Els primers 40+1 anys de riure amb La Cubana

La Cubana fa 41 anys de trajectòria artística... des que es diu així. El grup va néixer a Sitges, que és d'on són gran part dels actors. Com que la pandèmia ho va destarotat tot, no s'hi va poder fer cap acte pels 40 anys de la companyia i ara s'hi fa una gran exposició, retrospectiva i d'homenatge. El van formar Vicky Plana i Jordi Milán a partir del grup d'aficionats al teatre Gall Groc.

Enguany toca felicitar-los efusivament i a TVE Catalunya els hem buscat imatges curioses i també les primeres amb les quals van sortir a la televisió: Quan el Gall Groc entretenia la mainada al programa Quitxalla. I molt més, mireu!

Aficionats, però bons coneixedors de la tècnica teatral, amb experiència en representar noms tan seriosos com Eugene Ionesco o Saint-Exupéry, Gall Groc va actuar davant les càmeres amb teatre per a nens. Històries imaginatives, originals, que els feien quedar bocabadats en aquella època del blanc i negre. Per exemple, Història de Cadira , que no és cap dona romana, sinó un moble, una cadira per seure. Ella mateixa és el personatge que explica la seva vida i el que li ha passat.

Damunt aquestes línies podeu veure el mític programa Senyores i Senyors . L' Àngel Casas dirigia tot un espectacle de música i actuacions ideal per al mitjà. Rodejat de públic, a l'estudi, La Cubana hi actuava fent la seva, com els agrada. Un humor diferent per la televisió de 2005. Podeu veure-ho també clicant aquí. La seva particular forma de treballar els ha fet molt populars tant a Catalunya com fora. Disfresses , musicals , ritme , ironia... i la participació del públic.

El gran fenomen Cegada de amor

Amb La Cubana, els espectadors pugen de la platea fins a tots els indrets de l'escenari a ballar, o a córrer, com a Una nit d'òpera, on tothom anava disfressat de faró. La companyia ha aconseguit sempre un gran èxit, però Cegada de amor va ser qualificada de fenomen sociològic. Va estar en cartell un any i mig, i la van veure 415.000 espectadors abans de sortir de Barcelona per a fer bolos per Espanya. És clar que aquest nombre d'espectadors té truc: hi havia qui repetia!



En arribar a Madrid, Cegada de amor es va convertir en el més vist de la cartellera de la temporada, la 1996-1997. L'estètica kitsch de Cegada de amor va ser part de la seva gran popularitat i La Cubana l'ha continuat utilitzant en altres obres.



Quan la companyia va acomiadar Cegada de Amor a Barcelona, el programa Impactes ens va mostrar que no es tallen gens ni mica. Des del Teatre Tívoli van agafar Rambles avall fins al port. El moment s'ho valia!

Amb aquesta alegria i desimboltura, La Cubana representa tota mena de situacions, amb un sentit de l'humor a vegades histriònic, irònic o d'anar per casa. Ha fet seva per exemple una obra satírica però seriosa, Gente Bien, de Santiago Rusinyol. Si us vé de gust, podeu veure l'original a la web de teatre de RTVE Catalunya, o bé directament clicant aquí. No riureu pas tant com amb La Cubana.

A Obrim Fil també ens han explicat les estimades Mónt Plans i Mercè Comes que tornen. Bona notícia!

I no han faltat a La Metro, programa on ens n'han parlat de l'exposició de Sitges, pel seu aniversari 40+1, Un viatge del No res al 2021. Enhorabona, cubanus!