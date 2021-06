Lo primero que se le pasó al compositor Alberto Iglesias, cuando Icíar Bollaín le entregó el guion de Maixabel (2021), su próxima película participada por RTVE, fue una melodía de Bach. “Su trabajo es una referencia continua para mí, es un modelo de equilibrio y simetría. Desde luego, era su música la que resonaba en mi cabeza al leer el guion de Bollaín”, confiesa el donostiarra en una entrevista ofrecida a TVE durante la grabación de la banda sonora. Un trabajo que ha realizado esta semana junto a la Orquesta Sinfónica de Euskadi.

“Podría decir que soy un perro viejo de esto, pero la verdad es que soy como un adolescente y me pongo muy nervioso cada vez que me enfrento a esto”, comenta el compositor que se ha enfrentado a dos intensas jornadas de trabajo. Dirigirla en su ciudad natal no le ha liberado a de la presión y comenta que terminaron eshaustos, pero muy contentos con lo que han conseguido para Maixabel. “Quería encontrar una voz nada ostentosa, muy sencilla”, apunta.

01.21 min 'Maixabel', la nueva película de Iciar Bollaín, cuenta el encuentro entre la viuda de un político y el etarra que lo asesinó

Basada en la vida real de Maixabel Lasa, una víctima real de ETA que accede a entrevistarse con el asesino de su marido, la película está protagonizada por Blanca Portillo y Luis Tosar. Una historia que se andentra en la intimidad de Maixabel, viuda del político vasco asesinado por ETA, Juan María Jáuregui, y una de las primeras víctimas en acceder a entrevistarse con los asesinos de su marido en la cárcel, en el marco de los encuentros restaurativos impulsados en 2011 desde la llamada Vía Nanclares.

El músico, ganador de once premios Goya y tres veces nominado al Oscar, confiesa haber escrito la música de la película “en estrecha colaboración con Icíar Bollaín, su directora. La partitura busca una conexión íntima con esta narración. Esta música, con un propósito de sencillez, se bifurca en dos sonoridades. Una simboliza el dolor. La otra, la luz”. La cinta es la cuarta ocasión en que Iglesias trabaja con Bollaín tras hacerlo en Yuli (2019), También la lluvia (2010) y Te doy mis ojos (2003).

01.52 min Maixabel Lasa: "Mi marido soñó que le mataban"