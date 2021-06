Marcos Ruiz: "No sóc tan fort comparat amb altres companys, però sí que sóc explosiu i ràpid i aprofito aquestes qualitats"

En l'últim programa de la temporada del Desmarcats hem parlat amb Marcos Ruiz, l’aixecador de pes català que ja té plaça olímpica. El passat mes d’abril va competir el Campionat d’Europa d’halterofília en modalitat de dos temps de la categoria de 109 quilos, on va aconseguir la medalla de bronze i va fer un nou rècord d’Espanya, tot aixecant 220 quilos. El campió d'Espanya absolut és a menys 28 dies de competir a Tòquio i avui ha esmentat quines són les seves qualitats com a esportista.

Tècnica i explosivitat

Tot i ser estar classificat pels Jocs Olímpics en la disciplina d'halterofília, no sempre s'ha dedicat plenament a aquest esport. Va començar jugant a futbol sala, però finalment, va veure més futur aixecant pes. Marcos Ruiz assegura que no tots els esportistes que es dediquen a competir en aquesta disciplina tenen les mateixes característiques, cadascú té les seves qualitats. El català ha confessat que destaca: "Sobretot en tècnica i explosivitat, més que en la força perquè jo no sóc fort, comparat amb altres companys; el que sí que sóc és explosiu i ràpid". Aprofitant aquestes qualitats ha aconseguit arribar a ser campió d'Espanya absolut.