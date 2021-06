“�� En el setè programa d’ #amorgastronòmik, una estudiant de perruqueria que no suporta el menjar healthy, una feminista radical amant del ball i una estudiant que busca una història d'amor real intentaran seduir el paladar del Mikel.



El gastronòmik El Mikel és un noi esportista, obert i molt sociable originari d'Andalusia. Té 23 anys i es dedica a fer documentals, cosa que li permet viatjar per tot el món. També treballa fent vídeos per a un programa informatiu radiofònic. Li encanta el cinema, i entre les seves aficions destaquen el surf, nedar, la fotografia i viatjar amb la seva furgoneta.

Fa quatre mesos que està sense parella. Explica que la rutina va ser el motiu del trencament de la relació anterior. Busca una noia alegre, activa i que comparteixi amb ell la passió per viatjar i conèixer món. "Que no es cansi de fer coses i que en proposi".

Diu que el seu secret de seducció són els ulls clars, la manera de ser i portar els cabells llargs.

Menja de tot menys marisc. Hi és al·lèrgic!

Les pretendentes i les receptes Les seves pretendentes són la Jennifer, una estudiant d'il·luminació amant del ball i feminista radical; la Mar, una noia molt activa i vital que fa Comunicació Audiovisual, que busca una història d'amor real i que creu molt en el karma, i la Clàudia, una noia amb caràcter, impulsiva, molt supersticiosa, que estudia perruqueria, detesta fer esport i no suporta el menjar saludable. La Jennifer, la Mar i la Clàudia, les pretendentes del Mikel RTVE La Jennifer prepara uns raviolis amb salsa que anomena "raviolis de Tarantino". Explica que és la primera vegada que els fa i confessa que la salsa l’hi ha preparat prèviament la seva mare. Acompanya el plat amb una claqueta. "Si això és una història d'amor, ha de començar com comença qualsevol escena." La Mar elabora un plat d'arròs a la cubana que anomena "arròs d'Oscar a la corbana", que és el seu plat preferit. Mentre cuina explica que "no m'agrada cuinar, però per amor ho faig tot" i que espera que el gastronòmik ho sàpiga apreciar, ja que a vegades les coses senzilles són les millors. Ho emplata amb un plat en forma de cor acompanyat d'una nota que diu: "Un plat senzill com jo; el podem compartir veient Grease, Ciutadà Kane o In the mood for love." La Clàudia prepara el plat estrella de casa seva, "xili amb carn i arròs sobre barquetes", que presenta acompanyat d'un pòstit en forma de cor que hi diu: "E d'exòtica i P de picant. " El Mikel decideix quedar-se amb l’"arròs d’Oscar a la corbana" de la Mar. Destaca que li encanta que l'ou sigui dur, que el plat en general sigui senzill i que estigui tan ben presentat. "Té pinta de ser una noia sincera, senzilla i detallista." Els "raviolis de Tarantino" de la Jennifer li agraden, i li fa gràcia la presentació de la proposta de la Clàudia, però, tot i així, no l’acaben de convèncer. La Jennifer, la Mar i la Clàudia intenten conquistar el paladar del Mikel RTVE