysler durante el primer año de la enfermedad

de Miguel Boyer se portó muy bien.

Eso hay que reconocerlo. Estuvo siempre con él.

Ella estaba tan entregada y estaba tan en casa

que incluso llegó a perder contratos publicitarios.

Miguel Boyer falleció dos años después.

Uno de los asistentes a su sepelio

fue Mario Vargas Llosa, quien meses más tarde

se convertiría en la nueva pareja de Isabel.

Creo que es una persona que va a ser recordada

por los servicios que prestó a España.

Y desde el punto de vista personal

pues era una persona magnífica.

Cuando muere Miguel Boyer y van a pedir sus hijos la cuentas

les dice Isabel que está a cero,

que todo el dinero se lo ha gastado

en la recuperación de su padre y que se ha gastado más,

y que incluso es ella la que paga el sepelio

y paga los gastos.

Con la herencia de Miguel Boyer ha habido muchos problemas.

La herencia sigue todavía sin repartir,

porque hace cinco años ya desde que muere Miguel...

Entonces todavía no se han cumplido.

Tampoco estamos hablando de una gran herencia,

si las cuentas bancarias están a cero y no hay más

estamos hablando de una biblioteca de 6.000 libros aproximadamente.

Porque eso era lo mejor que tenía Boyer, era un gran lector.

Isabel empezó su periplo amoroso

en paralelo a las modas de cada época.

En los 70, un aclamado artista.

En los 80, un acaudalado aristócrata.

Rozando los 90 un ministro estrella.

Y para afrontar el siglo XXI, cuando los intelectuales

son más populares que los políticos,

todo un premio nobel de literatura.

Curiosamente fue Boyer el que presentó

a Mario e Isabel en Marbella.

Si Miguel Boyer murió a finales de septiembre

o primeros de un octubre,

y luego las fotos se publicaron en primavera...

yo pienso que estaban juntos un poco antes.

De hecho recuerdo que Patricia Llosa

le mandó un recado una vez a una señora

diciendo: "Dile a Isabel

que no coquetee con mi marido", o algo así.

Y ahora Mario es una persona encantadora, simpatiquísimo.

Me llevo muy bien con él.

El romance entre la dama de la prensa rosa y el literato

es la comidilla de la sociedad y la cultura en nuestro país,

como se vio en la entrega de los Premios Goya de 2016.

Muy buenas noches. -Muy buenas noches.

Voy a decir algo porque si no lo digo reviento.

Dilo, dilo, Elvira. Dilo.

Estoy muy contenta de estar contigo esta noche.

Pero se da una situación muy cómica.

Para una vez, la primera, que me ofrecen estar aquí

en el escenario resulta que la protagonista

está en el patio de butacas.

(Risas y aplausos)

Y me parece muy bien que mi madre esté feliz y esté contenta

y haya encontrado a una persona que...

que quiera y que se lleve bien con ella.

(JESÚS MARIÑAS) ¿Te preocupa casarte o te da lo mismo?

-Hombre, no me preocupa. Pero me gustaría pensarlo bien.

-¿Pero no lo tienes pensado todavía?

-Cuando llegue el momento lo pensaré.

Isabel es una persona que cuando la conoces

te das cuenta que es encantadora

y capaz de que cualquier persona se enamore de ella.

(CANTA) #Por el amor de una mujer#

#jugué con fuego sin saber que era yo quien me quemaba.#

#Bebí en las fuentes del placer hasta llegar a comprender...#

Y luego todos se sienten como reyes con ella.

Ese es otro misterio,

que los trata a todos como reyes

y todos se creen que están en el Cielo.

(CANTA) #Más bonito de mi vida.#

#Más ese tiempo que perdí ha de servirme alguna vez#

#cuando se cure bien mi herida.#

No es una mujer que se haya movido por el dinero

de sus parejas en absoluto.

Cuando Isabel Preysler se separa de Julio Iglesias

no tienen separación de bienes. Ella no pidió nada para ella.

(CANTA) #Olvidarme un día.#

#Hoy me siento triste.#

#Pero pronto cambiaré.#

#Y prometo...#

Todos esos mitos de que Isabel es ambiciosa,

que lo único que busca es el dinero en los hombres...

todo lo contrario.

Todo lo contrario.

Ahora, no conozco ninguna que lleve cuatro maridos

a cada cual más importante.

Mientras Isabel Preysler iba rehaciendo su vida

tras cada relación, Julio siguió soltero

hasta encontrar a su actual pareja.

