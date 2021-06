Barcelona aprova mesures per evitar les botellades

La comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció de l'Ajuntament ha instat al govern, a petició de Junts per Catalunya, a evitar les botellades a la ciutat.

48 punts negres de les botellades

El text demana dur a terme totes les actuacions possibles per posar fi a aquestes situacions i a la concentració de persones. Des del grup municipal, han comptabilitzat 48 punts on es produeixen botellades, però no descarten que en puguin ser més. Alguns d'aquests espais són el passeig del Born, la rambla del Raval a Ciutat Vella, la plaça de les Tres Xemeneies a Sants-Montjuïc, el Turó Park a Sarrià-Sant Gervasi o la zona de platges.

El tinent d'alcalde i regidor de Seguretat, Albert Batlle, reconeix la problemàtica, però admet que no hi ha "agents suficients" per poder controlar cada punt de la ciutat i que hi ha situacions en les quals és difícil actuar. D'altra banda, rebutja que hi hagi una situació de descontrol. Destaca que les botellades que es produeixen al Born també es generen a altres punts de l'estat i creu que s'està intentant desprestigiar la ciutat.