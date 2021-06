Després de 15 mesos d'inactivitat i incertesa l'oci nocturn ha tornat a obrir aquesta matinada, tot i que només un 25% dels locals han decidit fer-ho. La Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals ha celebrat la reobertura i es preparen per tornar a la càrrega aquest estiu.

L'obertura s'ha fet amb un 50% de l'aforament, tancant a les 3:30 de la matinada i amb els clients amb mascareta i mantenint la distància de seguretat a les pistes i barres. Els locals de més de 500 m² han hagut de fer també la venda anticipada d'entrades per tenir un control. Això ha fet que només un 25% dels locals hagin optat per obrir i que la resta, o es reserven per la revetlla de Sant Joan, o prefereixen esperar 15 dies a què es flexibilitzin aquestes condicions

Primera nit

Un dels locals que sí que ha obert, tot i "no ser rendible", ha estat el Jamboree, a la plaça Reial de Barcelona. "Ens ha pogut la il·lusió i les ganes de treure la gent de l'Erto", explica Ramón Sos, el seu responsable.

Amb la Rambla pràcticament deserta passada la mitjanit, la poca activitat de la zona es concentrava a la plaça Reial, on grups d'estrangers prenien alguna cosa a les terrasses obertes i un centenar de persones s'esperaven per entrar a la sala Jamboree. Amb el cartell d'aforament complet a la porta, totes elles havien comprat l'entrada anticipadament.

Cua per entrar al Jamboree el 21 de juny de 2021





El responsable de la sala Jamboree, Ramón Sos, explicava que tot i que no els és rendible, han decidit obrir perquè els feia Il·lusió i perquè ja tocava "treure la gent de l'Erto". En total han pogut entrar 175 persones, 150 de les quals ja havien comprat entrada prèviament i la resta personal i compromisos amb proveïdors o clients habituals.



Pel que fa a la restricció de consumir a la pista de ball i l'obligatorietat de portar mascareta, Sos ha reconegut que és un maldecap per als empresaris i que serà molt complicat fer-ho complir. Per intentar-ho, en el cas del Jamboree han distribuït tres controladors per la sala que aniran recordant aquests aspectes fins que la gent s'"acostumi".



La feina dels controladors s'ha demostrat necessària des d'un primer moment perquè molts clients, per inèrcia, el primer que han fet és anar amb la copa a la mà a la pista de ball. Ràpidament se'ls han recordat les restriccions i se'ls ha explicat que s'ha habilitat una zona per consumir a tocar mateix de la pista amb taules i cadires a la zona on habitualment hi ha l'escenari on es fan els concerts programats a la sala.