Durante años fue el seductor por excelencia

del panorama artístico internacional

y pasó a contar sus conquistas por miles.

Exactamente lo que era yo cuando era muy pequeñito

y lo que sigo siendo, un golfo.

Un golfo... grande.

La leyenda se abría paso a golpe de romance,

de conquista y, cómo no, de canción.

(CANTA) #Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco.#

#Y amo así la vida y tomo de todo un poco.#

#Me gustan las mujeres, me gusta el vino.#

#Y si tengo que olvidar, las bebo y olvido.#

#Tres en mi vida hubo que me quisieron.#

Julio es en dos palabras: seducción y buen gusto.

Yo te aseguro que tú estás media hora con Julio Iglesias

y acabas enamorada perdida.

Julio no era seductor por marketing,

Julio era seductor naturalmente.

Julio Iglesias es un truhán, es un señor.

(CANTA) #Y es que yo...#

#amo a la vida y amo el amor.#

#Soy un truhán, soy un señor,#

#algo bohemio y soñador.#

Sigo siendo golfo porque no lo puedo remediar.

Diría como mi padre.

(Risas)

Dedicar una canción a cada una de sus conquistas

como hizo con Gwendolyne era inviable.

Así que Julio recuperó un antiguo éxito

de Albert Hammond y le cantó de una tacada

a todas las mujeres que amó antes.

(JULIO CANTA EN INGLÉS CON WILLIE NELSON "TO ALL THE GIRLS")

Julio estaba triunfando a tope, porque acababa de hacer

una canción con Wille Nelson

que se llamaba "To All The Girls."

(JULIO CANTA EN INGLÉS CON WILLIE NELSON "TO ALL THE GIRLS")

Nada más entrar había una mesita y dejábamos ahí

los teléfonos de todas las chicas

que le habían llamado, ¿no? Y a él le encantaba eso,

llegar allí y verlo. Le encantaba.

Al mes de estar en casa con mi padre

pues mi padre, claro, era una colección de mujeres

que era increíble. Bajaban por la chimenea

y era como un "reclycing", ¿no?

Nunca me las presentaba como novias.

Aparecían en la casa.

Entonces mi padre siempre me decía que, claro,

no quería que los chavales viésemos eso.

Entonces nos compró una casa con la abuela y con la seño

para que él pudiese hacer un poquito sus cosas.

Con tal de ver a mis padres felices...

Anque mi padre quiera tener 50 novias si lo veo feliz, yo estoy feliz.

Si mi madre se ha casado está feliz, yo estoy feliz.

De repente las madres de mi amigos

estaban enamoradas de mi padre.

Y me decían mis amigos: "Mi madre quiere a tu padre."

Y yo: "¿Y eso? ¿Y tu madre no querrá a tu padre?".

Entonces era muy gracioso, ¿no?

Pero bueno, ahora ya puedes analizar esas cosas

y piensas: "Increíble. Cómo es la vida, ¿no?"

(CANTAN EN INGLÉS)

(CANTAN EN INGLÉS)

Cuando mi padre entra a un cuarto

todo el mundo se queda como impresionado.

Eso es algo que siempre yo de pequeño lo admiraba mucho,

porque decía: "Es mi padre esta persona que todo el mundo

admira tanto, que todo el mundo quiere tanto."

Faltan tan sólo segundos

para que comience el último concierto

de la gira española de Julio Iglesias.

Darle las gracias de todo corazón.

Faltan unos minutos. Ya estoy saliendo al escenario.

(Aplausos)

(Aplausos)

(Aplausos)

(Aplausos)

Y un día cojo el teléfono: "¿Mr. Iglesias?"

Y digo: "Who's calling?" "The White House."

Y digo: "Madre mía, La Casa Blanca."

Qué cosas, ¿sabes?

Pasaban cosas muy increíbles allí.

Julio llegó a cantar ante Ronald y Nancy Reagan.

Era la época del "Me va, me va".

No se me olvidará.

Y esa canción cada vez que la oigo...

es que, claro, se me pone la carne de gallina.

Porque venía a casa con las bases y decía:

"Ana, ¿se puede bailar esto?"

Y yo me ponía a bailar el "Me va, me va".

Y digo: "Sí, se baila muy bien."

"¿Pero le doy un poco más...?"

"No, que se baila muy bien." Tres de la mañana ya...

