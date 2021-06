Cafè d'idees - Carlos Carrizosa: "Els indults no afavoriran la convivència"

Carlos Carrizosa, president del grup parlamentari de Ciutadans a Catalunya, s'ha mostrat convençut que els indults no afavoriran la convivència sinó que allargaran el conflicte. Ha destacat que l'acatament de les lleis és la clau per la vida social i que el seu partit impugnarà l'alliberament dels polítics presos.

Carlos Carrizosa ha posat en dubte la figura d'Oriol Junqueras com a element clau, segons s'ha filtrat del text del seu indult al diari El Español, per afavorir la convivència a Catalunya. Ha recordat que va ser un dels impulsors de la fallida declaració d'independència de 2017 i l'ha acusat directament de "carregar-se" la concòrdia entre catalans.

El president del grup parlamentari de Ciutadans a Catalunya ha responsabilitzat també Mariano Rajoy de donar ales a l'independentisme . Ha recordat que el Llibre Blanc del Procés, on s'estructurava el camí polític i judicial cap a la independència, es va publicar quan Artur Mas governava i Rajoy era president del Govern. Carrizosa ha criticat que no fes res per aturar el que era una estratègia pública i evident.

Kennedy, Alabama i els castellanoparlants

Carlos Carrizosa ha utilitzat un símil històric per explicar la seva visió del que passa a Catalunya. Ha recordat l'any 1963, quan el governador d'Alabama, George Wallace, es va plantar davant la porta de la universitat per no deixar entrar dos estudiants afroamericans. Kennedy va titllar l'acció d'il·legal i va mobilitzar la guàrdia nacional per fer complir la constitució federal. El dirigent de Ciutadans ha relacionat aquest acte amb l'assetjament que pateixen propietaris de negoci per no parlar o etiquetar els seus productes en català.