Cafè d'idees

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, defensa la possibilitat d'atorgar els indults als independentistes presos i considera que ja està ajudant a la "distensió" de la política. Puig situa la concessió dels indults per damunt dels interessos electorals i diu que ajudaran a avançar cap a la cohesió: "No pot haver-hi aquesta sensació de derrotats". El president valencià que ha participat en les jornades del Cercle d'Economia diu que hi ha un canvi d'atmosfera: "Estem més a prop de la reactivació econòmica i el clima polític està en una certa distensió per l'obertura dels indults".

"L'Espanya des de la M-40 no és l’Espanya de veritat" El president Puig critica la Comunitat de Madrid que actua, diu "com una aspiradora de recursos de la resta d'Espanya" i de fer "competència deslleial" respecte de les altres comunitats. Ximo Puig recorda la Comunitat Valenciana, té 12 punts menys de renda per càpita: "Espanya és molt més que Madrid, no és raonable que totes les institucions estiguin a Madrid, o que tinguin un paradís fiscal a Madrid. No es pot entendre Espanya des de la M-40". “��️ "Espanya és molt més que Madrid".



@ximopuig reivindica un model de país més descentralitzat









"És molt important que Catalunya assegui a totes les taules" Amb relació a la presència de Catalunya a les taules de debat amb la resta de comunitats Puig considera que és imprescindible perquè el debat no sigui "coix". Defensa que totes les comunitats tenen dret a la bilateralitat, però destaca la importància que Catalunya s'assegui a totes les taules multilaterals: "Que Catalunya estigui al Consell de Política Fiscal i Financera i assegura que el debat sigui més intens. “��️ "És molt important que Catalunya segui en totes les taules multilaterals"



@ximopuig defensa que és important per a la @generalitat que Catalunya estigui als debats.









"Rajoy havia d'haver discutit el pacte fiscal" El president valencià critica la negativa de Mariano Rajoy de discutir el pacte fiscal que va proposar Artur Mas el 2012. També considera un error la gestió de l'Estatut: "El pacte fiscal que plantejava Artur Mas era necessari discutir-lo. També tenir una altra actitud amb el que va passar amb l'Estatut, no es pot dir no i ja està". “��️ "Discutir sobre el pacte fiscal i tenir una proposta alternativa era necessari".



@ximopuig critica que Rajoy no volgués debatre sobre el pacte fiscal amb Mas.