(CANTA) #Me va, me va, me va.#

#Me va, me va.#

#Me va la vida, me va la gente de aquí y de allá.#

#Me va el amor de verdad.#

#Me va, me va, me va, me va.#

#Me va la vida, me va la gente de aquí y de allá.#

#Me va este campo y esta ciudad.#

#Me va el amor de verdad.#

Julio cautiva a su público y a las mujeres.

Y una de las que sucumbió a sus encantos

se quedó al parecer con algo más

que un bonito recuerdo de un amor fugaz,

un niño que desde hace más de 20 años

ha reclamado ser hijo de Julio Iglesias.

¿Por qué ha negado tanto de mí?

¿Cuál ha sido el motivo?

¿Cómo se puede negar de un hijo, no?

Es una pregunta que espero algún día tener la respuesta.

La bailarina Edite Santos confesó haber tenido

una relación ocasional con Julio Iglesias

en el local donde ella trabajaba en la Costa Brava.

Nueve meses más tarde nacía Javier Santos,

quien años después tuvo otro breve encuentro,

esta vez con sus supuestos hermanos en EE.UU.

Que cuando me he cruzado con Julio José,

o con Enrique en este caso, que los he conocido a los dos,

me han tratado con total amabilidad.

Cuando vivía en Miami nos cruzábamos por Miami.

Luego me fui a Los Ángeles...

y ahí también me cruce con Julio José.

Yo le conocí a este chico hace muchos años.

Hará ya... puede que haga 20 años, en Los Ángeles.

Tuve la oportunidad de conocerle

y me pació un chico normal, simpático y agradable.

Y recuerdo que él estaba con un grupo de amigos.

Y me presentó como su hermano.

Me da pena también por él un poquito, ¿no?

En el sentido de que...

está ahí, de que si sí, que mi padre, que mi padre...

(CANTA) #Cuántas verdades sin decir.#

#Quiero que vuelvas, por favor.#

En su día la demanda de paternidad fue desestimada.

Pero recientemente el análisis del ADN

de Julio Iglesias Jr. y de Javier Santos

podría darle la razón a este último

como sostiene su abogado.

(CANTA) #Que te amé.#

El detective pues se desplazó a EE.UU, a Miami.

Estuvo observando los posibles objetivos.

Determinó qué objetivo era el más fácil.

Y eligió a esta persona, a Julio José.

Las pruebas las consiguieron de una manera ilegal,

que lo único que sirven es para ratificar a ellos mismos.

Pero desde el punto de vista judicial no sirven para nada.

Él coge ADN de una servilleta de papel, de un cigarrillo,

de una botella de plástico,

donde haya ADN, donde haya saliva.

Entonces cuando ya dieron los resultados y fueron tan...

tan altos, un 99.9%, pues ya me calmé.

Me tranquilicé, me calmé.

Pero desde el punto de vista de la herencia

yo creo que no van a coger mucho, ¿no?

Porque aquí en España no tiene nada

y la legislación americana no se lo va a reconocer.

(CANTA) #Procura no descuidarte ni mirar hacia detrás,

#todo lo conseguido te lo vuelven a quitar#.

-Yo lo tengo muy claro, yo estoy actualizando mi currículum.

Sé que voy a seguir trabajando el resto de mi vida,

sé que no voy a ver ni un duro.

-¿Tú sabes cuánto dinero tienes?

-Menos que antes. -Pero ¿sabes cuánto dinero tienes?

-Mucho, mucho dinero. -Ya, mucho sí, pero...

-¿Cuánto dinero en dinero? -No digo que me lo digas,

no digo que digas el dinero que tienes.

"Sé cuánto dinero tengo" -Tengo...

No sé cuánto dinero. -No sabes.

(CANTA) #Vuela, amigo, vuela alto,

#no seas gaviota en el mar,

#vuela, amigo, vuelta alto,

#no seas gaviota en el mar.

#La gente tira a matar cuando volamos muy bajo,

#la gente tira a matar cuando volamos muy bajo#.

Julio adoraba a su padre, de quien, entre otras cosas,

heredó sus dotes de conquistador.

Tengo muy buenos recuerdos del abuelo, la verdad que era...

Le gustaban mucho las mujeres.

Me hacía gracia ver a mi padre y a mi abuelo juntos.

(CANTA EN GALLEGO) #Un canto a Galicia, hey;

#terra do meu pai#.

Papuchi fue la precuela de Julio Iglesias.

Su matrimonio estuvo marcado por las infidelidades,

hasta que en 1983 los padres de Julio se divorciaron.

