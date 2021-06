Cafè d'idees

La presidenta d'En Comú Podem al Parlament de Catalunya, Jéssica Albiach, ha confirmat que assistirà a la conferència de Pedro Sánchez al Liceu. Ha reconegut que l'aprovació dels indults respon, en part, a la necessitat de garantir el suport del bloc d'investidura durant la resta de la legislatura, però també confia que Sánchez tingui "alguna cosa d'estadista" i sigui un punt de partida per resoldre el conflicte polític.

Jéssica Albiach ha defensat la reforma del delicte de sedició que permeti Carles Puigdemont poder tornar a trepitjar Catalunya . Ha definit com a "anomalia" que pugui moure's lliurement per tota Europa i no pugui tornar a Espanya. També ha insistit que un cop tornés, serà la justícia qui hauria de decidir si hauria de ser jutjat.

Pere Aragonès "no es va atrevir"

La diputada d'En Comú Podem ha recordat com va ser la negociació infructuosa per formar Govern amb ERC. Fent un repàs dels fets, ha explicat que el seu partit li va plantejar elements irrenunciables, entre ells que JxCat no entrés al govern en cap moment. Aquí va ser on Aragonès no es va comprometre, i Albiach va donar per trencades les negociacions. Ha afirmat que Aragonès no es va atrevir a fer aquesta aposta d'esquerres, també perquè el PSOE no va ser prou àgil per aprovar abans els indults.