Primer cap de setmana sense mascaretes obligatòries

Des de dissabte 26 de juny i gairebé un any després, la mascareta deixa de ser obligatòria en exteriors. El Consell de Ministres ha aprovat aquest dijous en una reunió extraordinària un canvi en la llei que regula el nou ús d'aquest element de protecció que ja s'ha tornat un més en el nostre dia a dia.

“��@CarolinaDarias ➡️ La flexibilización del uso de las mascarillas en exteriores se basa en la evidencia científica y en el trabajo técnico de la Ponencia de Alertas.



�� Nos sitúa en las mismas condiciones que los países de nuestro entorno. pic.twitter.com/hlvi1v5Ijx“ — Ministerio de Sanidad (@sanidadgob) June 24, 2021



La mascareta no serà obligatòria si es pot garantir la distància interpersonal d'1,5 metres entre persones no convivents. A més, s'haurà de portar sempre a mà en el cas que sigui necessària utilitzar-la. El que es manté igual és l'obligació de portar-la en interiors i en el transport públic.

La nova regulació de la mascareta també preveu que pasa en situacions com grans esdeveniments. Deixa de ser obligatòria en espectacles a l'aire lliure en els quals el públic està assegut i es respecta la distància de seguretat. En esdeveniments sense distància i dempeus, tot i ser a l'aire lliure, la mascareta contínua sent obligatòria, igual que als interiors.

També es flexibilitza el seu ús a les residències. Si hi ha més d'un 80% d'usuaris vacunats, aquests podran deixar d'utilitzar-la. Continua sent obligatòria per als treballadors dels centres i per als familiars o amics que vagin de visita.