Mi madre...

yo creo que es, perfectamente, representante

de ese... país nuestro abnegado

y que aguantó a mi padre;

al que yo tengo un cariño absoluto.

En 2001 el doctor Iglesias Puga

contrae matrimonio con una joven, Ronna Keitt,

a la que le saca 47 años de edad.

Estamos en el cuarto y parece que somos novios diciendo...

Me meto con ella, se mete conmigo;

bromas, diálogo, conversación, reírse.

El doctor Iglesias Puga, no solo enamoró a la joven Ronna,

nos conquistó a todos con su carácter simpático,

su carisma y sus contagiosas ganas de vivir.

Se convirtió de la noche a la mañana en Papuchi,

un personaje tan mediático que llegó a eclipsar a su hijo.

Como mi hijo no hay más que uno, eso es raro;

como yo hay cincuenta mil pero como mi hijo...

Julio es único.

Eso es raro, raro, raro, raro.

No me enfoques cerquita, macho, quiero salir guapo, ponme guapo.

Gracias a todos, os quiero mucho. Hasta siempre.

Con 90 años y cuatro después de su boda,

el doctor Iglesias Puga fallece sin conocer a su segunda hija

del matrimonio con Ronna, Ruth, que se lleva 61 años

con su hermano Julio Iglesias.

Fíjate que la última vez que vi a mis "tíos",

que mis tíos tienen, deben de tener, ahora te digo...

¿Doce y trece años?

La última vez que les vi fue en Marbella

y mi abuelo seguía vivo, imagínate.

Creo que Miranda tiene contacto con ellos y mi padre, también,

pero yo no les he visto y sé que ni mi hermano ni mi hermana.

No te voy a decir por qué, porque no lo sé ni yo.

Harto de confundir molinos con atractivas mujeres

y abalanzarse contra ellos, Julio Iglesias, por fin,

encuentra a su Dulcinea.

El quijote del amor puede dejar de coleccionar libros de caballería

y agendas para apuntar números de teléfono.

(CANTA) #Dulcinea, ¿dónde estarás?

#Que tu amor no es fácil de encontrar#.

-Con Miranda me llevo de maravilla, se ha llevado con mi padre, casi...

El otro día lo estábamos hablando.

No voy a decir treinta años, pero veintipico, también.

(CANCIÓN) #... dame tu querer#.

-En la relación de Julio con Miranda,

Enrique le declara la guerra a Miranda.

Cuando Miranda se va a vivir con Julio, el servicio que tenía

eran dos señoras muy mayores y, claro, cambia todo;

cambia la casa, cambia el servicio...

y eso no se lo perdonó Enrique nunca,

porque Enrique adoraba a esa gente; son los que le han criado.

-Me llevo bien con todos.

Miranda, no solo le da estabilidad a Julio,

también, cinco hijos que se unen a la saga:

Miguel, Rodrigo, Victoria, Cristina y Guillermo.

Me hace gracia porque mis amigos ven a mis hermanas

y me dicen: "Qué guapas". Y yo: "Que tienen 17 años, ¿eh?".

A Rodrigo y a Miguel les gusta la música, a Rodrigo más,

pero a los dos les gusta.

-Miranda vive, única y exclusivamente,

para estar con sus hijos, para...

ayudarles, para... estar con ellos.

Y, claro, a estos, Julio sí les está dedicando el tiempo

que no dedicó a los otros.

-¿Que ha pasado más tiempo con ellos? A lo mejor, sí,

porque mi padre y Miranda siguen juntos.

En ese sentido, están más juntos porque no se han separado.

A mí me hace gracia cuando nos juntamos y ver a mis hermanitos;

salgo con ellos, jugamos al tenis, la verdad es que me encanta.

-¿Quién ha sido la mujer de tu vida?

-Miranda.

Pero, sin lugar a dudas.

-Miranda ha sido una mujer que le ha entendido.

Entonces, nunca... nunca ha demostrado celos ni nada.

-Para estar con tu padre no se puede ser celosa.

-No se puede ser celosa. No, no... porque no.

Mi padre es... no, no, no.

Siempre hay unas cuantas mujercitas pero está bien, sí.

(CANTA) #Tengo que amarte mucho, tengo que amarte tanto,

#que si la noche no acaba yo te voy a enloquecer#.

Hay muchas diferencias entre Miranda e Isabel:

una es discreta y no muy dada a aparecer en los medios,

la otra ha convertido las exclusivas y los patrocinios

en su principal fuente de ingresos.

