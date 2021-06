Aleix Heredia: "Vull provar el nou format de pentatló"

En l’últim programa de la temporada del Desmarcats hem entrevistat el pentatleta català Aleix Heredia. Viatjarà a Tòquio per competir els seus primers Jocs Olímpics. Serà el primer espanyol després de 13 anys sense presència espanyola en aquesta disciplina. Possiblement anirà al continent asiàtic acompanyat de la seva germana Laura, qui també s’ha classificat en pentatló modern, però com a reserva. L'esforç i constància dels Heredia els ha portat a somiar amb Tòquio.

Família olímpica

L'Aleix Heredia trenca l'absència de pentatletes espanyols en competició olímpica després de 13 anys. Jaime López va ser l'últim en disputar uns Jocs, concretament, els de Pequín 2008. El 2016 es va quedar a les portes d'aconseguir la classificació per Rio, però un pinçament de la ciàtica no li va permetre competir per obtenir plaça per a Brasil. Va continuar treballant de valent per aconseguir el seu màxim objectiu: "Porto donant el màxim durant molts anys", ha confessat Heredia. Haver aconseguit plaça olímpica no és casualitat, ha assegurat que: "És conseqüència del treball ben fet". Qui també s'ha esforçat molt per competir als Jocs -i en el mateix esport- és la seva germana Laura. Tot i que estar classificada, no té assegurada la seva participació en la competició: "Encara estem a l'espera perquè té una possibilitat d'entrar, ella està de primera reserva", ha confirmat el seu germà Aleix. Ell mateix ha explicat que: "En el pentatló la classificació és nominal, no la fa el país". La Laura ha volgut aprofitar l'entrevista amb el seu germà per desitjar-li sort i recordar-li que seria tot un somni poder competir al seu costat a Tòquio.