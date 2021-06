El govern destina més de mil milions en ajuts a autònoms, empreses i treballadors en ERTO

El Govern acorda amb els sindicats i patronals mobilitzar més de 1.000 milions d'euros en ajuts a empreses, autònoms i treballadors en ERTO.

El president del Govern, Pere Aragonès, ha assegurat en un discurs al Palau de la Generalitat que "un ampli ventall de sectors" es beneficiaran dels ajuts, dissenyats perquè "no es quedi ningú enrere".

D’aquest fons, 993 milions, provenen de la partida d'ajuts directes habilitada per l'Estat destinada als sectors més afectats per la covid-19 i que l'executiu català ha ampliat a 191. Els imports seran de 3.000 euros per empresaris o autònoms que apliquen el règim d'estimació objectiva de l'IRPF i de 4.000 a 200.000 euros en els que apliquen el règim d'estimació directe i que demostrin haver perdut un 30% de facturació el 2020.

A més, es destinaran 60 milions per a empleats en ERTO i treballadors fixos discontinus, que es podran demanar a través d'una declaració responsable i la signatura digital.

En aquest últim cas l’import variarà en funció del temps de permanència des de l’1 de gener de 2021. D'aquesta manera, els treballadors amb feina suspesa fins a 3 mesos rebran 600 euros d’ajut; i els que fa entre 4 a 5 mesos que estan en ERTO, 700 euros.