Cuando ella conoce a Boyer, Isabel ya era famosa,

Isabel ya estaba en Porcelanosa, ya cobraba...

Bueno, en aquella época eran cien millones de pesetas.

-No es agradable que te estén siguiendo toda la mañana,

además, haciendo cosas que no tienen importancia,

llamas tanto la atención...

A mí me encantaría que me dejaran en paz.

-Tiene algo que hoy no tiene casi ninguna,

ni hoy ni antes; es misterio.

-¿Mi madre? Mi padre, pues... Que es maravillosa.

-Es muy pija, definitivamente, es superpija.

La primera vez que me vio el tatuaje: "¿Y eso?".

Me dijo: "Eres un camionero". Yo: "¿Qué tienes contra ellos?".

Cada uno con su trabajo, ¿no? (LA PERIODISTA RÍE)

A Enrique le dice: "Quítate la gorra, pero quítatela".

Así está todo el día.

La mujer que dio origen a la saga, junto con Julio Iglesias,

parece tener la fuente de la eterna juventud en casa

pero esa fuente tiene, a veces, forma de quirófano

porque ¿cuánto hay de natural en esa belleza exótica

que parece detenida en el tiempo?

Las cosas que me ha contado: tres veces de la nariz

porque se la dejaron mal la primera vez,

la segunda tuvo, también, problemas.

Y, luego, lógicamente, se hace... ¿Cómo no se va a hacer? Claro.

-Isabel acaba de sufrir una experiencia quirúrgica,

una operación quirúrgica. -Sí.

-¿Por qué lo ha hecho?

¿Por pura coquetería, porque ha cambiado la nariz,

pero era algo necesario o era pura coquetería?

-Creo que se ha dicho todo sobre la operación de mi nariz;

desde que no estaba contenta con mi físico

hasta que me he quitado toda la personalidad;

tenía la personalidad ahí. -¿Tú qué crees?

-Yo estoy muy contenta.

-Hace ejercicio, hace deporte, intenta comer bien...

Definitivamente, se cuida, claro que sí;

si no, no podría estar así, imposible.

-Lo que más me gusta es estar con un vaquero y una camiseta;

como estoy en casa no tiene nada que ver con la imagen que doy

cuando me veis o cuando me hacéis fotos, ¿no?

-La he visto en bata, la he visto en bata de noche.

Con un delantal de cocina haciendo un huevo frito, no.

-El estilo de Isabel es un estilo clásico, atemporal

con las dosis justas de tendencias que se llevan

y que ella cree que le sientan bien.

Ella lo tiene muy claro.

-¿Qué crees que se premia en ti o dónde radica tu elegancia?

-Creo, más bien, en la sencillez.

-Me lo cuentan las firmas, las "boutiques",

es un referente, lo que ahora se llama "influencer"

lo ha sido ella de toda la vida.

-Y mi madre tiene esa... cosa

que a la gente le debe de gustar y a la gente le debe dar morbillo

lo que hace, qué se pone, cómo lleva el pelo... así es, ¿no?

¿Quién será la heredera natural de la reina del papel cuché?

Con una Chábeli convertida en una ama de casa americana

la sucesión caerá en una de sus dos hijas pequeñas.

¿Podría ser Tamara Falcó?

Quien compare a Tamara con Isabel Preysler...

Es que no tiene nada que ver. Es más parecida Ana, yo creo.

En su imagen y en su comportamiento;

elegante, sin aspavientos, sin...

Se parece más Ana a Isabel que Tamara.

-¿Tamara?

Tamara es... ¿cómo explicarte?

-Creo que Tamara es como la veis.

-A ver... con Tamara no sabes lo que te vas a encontrar.

Es una cachonda, perdón por la palabra, es más...

Es simpática, me río con ella.

-De repente, me di cuenta de que tenía la boca abierta

y, de repente... una baba.

(Risas) ¡Y me estaban grabando!

-Hay veces que no la entiendo.

-¿Tú has pecado? -Sin parar.

-Quizá, alguien puede pensar que ella lo hace intencionadamente,

pero creo que esa naturalidad que tiene Tamara la hace ser única.

-No seas indiscreta.

-Yo pregunto. -Mira, no.

-Es muy extrovertida y, a la vez, muy sensible.

Es tremendamente cariñosa.

-Tamara no sabe qué hacer con su vida.

-Espero que encuentre alguien que la quiera y se quieran

y que... que puedan formar una familia, fíjate.

-Por ahora, ni Dios se quiere casar conmigo.

(Risas)

(Risas)

Tamara emprende nuevos negocios; de bloguera a diseñadora de moda.

Ha sido toda una aventura

decidir lanzarme en lo de la moda yo sola

y... estoy muy, muy contenta.

Siempre guiada por su fe.

Hay que descubrir a Dios en tu día a día, en pequeñas cosas.

-Ana Boyer sí que era el orgullo de su padre

porque salió tan inteligente como su padre,

tan buena estudiante, tan discreta como él.

La relación de Isabel Preysler con Mario Vargas Llosa,

a quien, en los mentideros de la villa, llaman "Latin Nobel",

ha sido aceptada de distinta manera por Ana y por Tamara.

Tamara, creo que, contabiliza ocho hermanos y con ella nueve,

o sea, que no se puede extrañar de que su madre

tuviera una nueva pareja después de Miguel Boyer.

Otra cosa es como se lo haya tomado Ana Boyer, eso ya es distinto.

(CANCIÓN) #Baila, morena, baila...#.

-Mi hermana Ana se acaba de casar con Fernando.

A mi hermana casi ni la veo, están todo el día de gira

por el mundo entero con sus campeonatos de tenis.

Y están felices, están muy felices.

(CANTA) #Baila, morena, baila, que tú lo bailas como ninguna;

#moviendo las caderas, moviendo la cintura#.

La saga continúa creciendo, a pesar de que desde 2011,

se habla de la retirada del patriarca: Julio Iglesias.

De hecho, fue él mismo quién lo dejó entrever a Rada Nadal

al recibir el premio al artista español que más discos ha vendido.

Es un día muy importante de mi vida,

posiblemente, el día más importante de mi carrera.

Tiene connotaciones difíciles de explicar, sobre todo, porque...

no sé si voy a acudir más en mi vida

a otro acto público como este, seguramente, no; será el último.

El cantante ha estado dos años ausente de los escenarios

y sin aparecer en público.

Ahora tiene gira a la vista pero los rumores no cesan.

¿Qué le ocurre a Julio?

Yo hablo con mi padre mucho y cada vez dice algo distinto.

Mi padre un día me dice:

"Quiero cantar hasta... no canto más".

Y al día siguiente me dice: "Quiero cantar hasta siempre".

-Creo que Julio, este año que se cumplen sus 75 años

y sus 50 años de carrera discográfica,

seguro que nos dará una gran sorpresa

y nos sorprenderá con algo impensable.

-Sí, sí, sí. Mi padre, mi hermano y yo lo hemos comentado alguna vez;

un dueto entre Enrique y mi padre, entre Enrique y yo, algo así.

Lo hemos hablado y, a lo mejor, algún día hacemos algo.

-A Julio este país le debe un gran homenaje;

ha sido el mejor embajador que hemos tenido.

No ha habido ningún país que no haya visitado

en el que no se le llenara la boca hablando de España.

Se lo debemos y hay que hacérselo.

(CANTA) #... así, de esta manera, uno no tiene la culpa.

#Quererse no tiene horarios ni fecha en el calendario#.

Mientras, Isabel no pierde actualidad.

Lleva... más de 40 años siendo un personaje social

de primer orden y ahí está, se mantiene, por algo será.

-Creo que soy una mujer que puede decir

que se siente muy querida por sus hijos,

tengo muy buenos amigos. ¿Qué más puedo pedir?

En este año de celebraciones para Julio,

quizá, sea el momento de mirar atrás,

hacer balance de todo lo que ha aportado al espectáculo

y lo que, tanto Isabel como él, crearon.

Ellos saben que, por muchas situaciones inesperadas

o golpes de la fortuna que sufra una saga,

al final la vida sigue igual.

Mi padre creo que cantará hasta el día en que se muera

porque le encanta, le encanta cantar, la música.

Ha nacido para esto; para estar encima de un escenario,

para... gustar a la gente.

(CANTA) #... para un pasatiempo.

#Bamboleiro, bamboleira,

#porque mi vida yo la he aprendido a vivir así.

#Bamboleiro, bamboleira,

#porque mi vida yo la he aprendido a vivir así.

#Bamboleiro, bamboleira,

#porque mi vida yo la he aprendido a vivir así.

#Bamboleiro, bamboleira,

#porque mi vida yo la he aprendido a vivir así#.